ASUS ProArt: de perfecte monitor voor creatieve professionals met een Mac (met cashback!) (ADV)

Werk je creatief op een Mac? Dan is een topmonitor onmisbaar. ASUS speelt daarop in met de ProArt-serie, speciaal voor professionals.

Creatief werken op z’n best

Werk je als Mac-gebruiker met video, illustratie of fotografie? Dan weet je als geen ander hoe belangrijk een goed beeldscherm is voor je workflow. ASUS begrijpt dat en ontwikkelde daarom de ProArt-serie: monitoren die speciaal zijn afgestemd op de veeleisende wensen van creatieve professionals. Dankzij usb-c en Thunderbolt sluit je ze moeiteloos aan op je Mac en wordt je MacBook direct opgeladen.

De schermen zijn bovendien nauwkeurig in de fabriek gekalibreerd en beschikken over een ruime kleurdekking, zodat je erop kunt vertrouwen dat je beelden precies zo ogen als bedoeld. ProArt-monitoren sluiten naadloos aan op programma’s als Adobe Photoshop, Final Cut Pro en Pixelmator Pro. En dankzij een aantrekkelijke cashback-actie profiteer je tijdelijk van extra voordeel.

Tot €170 cashback op ProArt-monitoren

Van 20 mei tot en met 30 juni profiteer je van een cashback tot €170 bij de aanschaf van een geselecteerde ASUS ProArt-monitor. Het aanvragen van de cashback kan van 3 juni tot en met 14 juli.

Waarom ASUS ProArt perfect is voor je Mac

Een goede monitor moet niet alleen scherp zijn, maar ook prettig samenwerken met je Mac. ASUS ProArt-monitoren zijn daar helemaal op ingericht. Zo zorgt de nieuwe M Model-P3 kleurinstelling ervoor dat de kleuren van je ProArt Display worden afgestemd op je MacBook, voor een consistente en nauwkeurige kleurweergave.

Ook handig: de helderheid van de monitor is gewoon aan te passen met de helderheidsknoppen op je Mac. Daardoor voelt de monitor niet als een los accessoire, maar als een natuurlijk verlengstuk van je MacBook.

Daarbij zorgen de hoge pixeldichtheid, Delta E < 2 kleurnauwkeurigheid en het brede kleurengamma voor haarscherpe beelden en betrouwbare kleuren. Ideaal als je werkt aan foto’s, video’s, illustraties of andere creatieve projecten waarbij details ertoe doen.

Dit wil je weten over de ASUS ProArt Display 6K PA32QCV

Een monitor die perfect binnen die visie past, is de ASUS ProArt Display 6K PA32QCV. Dit 32-inch 6K HDR-scherm is gemaakt voor professionele content creators die veel werkruimte, scherpe details en betrouwbare kleurweergave nodig hebben.

De PA32QCV is Calman Verified en fabrieksgekalibreerd voor uitstekende Delta E < 2 kleurechtheid. Daardoor kun je erop vertrouwen dat kleuren nauwkeurig en consistent worden weergegeven, van eerste ontwerp tot eindresultaat.

Voor Mac-gebruikers is vooral de speciale M Model-P3-modus interessant. Die levert naadloze en consistente kleuren wanneer je werkt met MacBook-apparaten. En dankzij uitgebreide connectiviteit, inclusief dubbele Thunderbolt 4-aansluitingen met tot 96W Power Delivery, sluit je je MacBook met één kabel aan én laad je hem meteen op.

Tijdelijk extra voordeel met ASUS ProArt

Kortom, met een ASUS ProArt-monitor haal je niet alleen hoogwaardige hardware in huis, maar ook een scherm dat helemaal past bij de creatieve workflow op je Mac. Of je nu werkt aan fotografie, videomontage of illustraties: met de ProArt-serie til je jouw projecten naar een hoger niveau.

Wil je profiteren van de ASUS ProArt Cashback-promotie? Koop dan tussen 20 mei en 30 juni een deelnemende ASUS ProArt-monitor en vraag je cashback aan tussen 3 juni en 14 juli. Je ontvangt tot €170 cashback.