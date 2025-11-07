Elk jaar kijken Spotify-gebruikers weer reikhalzend uit naar het moment dat Spotify Wrapped uitkomt en zij weer kunnen zien waar zij het afgelopen jaar het meeste naar hebben geluisterd. Om mensen vroegtijdig meer inzicht te geven, introduceert Spotify nu een functie waarmee je op weekbasis kan zien welke nummers je het meeste geluisterd hebt.
Spotify komt met luisterstatistieken
Spotify komt regelmatig met nieuwe functies in de app, waarbij recent nog Lossless, Mix en ook een compleet nieuwe Spotify Apple TV-app. Nu komen ze weer met een nieuwe functie, waar veel gebruikers waarschijnlijk heel erg in geïnteresseerd zijn.
Het wordt nu namelijk mogelijk voor zowel gratis leden als Premium-abonnees om luisterstatistieken in te zien. Deze functie laat je je week in muziek herbeleven en eenvoudig delen. Daarnaast geeft deze functie je ook persoonlijke topartiesten en nummers van de afgelopen weken en genereert het een afspeellijst van nummers die je top vindt en andere nummers die je waarschijnlijk ook wel leuk zou vinden.
Daarnaast krijg je elke week een speciale highlight die verduidelijkt wat er speciaal is aan jouw luistergedrag. Dit kan variëren van een mijlpaal, een nieuwe ontdekking of een top-fanmoment. Met deze functie komt Spotify in het territorium van een andere populaire app: stats.fm. In deze app kon je ook al tijden al je luisterstatistieken inzien, van maandelijks tot je overzicht van aller tijden.
Zo krijg je jouw Spotify-statistieken te zien
Om zelf je luistergedrag per week te kunnen zien, neem je de volgende stappen:
- Open de Spotify-app.
- Tik op je profielfoto en tik op Luisterstatistieken.
- Hier kun je je overzicht zien van topartiest, nummer en andere statistieken.
- Om deze resultaten te delen, tik je op het Deel-icoontje.
Spotify
Spotify is 's werelds grootste muziekstreamingdienst. Met Spotify kun je gratis of tegen betaling muziek streamen vanaf je iPhone, iPad, Mac of ander device. De gratis versie heeft reclame en laat je niet on-demand elk nummer afspelen, terwijl je met de betaalde Spotify Premium onbeperkt muziek naar keuze kunt luisteren. Er zijn op maat gemaakte afspeellijsten, je kunt gebruikmaken van Spotify Connect of AirPlay en nog veel meer. Behalve muziek vind je op Spotify ook veel populaire podcasts, zowel Nederlandse als vanuit het buitenland.
