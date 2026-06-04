Zo scoor je Microsoft Office 2021 nu levenslang voor maar €44,99 [ADV]

Voor Mac-gebruikers die liever één keer betalen dan vastzitten aan maandelijkse abonnementskosten, hebben we een interessante aanbieding. Microsoft Office Home & Business 2021 voor Mac is momenteel verkrijgbaar voor slechts €44,99 in plaats van €249,- via Godeal24. Met deze eenmalige aankoop krijg je levenslange toegang tot de populairste Microsoft Office-apps, zonder terugkerende kosten. Hieronder vertellen we je er meer over. Let wel op dat Microsoft Office 2021 tot en met het einde van dit jaar nog voorzien wordt van updates. Daarna blijft het gewoon werken, maar ontvang je dus geen beveiligingspatches meer.

❥ Dit artikel is een samenwerking tussen iCulture en Godeal24. Lees onze disclaimer.

Zo scoor je levenslang Microsoft Office

Voor veel Mac-gebruikers is Microsoft Office nog altijd de vertrouwde keuze voor werken. Of je nu documenten opstelt in Word, gegevens analyseert in Excel, presentaties maakt in PowerPoint of je mailbox beheert via Outlook, Office Home & Business 2021 biedt alle essentiële tools in een omgeving die naadloos samenwerkt met macOS. De software is geschikt voor diverse Apple-apparaten, waaronder de MacBook Air, MacBook Pro en iMac, en staat bekend om zijn stabiele prestaties en brede ondersteuning van bestandsformaten.

Het grootste voordeel van deze deal is dat je hem maar eenmalig hoeft aan te schaffen. In plaats van maandelijkse of jaarlijkse abonnementskosten betaal je één keer en ontvang je vervolgens een geldige licentie die voor altijd beschikbaar blijft. Voor gebruikers die geen behoefte hebben aan een abonnement, is dat een aantrekkelijke en overzichtelijke oplossing. Houd er wel rekening mee dat je Mac minimaal macOS 14 moet draaien om van de software gebruik te kunnen maken.

Ook beschikbaar voor Windows-gebruikers

Niet alleen Mac-gebruikers kunnen profiteren van deze scherpe aanbieding. Ook Microsoft Office Professional 2021 voor Windows is momenteel flink afgeprijsd en verkrijgbaar voor €28,28 in plaats van €249. Hiermee voorzie je zowel een Mac als een Windows-computer voordelig van de bekende Office-programma’s, zonder terugkerende kosten.

Nog meer scherpe Office-aanbiedingen

Daarnaast biedt Godeal24 nog meer voordelige opties aan, waaronder verschillende Office-versies voor zowel Mac als Windows. Zo kost Office Home & Business 2021 voor twee Macs €85,99, wat neerkomt op ongeveer €42,99 per licentie. Andere beschikbare versies zijn onder meer Office Professional 2024 voor Windows vanaf €16,99 en Office Home & Business 2024 voor Mac en pc voor €149. Ook zijn er bundelaanbiedingen beschikbaar met flinke kortingen. Met de kortingscode MAC62 kun je bijvoorbeeld een pakket met Windows 11 Pro en Office 2021 Professional aanschaffen voor €37,59. Hieronder zetten we de aanbiedingen overzichtelijk voor je op een rij.

Van Office tot Windows: dit zijn de beste softwaredeals van dit moment

Met de code MAC62 ontvang je 62% korting op de volgende bundels. Houd er wel rekening mee dat je hiervoor een Windows-apparaat moet hebben. Op macOS werken ze niet:

Dit wil je weten over Godeal24

Bij Godeal24 ontvang je jouw software direct digitaal na aankoop, zodat je meteen aan de slag kunt. Alle Microsoft-licenties die via Godeal24 worden aangeboden zijn 100% authentiek en worden geactiveerd via officiële Microsoft-links. Daarnaast staat de klantenservice dag en nacht klaar om gebruikers te ondersteunen bij installatie, activatie of andere vragen over de software.

Godeal24 opereert wereldwijd als leverancier van softwarelicenties en koopt licenties in grote volumes in bij bedrijven en organisaties. Dankzij deze werkwijze en het ontbreken van fysieke verpakkingen en logistieke kosten kan het bedrijf deze software aanbieden tegen flink lagere prijzen. Voordat een licentie wordt verkocht, controleert Godeal24 deze op veiligheid en correcte werking. Heb je hulp nodig, dan zit Godeal24 24 uur lang en zeven dagen in de week voor je klaar (contact via service@godeal24.com).