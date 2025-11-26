Review LINQ Magnetic Wireless Power Bank voor iPhone en Apple Watch: waarom er betere powerbanks zijn

In deze review lees je ons oordeel van de LINQ 3in1 Magnetic Wireless Power Bank, een powerbank en standaard in een. Je kan er niet alleen je iPhone, maar ook AirPods en Apple Watch mee opladen.

Als je op zoek bent naar een MagSafe-powerbank, dan is de keuze inmiddels reuze. Het Nederlandse merk LINQ heeft ook een aantal powerbanks die magnetisch aan je iPhone blijven plakken, waaronder de 3in1 Magnetic Wireless Power Bank. Daarmee kan je niet alleen je iPhone opladen, maar ook je Apple Watch en AirPods. Wij hebben deze LINQ-powerbank de afgelopen tijd getest, waarbij we wel tegen een aantal opmerkelijke dingen aangelopen zijn.

Tekst, review en foto’s: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). Het product is getest in september, oktober en november 2025 en de review beschrijft de situatie op dat moment. De LINQ Magnetic Wireless Power Bank is voor deze test beschikbaar gesteld door de fabrikant.

LINQ 3in1 Magnetic Wireless Power Bank in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de LINQ 3in1 Magnetic Wireless Power Bank:

Powerbank en MagSafe-houder in een

Vermogen van 8.000 mAh

Oplaadsnelheden: Telefoon: 15W (iPhone maximaal 7,5W) AirPods: 5W Apple Watch: 5W

Werkt met MagSafe, maar is niet gecertificeerd

Geen Qi2-certificatie

Apple Watch-oplader niet MFi, snelladen ontbreekt

Geleverd met usb-c-kabeltje om de powerbank zelf op te laden

Prijs: €99,99 (elders vaak goedkoper)

Design: strak ontworpen, maar wel erg dik voor onderweg

De LINQ 3in1 Magnetic Wireless Power Bank is gemaakt van een aluminium behuizing, dat qua kleur nog het meest in de buurt komt van Apple’s spacegrijs. In dat opzicht is hij niet per se afgestemd op een bepaalde kleur van een specifiek iPhone-model, maar we vinden het neutraal genoeg om overal bij te passen. Wat we mooi vinden, is dat het ontwerp vrij neutraal is. Geen rare vormen of rare materiaalkeuzes: het is een strak vormgegeven powerbank, met een ontwerp waar niemand zich aan zal storen.

Een nadeel van het ontwerp is dat hij wel aan de grote kant is. Hij is zo’n 2 centimeter dik en daarmee aan de stevige kant, helemaal als je hem onderweg gebruikt. Bovendien steekt de powerbank aan de onderkant uit, achter de iPhone vandaan. We hebben hem getest met diverse iPhone modellen, waaronder de iPhone 16, iPhone 13 Pro en iPhone 17 Pro. Maar bij al deze modellen zie je de powerbank van achter de iPhone uitsteken en dat is toch niet zo mooi. Alleen bij de grotere Pro Max-modellen heb je daar geen last van.

De dikte heeft ook te maken met het feit dat het een 3-in-1 is. Je kan de powerbank namelijk openklappen, waardoor de basis plat op tafel staat en je je iPhone rechtop kan zetten. In het basisplateau zitten de oplaadmodules voor de Apple Watch en AirPods verwerkt en dat kost nou eenmaal ruimte. We vinden hem daardoor wat minder geschikt om te gebruiken als powerbank terwijl je onderweg bent, omdat je iPhone met powerbank eraan niet zo lekker in de hand ligt.

Als standaard voor aan je bureau is de powerbank wel praktisch, maar doordat de specificaties toch wat tegenvallen vinden we het daarvoor niet per se een aanrader.

Specificaties LINQ 3in1 Magnetic Wireless Power Bank

Met een vermogen van 8.000 mAh zit hij in het middensegment en is hij krachtig genoeg om je iPhone nog een volledige dag extra te gebruiken. Maar de tegenvallende specificaties hebben vooral te maken met de oplaadsnelheden. In de marketingplaatjes doet de fabrikant vermoeden dat de powerbank MagSafe-gecertificeerd is (te herkennen aan de schermvullende ronde oplaadanimatie op het iPhone-scherm), wat betekent dat je je iPhone met 15W snelheid kan opladen. Maar dat is niet altijd het geval. Soms verschijnt deze animatie inderdaad in beeld en weet je dat je iPhone met 15W oplaadt, maar dat is niet altijd het geval. Zelf zegt LINQ ook dat je je iPhone met maximaal 7,5W snelheid kan opladen, wat neer komt op standaard Qi-snelheden. Dat is een langzame vorm van draadloos opladen. In onze test hebben we ook gemerkt dat het opladen langzamer gaat dan bij officiële MagSafe-gecertificeerde opladers.

Datzelfde geldt voor de Apple Watch-oplader. Tijdens het opladen verschijnt in de instellingen van de Apple Watch dan ook een melding dat je gebruikmaakt van een trage oplader. Je kunt dus niet profiteren van snelladen, waardoor het soms wel uren kan duren voordat een hele lege Apple Watch volledig is opgeladen. LINQ heeft dan ook geen gebruikgemaakt van een gecertificeerde Apple Watch-oplader, maar een eigen gemaakte variant. Gecertificeerde Apple Watch-opladers zijn altijd wit, maar hier is deze grijs, geïntegreerd in de basis van de powerbank.

Wat daarbij ook nog een nadeel is, is dat sommige Apple Watch bandjes in de weg zitten. Om het beste contact te maken met het draadloze oplaadgedeelte, kun je het bandje het beste loshalen of binnenstebuiten keren. Maar dat is in de praktijk natuurlijk verre van ideaal. Dit maakt deze LINQ-powerbank ook geen ideale standaard voor op je bureau.

Tot slot kun je de usb-c-poort ook gebruiken om een iPhone bedraad mee op te laden. Deze geeft een output van 20W, waardoor je je iPhone gelukkig wel redelijk snel kan opladen. Maar het nadeel daarvan is dat je dus altijd een kabel nodig hebt, die ook niet in de powerbank geïntegreerd zit.

Score 0 LINQ 3in1 Magnetic Wireless Power Bank & Stand Voordelen + Nadelen -

Conclusie LINQ 3in1 Magnetic Wireless Power Bank review

De LINQ 3in1 Magnetic Wireless Power Bank wil multifunctioneel zijn, maar doet daarom eigenlijk niet een ding heel goed. Omdat hij zowel een standaard als een powerbank is, is hij qua ontwerp best wel dik en groot. Dat maakt hem minder geschikt om onderweg als powerbank te gebruiken, terwijl je ook je iPhone wil bedienen. Als standaard voor op je bureau, vinden we de specificaties tekortschieten. De Apple Watch-lader is te traag (en niet gecertificeerd), terwijl ook het magnetische gedeelte van de iPhone-lader niet optimaal is qua prestaties. Qua capaciteit scoort deze powerbank nog wel goed en ook over het algehele ontwerp zijn we wel tevreden, maar er zijn teveel minpunten om dit tot een aanrader te maken.