Hoeveel muzieknummers passen er op een iPhone of iPad? Hoeveel nummers kan je downloaden als een toestel met 64GB opslag hebt? In deze tip leggen we uit hoe je dat ongeveer kan berekenen.

Hoeveel muziek past er op een iPhone?

Hoeveel nummers er op een iPhone, iPad of iPod passen is erg afhankelijk van de audiokwaliteit van een nummer (de bitrate), de lengte van het nummer (in minuten) en het gekozen formaat (MP3, AAC, FLAC of iets anders). In de specificaties van iPods en iPhones spreekt Apple graag over aantallen muzieknummers. Maar als Apple zegt dat er 4.000 nummers op passen, hoe weet je dan of dat klopt? Niet iedereen gebruikt dezelfde bitrate en hetzelfde bestandsformaat. Bovendien wil je ook nog ruimte overhouden voor apps en andere content, zoals offline opgeslagen video’s. Je leest hieronder hoe je kunt zien hoeveel muzieknummers er op je iOS-device staan en hoeveel er maximaal op passen.

Hoeveel muzieknummers heb je nu?

Je kunt gemakkelijk achterhalen hoeveel muzieknummers er nu op je toestel staan. Dit bepaal je als volgt:

Open de Instellingen-app op je iPhone. Ga naar Algemeen > Info. Achter Nummers zie je het aantal muzieknummers.

Je ziet hier helaas niet het aantal Spotify-nummers. Wel kun je via Instellingen > Algemeen > iPhone-opslag zien hoeveel GB’s aan opslag de app in beslag neemt.

Hoeveel nummers passen op mijn iPhone?

Gemiddeld neemt een muzieknummer van 4 minuten ongeveer 5MB in beslag als je voor een kwaliteit van 128 Kbps kiest. Dit komt neer op ongeveer 200 nummers per gigabyte.

Apple hanteert het volgende lijstje voor Apple Music:

8 GB: 1.600 nummers

16 GB: 3.200 nummers

32 GB: 6.400 nummers

64 GB: 12.800 nummers

128 GB: 25.600 nummers

Maar die cijfers vertekenen een beetje, omdat je de volledige opslag niet tot je beschikking hebt en ook nog allerlei andere apps en content wilt gebruiken op je iPhone.

Heb je een iPhone met 32GB opslag, dan kun je ongeveer 5.000 nummers meenemen. Heb je een iPhone met 64GB opslag, dan betekent het ongeveer 10.000 nummers. Een exact cijfer is niet te geven, omdat het van allerlei factoren afhangt.

Op een Apple Watch is standaard maximaal 2GB beschikbaar voor muziek.

De bitrate wordt meestal uitgedrukt in kilobits per seconde (Kbps). Hoe hoger de bitrate, hoe beter de kwaliteit van de muziek. Maar ook: hoe meer ruimte de muziekbestanden innemen. Tegenwoordig zijn 128 kbsp en 256 kbps het meest gangbaar. Apple Music streamt standaard in een bitrate van 256 kbps als je op Wi-Fi zit en 128 kbps op het mobiele netwerk.

Uiteraard is er ook een groot verschil in bestandsformaat. Apple Music maakt gebruik van de AAC-codec, maar bij Tidal is er sprake van FLAC in cd-kwaliteit van maar liefst 1411 kbps. Dit gebruikt veel meer data.

Optimaliseer opslag voor muziek

In iOS vind je een optie om muziekopslag te optimaliseren. Daarmee kun je zorgen dat de hoeveelheid opslag beperkt blijft. Je geeft daarbij aan hoeveel GB’s de Muziek-app lokaal mag opslaan.

Je stelt dit als volgt in:

Open naar de Instellingen-app op je iPhone. Ga naar Muziek > Optimaliseer opslag. Zet de schakelaar aan en kies een optie.

Je krijgt daarbij ook een schatting van het aantal muzieknummers. Volgens Apple passen er ongeveer 1600 nummers in 8GB en 12.800 nummers bij 64GB. Afhankelijk van de capaciteit van je toestel zie je bij deze instelling andere opties. Hou er rekening mee dat het hier gaat om een schatting en dat Apple uitgaat van de standaardkwaliteit bij Apple Music en iTunes.

Betere keuze: muziek streamen

Tegenwoordig is het niet meer nodig om zelf lokaal muziek op te slaan. Met diensten zoals Apple Music en Spotify heb je altijd toegang tot miljoenen nummers in een prima kwaliteit, zonder dat je ze in bezit hoeft te hebben. Je kunt vaak zelfs kiezen tussen standaard of extra hoge kwaliteit.

Wil je je niet langere tijd vastleggen bij een streamingdienst, dan kun je met iTunes Match je muziekcollectie omzetten naar officiële iTunes-nummers, zodat je altijd toegang hebt. Ook kun je met

iCloud Muziekbibliotheek zorgen dat je muziek altijd beschikbaar is. Opslagcapaciteit speelt daarbij geen rol meer.

Op een iPod Classic, iPod shuffle of iPod nano zijn streamingdiensten helaas niet mogelijk, omdat deze geen internetverbinding hebben. Hierdoor ben je op deze apparaten altijd gebonden aan de standaard hoeveelheid opslag voor het opslaan van je muzieknummers. Wil je weten op welke iPods je Apple Music kunt gebruiken? Daar hebben we een aparte tip over, want het werkt lang niet op alle iPod touch-modellen!