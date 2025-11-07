Spotify-logo

Spotify laat je luistergedrag tot op weekbasis bekijken

Spotify geeft gebruikers meer inzicht in hun luistergedrag met Luisterstatistieken. Zo weet je het hele jaar door wat je veel luistert, maar geen zorgen, want Wrapped blijft ook komen!
Sasha Koevoets -

Elk jaar kijken Spotify-gebruikers weer reikhalzend uit naar het moment dat Spotify Wrapped uitkomt en zij weer kunnen zien waar zij het afgelopen jaar het meeste naar hebben geluisterd. Om mensen vroegtijdig meer inzicht te geven, introduceert Spotify nu een functie waarmee je op weekbasis kan zien welke nummers je het meeste geluisterd hebt.

Spotify komt met luisterstatistieken

Spotify komt regelmatig met nieuwe functies in de app, waarbij recent nog Lossless, Mix en ook een compleet nieuwe Spotify Apple TV-app. Nu komen ze weer met een nieuwe functie, waar veel gebruikers waarschijnlijk heel erg in geïnteresseerd zijn.

Het wordt nu namelijk mogelijk voor zowel gratis leden als Premium-abonnees om luisterstatistieken in te zien. Deze functie laat je je week in muziek herbeleven en eenvoudig delen. Daarnaast geeft deze functie je ook persoonlijke topartiesten en nummers van de afgelopen weken en genereert het een afspeellijst van nummers die je top vindt en andere nummers die je waarschijnlijk ook wel leuk zou vinden.

Daarnaast krijg je elke week een speciale highlight die verduidelijkt wat er speciaal is aan jouw luistergedrag. Dit kan variëren van een mijlpaal, een nieuwe ontdekking of een top-fanmoment. Met deze functie komt Spotify in het territorium van een andere populaire app: stats.fm. In deze app kon je ook al tijden al je luisterstatistieken inzien, van maandelijks tot je overzicht van aller tijden.

Zo krijg je jouw Spotify-statistieken te zien

Om zelf je luistergedrag per week te kunnen zien, neem je de volgende stappen:

  1. Open de Spotify-app.

  2. Tik op je profielfoto en tik op Luisterstatistieken.

  3. Hier kun je je overzicht zien van topartiest, nummer en andere statistieken.

  4. Om deze resultaten te delen, tik je op het Deel-icoontje.

