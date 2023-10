Werk je in een organisatie en heb je voor je werk een bepaalde app nodig, dan kun je die bijvoorbeeld privé aanschaffen en declareren bij de administratie. maar het kan handiger. Met Apple Business Manager en het iOS Developer Enterprise Program kun je apps beschikbaar stellen binnen een organisatie. Over beide oplossingen lees je in deze tip.

Zakelijke apps beschikbaar stellen

Bij iPhone-apps ben je gewend om ze via de App Store aan te schaffen en af te rekenen met je Apple ID. Daaraan kan een creditcard, cadeaukaart of andere betaalmethode gekoppeld zijn. Maar hoe zit het bij bedrijven die meerdere apps voor hun medewerkers nodig hebben. Je kunt moeilijk één Apple ID binnen de hele organisatie gebruiken en als iedereen privé via een eigen Apple ID apps gaat aanschaffen, levert dat nogal een papierwinkel op.

Apple heeft daarom Apple Business Manager voor bedrijven, waarmee bedrijven het installeren van apps centraal kunnen regelen. De tegenhanger voor het onderwijs is Apple School Manager voor educatieve instellingen. Om grote hoeveelheden apps aan te schaffen zijn er Volume-aankopen. Daarnaast kun je maatwerk-app beschikbaar stellen aan medewerkers via het Developer Enterprise Program.

Apple Business Manager

Voor scholen en andere educatieve instellingen zijn er trouwens nog meer oplossingen, zoals meerdere gebruikersaccounts op dezelfde iPad

Apple Business Manager is een webportal die je helpt om de iPhone, iPad, Mac en Apple TV beschikbaar te stellen binnen bedrijven. Werknemers krijgen via dit portaal toegang tot Apple-diensten. De beheerder kan via het portaal devices configureren. Daarnaast kun je apps, boeken en software aanschaffen die je beschikbaar stelt aan medewerkers. Ook het aanmaken van beheerde Apple ID’s is centraal geregeld.

Verder regel je met Apple Business Manaager zaken als:

Wifi en netwerken

VPN

E-mail

Bestandstoegang

Adreslijstvoorzieningen

Identiteitsvoorzieningen

Apple Business Manager is beschikbaar in Nederland, België en diverse andere landen wereldwijd. Hier vind je een lijst. Met Apple Business Manager kun je apparaten aanmelden en configureren volgens de wensen van het bedrijf. Dit kan zonder de apparaten fysiek aan te raken, nog voordat gebruikers ze in ontvangst nemen. Je kunt apparaten automatisch aanmelden bij de gewenste MDM-oplossing (MDM = Mobile Device Management). Dit zijn oplossingen van derde partijen, met als bekendste aanbieders:

Jamf

Kandji

Scalefusion

Daarnaast kun je terecht bij:

VMWare Workspace One

Hexnode UEM

SureMDM

IBM Security MaaS360

Apple heeft zelf ook een oplossing voor het configureren van devices voor een organisatie: met Apple Configurator kun je configuratieprofielen aanmaken en installeren op je iPhone, iPad of Apple TV. Vervolgens kun je de devices automatisch inschrijven bij een van de hierboven genoemde MDM-oplossingen.

Volumeaankopen

Organisaties kunnen in Apple Business Manager een account aanmaken voor het kopen en distribueren van apps via de App Store. Je kunt bijvoorbeeld een reeks apps beschikbaar stellen voor beheerders en een andere reeks voor verkopers of administratief personeel. Voorheen heette dit het Volume Purchasing Program, maar Apple spreekt ook wel over Volume Store-aankopen.

Om via het account van je organisatie een app te krijgen, moet je een uitnodiging accepteren die via een melding of e-mail binnenkomt. Na het accepteren van de uitnodiging, staan de apps in de lijst tussen jouw eigen aankopen. Als jouw apparaat is ingeschreven bij een MDM-systeem en het serienummer van het apparaat overeen komt, dan kun je de apps meteen installeren. Je kunt dergelijke apps dus niet zomaar op een privétoestel zetten.

In het verleden was het niet mogelijk om apps in grote aantallen (bulk) in te kopen. Sinds de zomer van 2011 zijn daarom de volume-aankopen ingevoerd in Nederland en België. Het werkt als volgt: bedrijven maken één zakelijk Apple-ID aan, waarmee ze alle aankopen kunnen afrekenen. Dit account moet gekoppeld zijn aan een zakelijke creditcard. Bedrijven kunnen hiermee meerdere licenties voor een app aanschaffen. De distributie kan daarna met software worden geregeld of door promocodes voor apps beschikbaar te stellen aan medewerkers.

Apple Developer Enterprise Program

De meeste mensen kennen de App Store als dé plek om nieuwe apps te downloaden. Maar speciaal voor bedrijven is het ook mogelijk om apps te maken die alleen in het eigen bedrijf worden gedistribueerd. Het gaat hierbij om eigen apps, die niet in de App Store komen te staan en die alleen bedoeld zijn voor eigen personeel. Hiervoor is er het Apple Developer Enterprise Program van €299,- per jaar. Dit is een stuk duurder dan het normale Apple Developer Program, maar de mogelijkheden zijn dan ook veel breder. Je kunt hiermee in eigen huis apps maken en die onder eigen medewerkers distribueren. Het voordeel hiervan is dat je niet langs de App Store-controle van Apple hoeft.

Heb je een bedrijfsapp die alleen voor je eigen medewerkers interessant is, dan kan het de moeite zijn om die via het Apple Developer Enterprise Program aan te bieden. Updates van een app zijn dan alleen mogelijk als de IT-afdeling het goedkeurt en beheerders kunnen op afstand regelen hoe app-updates plaatsvinden. Om een voorbeeld te geven: als een piloot van een luchtvaartmaatschappij aan het vliegen is, zal er niet opeens een update van zijn apps worden geïnstalleerd, waardoor hij tijdelijk even geen toegang meer heeft tot zijn digitale handboeken.

Het Apple Developer Enterprise Program is alleen voor intern gebruik en voor de distributie van eigen apps. Ze worden gedistribueerd op een ad-hoc basis of via Apple Business Manager. Ook kan het gebruik worden voor betatests.

De volgende vereisten gelden:

Een organisatie moet minstens 100 medewerkers hebben.

Het moet gaan om een rechtspersoon, bijvoorbeeld een BV of stichting

Het programma mag alleen gebruikt worden voor het maken van eigen apps voor intern gebruik, die ook alleen intern gedistribueerd worden.

Om mee te doen moet je wel een controle van Apple doorstaan en krijg je ook tussendoor nog regelmatige evalutaties, om te kijken of je het programma wel op de juiste manier gebruikt. Het Developer Enterprise Program werd namelijk op een gegeven moment veel gebruikt om illegaal apps te verspreiden.