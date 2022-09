Usb4 wordt sneller, maar is je Mac er klaar voor?

Het kan soms wat verwarrend zijn welke poort welke standaard ondersteunt, want ze gebruiken tegenwoordig bijna allemaal dezelfde connector: usb-c. Zowel Thunderbolt en als usb4 werken via de usb-c-poort en dat geldt ook voor eerdere versies van de usb-standaard. Alle Macs met M1- en M2-chip zijn voorzien van usb4-ondersteuning. Het gaat dan om versie 1.0 uit augustus 2019 terwijl we nu de sprong maken naar de opvolger versie 2.0.



Kabels zijn al geschikt, Macs niet

Thunderbolt krijgt vaak de meeste aandacht, maar usb is ook niet uit te vlakken, zeker nu er zo’n grote snelheidswinst kan worden gemaakt. Usb4 versie 2.0 verdubbelt de topsnelheid van bedrade verbindingen van 40 Gbps naar 80 Gbps. Dat is een mooie opsteker voor usb4, de usb-standaard die door het USB Implementers Forum wordt beheerd. Thunderbolt 4 blijft namelijk steken op maximaal 40 Gbps.

De snelheid van versie 2.0 “komt naar bestaande 40 Gbps usb type-c passieve kabels en nieuwe 80 Gbps usb type-c actieve kabels”, aldus de USB Promoter Group. De huidige snelle kabels zijn dus al geschikt voor versie 2.0, maar de usb4-poorten in de Mac nog niet. Je Mac kan helaas geen snelheidsboost krijgen door een simpele software-update.

Dergelijke snelle kabels zijn overigens wel prijzig. Apple verkoopt onderstaande kabel die 40 Gbps usb4-verbindingen ondersteunt voor 150 euro. Er is ook een langere variant van 3 meter, die nog iets duurder is.

Volgens de USB Promoter Group heb je het meeste profijt van de snelheidsverdubbeling als je een high-performance beeldscherm, opslag of een usb-gebaseerde hub of dock gebruikt.

De usb4 2.0 standaard zal dan ook terugwaarts compatibel zijn met versie 1.0 en trouwens ook met usb 3.2, usb 2.0 en Thunderbolt 3. De specificaties van de nieuwe standaard zijn nog niet gepubliceerd. Dit wordt in de komende twee maanden verwacht. Vlak daarna kun je de eerste producten verwachten die standaard al de 80 Gbps dataverbinding ondersteunen.