Weekend-kijktips: The Crown S04, Voices of Fire S01 en meer

We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Binnenkort op Apple TV+: Obama, Swan Song en Shantaram

Er is momenteel geen nieuwe content op Apple TV+, maar je kunt alvast wel uitkijken naar deze aanstaande series, films en documentaires:

Mariah Carey Magical Christmas Special: Vanaf 4 december kun je kijken naar deze kerstspecial met Mariah Carey. Er is een indrukwekkende line-up van sterren te zien, waaronder Tiffany Tiffany Haddish, Billy Eichner, Ariana Grande, Jennifer Hudson, Snoop Dogg, Jermaine Dupri, Misty Copeland en Mykal-Michelle Harris. Je ziet een combinatie van muzikale optredens, dans en animaties. Carey zal ook een nieuwe single uitbrengen van de soundtrack ‘Oh Santa!’ waarin tevens Ariana Grande en Jennifer Hudson meezingen. Reken op nieuwe uitvoeringen van de kerstklassiekers. Heb je geen Apple TV+ dan kun je vanaf 11 december op andere platformen kijken.

‘The Oprah Conversation’ met Barack Obama: de talkshowdiva heeft Barack Obama weten te strikken. Het belooft de meest interessante aflevering van Oprah’s show op Apple TV+ te worden. De trailer kun je hieronder via YouTube bekijken. In het interview gaat het om Obama’s nieuwe boek ‘A Promised Land’, die je via Apple Boeken kunt aanschaffen en lezen. “Dit boek was de moeite waard om op te wachten”, aldus Oprah Winfrey. Je maakt alles mee, van de vermoeiende campagnes tot de gesprekken in de Oval Office en de Situation Room.

Shantaram: Steven Lightfoot heeft als uitvoerend producent een meerjarencontract met Apple gesloten. Hij gaat aan de slag met Shantaram, een serie die oorspronkelijk in Australië en India zou worden geschoten. De productie stond sinds februari echter stil, omdat er meer aan het script gefröbeld moest worden. Eerder maakte Lightfoot de series Hannibal en The Punisher. Hoofdrolspeler in Shantaram is Charlie Hunnam. Hij speelt Lin, een man die uit een Australische gevangenis ontsnapt en een nieuw leven wil beginnen in Bombay. De serie bestaat uit 10 afleveringen en is gebaseerd op de roman van Gregory David Roberts. Als de hoofdpersoon zijn contact met familie en vrienden verliest probeert hij een nieuw leven op te bouwen in de sloppenwijken, bars en onderwereld van India.

Swan Song: Apple heeft aangekondigd dat Awkwafina en Glenn Close zijn toegevoegd aan de cast van de film Swan Song. Naomie Harris was al gestrikt voor de hoofdrol. De film gaat erover hoever je wil gaan om het leven gelukkiger te maken voor de mensen om je heen. Dat kan soms heel wat opoffering kosten. Het scenario is van Benjamin Cleary, die eerder een Oscar won voor zijn korte film Stutterre. Het speelt zich af in de nabije toekomst.

The Crown (S04)

Te zien bij: Netflix

Dit drama onthult de politieke rivaliteit en romantiek tijdens het bewind van Elizabeth II en de gebeurtenissen die de tweede helft van de 20ste eeuw vorm hebben gegeven. Het vierde seizoen beslaat de periode 1977-1990, de periode waarin Margaret Thatcher premier was. Ook verschijnen Diana Spencer, prins William en prins Harry ten tonele. We zien onder andere het huwelijk van Charles en Diana, hun reizen door Australië en Nieuw-Zeeland, de Falklands-oorlogen en nog veel meer.

Voices of Fire (S01)

Te zien bij: Netflix

In deze docuserie met een religieus thema vormt bisschop Ezekiel Williams een inspirerend, niet-traditioneel gospelkoor met hulp van zijn wereldberoemde neef Pharrell.

Holiday Home Makeover with Mr. Christmas (S01)

Te zien bij: Netflix

Binnenhuisarchitect Benjamin ‘Mr Kerstmis’ Bradley werkt samen met een trouw team van ‘elfen’ om gezinnen te helpen hun huis te transformeren voor de feestdagen.

Motherland: Ford Salem (S01)

Te zien bij: Amazon Prime Video

Dit spannende nieuwe drama is gemaakt door Eliot Laurence (Claws) en speelt zich af in een alternatief, hedendaags Amerika waar heksen hun vervolging 300 jaar geleden beëindigden door een deal te sluiten met de Amerikaanse regering om te vechten voor hun land. MOTHERLAND: FORT SALEM volgt drie jonge vrouwen van hun basistraining in gevechtsmagie tot aan een angstaanjagende en spannende vroegtijdige inzet voor de strijd. De meisjes trainen in ‘Fort Salem’ waar hun vriendschappen en oorlogsvaardigheden zich ontwikkelen. De traditionele rollen van geslacht en macht worden omgedraaid door vrouwen in de frontlinie die gebruik maken van bovennatuurlijke tactieken en wapens. De strijd begint en de terroristische dreigingen tonen opvallend veel gelijkenissen met onze hedendaagse wereld.

The Pack (S01)

Te zien bij: Amazon Prime Video

Bruce is rechercheur en volslagen gek. Hij snuift, zuipt en neukt erop los, bij voorkeur tijdens werktijd. Tijdens het onderzoek naar de moord op een Japans student draait hij helemaal door. Zijn greep op de realiteit vervaagt, zijn verleden haalt hem in en de vuiligheid dreigt hem compleet op te slokken.

Redirected

Te zien bij: Film 1

Op papier zag het plan van John, Ben, Tim en Michael er waterdicht uit. In Londen een illegaal casino overvallen, op het vliegtuig naar Maleisië springen en op hun exotische bestemming een met zon, drank en seks overgoten luilekkerleventje leiden… Het plan was geniaal. Het plan werkte. Bijna. Want de slechteriken schoten terug en door een onwaarschijnlijke samenloop van omstandigheden belandden de vier niet op een gouden zandstrand , maar in een godvergeten Oost-Europees gat met een onuitspreekbare naam en een ziekelijke attitude tegenover alles. Kunnen de vier criminele groentjes de ultieme cultuurshock overleven en hun vriendschap nieuw leven inblazen? Redirected is een knettergekke, hilarische misdaadkomedie op de grens tussen The Hangover en het oeuvre van Guy Ritchie, met culticoon Vinnie Jones in zijn favoriete rol van bikkelharde gangster.

Pinocchio

Te zien bij: Pathé Thuis

Wanneer houtsnijder Gepetto uit een blok hout een pop maakt gebeurt er iets magisch.

American Animals

Te zien bij: Videoland

Na een bezoek aan de Universiteit van Transsylvania besluiten de vier jonge vrienden Spencer, Warren, Eric en Chas om voor de lol het meest zeldzame en waardevolle boek uit de schoolbibliotheek te stelen. Maar wat begint als een grap verandert al snel in een dolgedraaid avontuur met serieuze gevolgen.