In Foto's op de Mac kun je foto's met gps-informatie tonen op een kaart, zodat je ziet waar je foto's hebt geschoten. In deze tip lees je hoe je de foto's op een kaart bekijkt.

Foto’s bekijken op een kaart op de Mac

In de Foto’s-app op de Mac kun je gemakkelijk door je fotocollectie bladeren. Je kunt de fotocollectie laten weergeven op jaartal, per verzameling, per moment of per individuele foto. Je kunt ook de foto’s en video’s die je gemaakt hebt bekijken op een kaart. In deze tip laten we zien hoe dat werkt: foto’s en video’s tonen op een kaart.

Wil je de locatie van foto’s op de iPhone bekijken? Dat kan ook!

Fotolocatie bekijken via Plaatsen

Open de Foto’s-app op je Mac. Zorg ervoor dat je fotobibliotheek gesynchroniseerd is met iCloud. Klik in de linker menubalk op Plaatsen. Je ziet nu een kaart met daarin miniaturen van je foto’s. Door in en uit te zoomen kun je precies zien waar en hoeveel foto’s er op een specifieke locatie gemaakt zijn. Klik op een set foto’s om alle foto’s te bekijken van de geselecteerde locatie.

Als je foto’s hebt genomen met een apparaat met ingebouwde gps-ontvanger, zoals de iPhone en de iPad , dan kan de Foto’s-app de Mac laten zien waar de foto genomen is. Zo zie je waar de foto’s gemaakt zijn. Het kan op drie manieren in de Foto’s-app: via Plaatsen, Foto’s en Terugblikken. Alledrie leggen we hieronder uit.

Je kan eventueel ook wisselen naar een satelliet-weergave via de knop boven de kaart. Je ziet dan een 3D-wereldbol die je kan ronddraaien. Daarnaast is er nog een rasterweergave waar je de foto’s gewoon onder elkaar bekijkt met de bijbehorende plaatsnamen erbij.

Fotolocatie bekijken via Foto’s

Er is ook een andere manier om de foto’s van een plaats te bekijken:

Open de Foto’s-app en klik links in de navigatiekolom op Foto’s. Klik op een willekeurige foto. Scroll naar beneden en je ziet een kaart. Klik op het linkje Toon foto’s in de buurt.

Je zoomt nu in op de locatie op de kaart waar die set foto’s genomen is.

Tot slot kun je de locatie ook bekijken via Terugblikken:

Open de Foto’s-app en klink links in de navigatiekolom op Terugblikken. Klikdubbel op een terugblik. Je bekijkt nu de foto’s die bij die specifieke terugblik horen. Scroll naar beneden en klik op de kaart bij Plaatsen om de foto’s op de kaart weer te geven.

