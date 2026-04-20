Deze AI-app is nu beschikbaar in CarPlay (en maakt elke rit leuker)

AI-dienst Perplexity krijgt nu ook ondersteuning voor gebruik in CarPlay. Daarmee worden de mogelijkheden van zowel de app als Apple's software in de auto steeds breder.

Apple breidt de mogelijkheden van CarPlay uit met ondersteuning voor AI-chatbots op je iPhone. Sinds iOS 26.4 kunnen ontwikkelaars hun AI-apps geschikt maken voor gebruik in de auto. Na ChatGPT is nu ook Perplexity beschikbaar als CarPlay-app, al zijn er wel duidelijke beperkingen voor gratis gebruikers.

Alleen bepaalde apps toegestaan

Kort na ChatGPT biedt Perplexity AI nu ook een volledig spraakgestuurde assistent voor in de auto. Via de microfoon van je auto voer je gesprekken met de AI-assistent, terwijl je je handen aan het stuur houdt en je ogen op de weg gericht blijven. Zo kun je tijdens het rijden vragen stellen, informatie opzoeken of korte opdrachten geven, zonder dat je iPhone erbij hoeft te pakken of extra afleiding veroorzaakt wordt.

Sinds iOS 26.4 biedt Apple ondersteuning voor CarPlay-apps in de categorie voice-based conversational apps. Hieronder vallen spraakassistenten zoals die van ChatGPT en Perplexity, die volledig zijn ingericht op bediening met je stem. Apple stelt daarbij strikte voorwaarden om de veiligheid in de auto te waarborgen, want de apps mogen geen tekst of afbeeldingen tonen op het CarPlay-scherm en moeten direct na het opstarten klaarstaan om een gesprek te starten.

Meer AI-assistenten op komst?

Met ChatGPT en Perplexity is de basis gelegd, maar het aanbod is nog beperkt. Andere spelers ontbreken nog, want Claude, Gemini en andere AI-diensten hebben nog geen CarPlay-ondersteuning. Waarschijnlijk is het slechts een kwestie van tijd is voordat deze diensten ook beschikbaar komen op CarPlay.

Perplexity breidt ondertussen zijn aanwezigheid in het Apple-ecosysteem verder uit. Naast de CarPlay-app kreeg de dienst onlangs ook een Personal Computer AI-assistent voor de Mac en bracht het bedrijf zijn eigen AI-browser Comet van de Mac naar de iPhone en iPad.

Je kunt vanaf nu gebruikmaken van Perplexity in CarPlay, maar dat is voor nu vooral interessant voor Pro-gebruikers. De CarPlay-versie is namelijk alleen beschikbaar voor mensen met een betaald Pro-abonnement, dat ongeveer 20 euro per maand kost. Zie je de functie nog niet verschijnen in CarPlay, controleer dan eerst of je iPhone al is bijgewerkt naar iOS 26.4 en of er geen update voor de Perplexity-app klaarstaat in de App Store.