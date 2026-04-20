Perplexity AI

Deze AI-app is nu beschikbaar in CarPlay (en maakt elke rit leuker)

AI-dienst Perplexity krijgt nu ook ondersteuning voor gebruik in CarPlay. Daarmee worden de mogelijkheden van zowel de app als Apple's software in de auto steeds breder.
Sasha Koevoets -

Apple breidt de mogelijkheden van CarPlay uit met ondersteuning voor AI-chatbots op je iPhone. Sinds iOS 26.4 kunnen ontwikkelaars hun AI-apps geschikt maken voor gebruik in de auto. Na ChatGPT is nu ook Perplexity beschikbaar als CarPlay-app, al zijn er wel duidelijke beperkingen voor gratis gebruikers.

Alleen bepaalde apps toegestaan 

Kort na ChatGPT biedt Perplexity AI nu ook een volledig spraakgestuurde assistent voor in de auto. Via de microfoon van je auto voer je gesprekken met de AI-assistent, terwijl je je handen aan het stuur houdt en je ogen op de weg gericht blijven. Zo kun je tijdens het rijden vragen stellen, informatie opzoeken of korte opdrachten geven, zonder dat je iPhone erbij hoeft te pakken of extra afleiding veroorzaakt wordt.

Sinds iOS 26.4 biedt Apple ondersteuning voor CarPlay-apps in de categorie voice-based conversational apps. Hieronder vallen spraakassistenten zoals die van ChatGPT en Perplexity, die volledig zijn ingericht op bediening met je stem. Apple stelt daarbij strikte voorwaarden om de veiligheid in de auto te waarborgen, want de apps mogen geen tekst of afbeeldingen tonen op het CarPlay-scherm en moeten direct na het opstarten klaarstaan om een gesprek te starten.

Bekijk ook
Apple CarPlay in een auto

Nieuw in iOS 26.4: deze populaire apps kun je straks ook in CarPlay gebruiken

CarPlay werkt met een beperkt aantal soorten apps en dit wordt binnenkort uitgebreid. AI-apps als Gemini en Claude kunnen dan ook in CarPlay gebruikt worden.

Meer AI-assistenten op komst? 

Met ChatGPT en Perplexity is de basis gelegd, maar het aanbod is nog beperkt. Andere spelers ontbreken nog, want Claude, Gemini en andere AI-diensten hebben nog geen CarPlay-ondersteuning. Waarschijnlijk is het slechts een kwestie van tijd is voordat deze diensten ook beschikbaar komen op CarPlay.

Perplexity breidt ondertussen zijn aanwezigheid in het Apple-ecosysteem verder uit. Naast de CarPlay-app kreeg de dienst onlangs ook een Personal Computer AI-assistent voor de Mac en bracht het bedrijf zijn eigen AI-browser Comet van de Mac naar de iPhone en iPad.

Perplexity downloaden

Je kunt vanaf nu gebruikmaken van Perplexity in CarPlay, maar dat is voor nu vooral interessant voor Pro-gebruikers. De CarPlay-versie is namelijk alleen beschikbaar voor mensen met een betaald Pro-abonnement, dat ongeveer 20 euro per maand kost. Zie je de functie nog niet verschijnen in CarPlay, controleer dan eerst of je iPhone al is bijgewerkt naar iOS 26.4 en of er geen update voor de Perplexity-app klaarstaat in de App Store.

Perplexity - AI Search & Chat

Perplexity – AI Search & Chat

Versie 26.15

Geschikt voor
iPhone, iPad
Vereist
iOS 17.0+
Grootte
172.67 MB
Uitgever
Perplexity AI, Inc.
Leeftijd
17+
Talen
Het laatste nieuws over apps van iCulture

Mobiele Netflix‑app krijgt sterkere focus op verticale video
Vernieuwde Spotify-app voor iPad nu beschikbaar voor iedereen: dit is er nieuw
Google brengt Gemini naar je Mac: dit levert het op voor jou
Meer mensen hebben nu Liquid Glass in WhatsApp: zo check je of jij aan de beurt bent
Deze Apple-app heeft een update gekregen en is nu beschikbaar

CarPlay

Apple CarPlay zorgt ervoor dat je allerlei belangrijke iPhone-functies veilig kunt gebruiken in de auto. Je kan ermee navigeren, muziek bedienen, bellen, berichten sturen en meer. Er zijn diverse apps voor CarPlay beschikbaar, waaronder WhatsApp op CarPlay, Spotify en Google Maps. Haal meer uit CarPlay met deze tips en apps! Inmiddels is er ook een volledige nieuwe generatie CarPlay, waarbij alle schermen van een auto (indien aanwezig) aangestuurd en aangepast kunnen worden. Daarbij zijn er ook veel meer widgets en kan CarPlay standaardfuncties van de auto bedienen, zoals de klimaatbeheersing en radio.

CarPlay in iOS 16 met achtergrond.
Wat is CarPlay en wat kun je ermee? De beste tips voor CarPlay CarPlay Dashboard gebruiken CarPlay-apps en notificaties instellen De beste CarPlay-apps De beste navigatie-apps met CarPlay Tanken met CarPlay Parkeren met CarPlay De beste radio- en podcast-apps voor CarPlay Deze autoradio's hebben CarPlay

Ook interessant

CarPlay in een 2021 Volkswagen Polo

Dit zijn de beste CarPlay-apps voor muziek, berichten sturen en meer

Gidsen
WhatsApp in CarPlay

Zo gebruik je WhatsApp met CarPlay: alles over veilig whatsappen in de auto

Tips
WhatsApp CarPlay update

Grote update voor WhatsApp in CarPlay nu voor iedereen: er is eindelijk een interface (met veel meer opties)

Nieuws
Beginscherm van CarPlay in iOS 26

Google Meet nu ook beschikbaar voor Apple CarPlay

Nieuws
ChatGPT in CarPlay

ChatGPT nu ook met eigen CarPlay-app: dit kun je ermee

Nieuws 1 reactie

Dongles om Apple CarPlay draadloos te maken: dit zijn onze aanraders

Deals

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar