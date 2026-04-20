Traditioneel verstopt Apple altijd een aanwijzing in de uitnodiging voor de WWDC. Nieuwe geruchten zeggen dat dat ook dit jaar weer het geval is.

Het is al eventjes geleden dat Apple de datum voor WWDC26 officieel bekendgemaakt heeft, maar nu pas komen we erachter dat de bijbehorende uitnodiging een voorproefje geeft van wat ons te wachten staat. Volgens Mark Gurman laat het promotiemateriaal namelijk een eerste glimp zien van de vernieuwde Siri‑interface in iOS 27.

Siri verhuist naar Dynamic Island

In iOS 27 zou Siri veel prominenter aanwezig worden in het Dynamic Island. Zodra je Siri activeert, verschijnt er volgens Gurman een ‘Zoek of vraag’-balk in het Dynamic Island, met daarnaast een opvallende gloeiende cursor. Die lichtgevende animatie lijkt sterk op de manier waarop het getal ’26’ in de WWDC‑poster is uitgelicht en vormt daarmee een directe verwijzing naar de nieuwe interface.

Apple zou bovendien een dunne gloed rondom de randen van het Dynamic Island tonen wanneer Siri actief is. Dat geeft visueel beter aan dat de assistent luistert en bezig is, in plaats van alleen een gekleurde bol.

Naar verluidt zou de ’26’ een aanwijzing zijn voor de nieuwe Siri.

Losse Siri‑app met chatgeschiedenis

Naast de nieuwe weergave in het Dynamic Island werkt Apple volgens Bloomberg ook aan een aparte Siri‑app die standaard op iOS 27 geïnstalleerd is. In die app kun je uitgebreide, doorlopende gesprekken met Siri voeren en je volledige chatgeschiedenis terugkijken. Daarmee schuift Siri meer op richting een volwaardige chatbot, vergelijkbaar met apps als ChatGPT en andere AI‑assistenten. De ‘Zoek of vraag’-balk die je in het Dynamic Island ziet, zou ook terugkomen in de zoekbalk van deze aparte Siri‑app, inclusief dezelfde subtiele gloed‑animaties.

Welke iPhones krijgen deze functie?

Niet alle iPhones krijgen overigens de nieuwe Siri‑functies en animaties. Volgens Gurman blijven die exclusief voor de iPhone 15 Pro en nieuwer. Klinkt bekend? Dat kan kloppen, want dat zijn de modellen die Apple Intelligence ondersteunen. Veel van de nieuwe AI‑functies draaien lokaal op de nieuwste chips en zijn daardoor beperkt tot de meest recente modellen. Het Dynamic Island is op dit moment wel beschikbaar op de iPhone 14 Pro en nieuwer, maar de meest geavanceerde animaties en AI‑integraties zullen waarschijnlijk alleen werken op nieuwere modellen.

Wanneer wordt iOS 27 onthuld?

WWDC 2026 vindt plaats van maandag 8 tot en met vrijdag 12 juni en is – net als voorgaande jaren – een online evenement voor ontwikkelaars. Tijdens de openingskeynote op maandag 8 juni 2026 kondigt Apple iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 en visionOS 27 aan.