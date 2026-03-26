Grote update voor WhatsApp in CarPlay onderweg: er komt eindelijk een interface (en dat is veel beter)

WhatsApp werkt aan een grote update voor de CarPlay-versie. Met een toekomstige update komt er eindelijk een chatlijst beschikbaar, zodat je veel makkelijker nieuwe berichten kan sturen. Dit ontdekte iCulture in een vroege testversie.
Benjamin Kuijten

Al sinds januari 2018 kun je WhatsApp in CarPlay gebruiken, maar de mogelijkheden zijn daar altijd beperkt geweest. In tegenstelling tot de Berichten-app kun je in WhatsApp niet door een chatlijst bladeren, waardoor je altijd beperkt bent tot het gebruik van Siri. Maar daar komt verandering in: in de TestFlight-beta van WhatsApp is er eindelijk een volwaardige interface toegevoegd aan de CarPlay-versie, zo ontdekte iCulture. En dat heeft meerdere voordelen.

Met de nieuwe versie opent een volwaardige CarPlay-app als je op het WhatsApp-icoontje tikt. Je ziet dan, net als in de Berichten-app, een overzicht van je recente WhatsApp-gesprekken. Je kan logischerwijs niet door de tekstjes heen bladeren, maar je ziet zo wel exact met wie je gesprekken hebt, wie je nieuwe berichten gestuurd heeft en kun je meteen een contact aan tikken om een nieuw bericht te sturen. Zonder dat je Siri hoeft te gebruiken.

De vernieuwde CarPlay-versie bestaat uit twee tabbladen. Op het Chats-scherm zie je een lijst van al je recente chats, tot ongeveer een maand terug. Op dit scherm staan bovenaan je chatlijst nog twee extra knoppen: Nieuw bericht en X Ongelezen chats. Met Nieuw bericht kun je een nieuw berichtje sturen naar iemand uit je WhatsApp-contacten die niet in de chatlijst staat. Met X Ongelezen chats zie je hoeveel ongelezen berichten je hebt over alle chats. Tik je daarop, dan worden deze stuk voor stuk opgelezen.

Het tweede Calls-tabblad (in de beta nog als # Calls # weergegeven) zie je bovenaan een knop Vraag Siri om te bellen, met daaronder in twee kolommen een lijst van recente WhatsApp-oproepen van je contacten. Tik je erop, dan start er meteen een nieuwe telefoonoproep via WhatsApp naar dat contact.

Door deze update is WhatsApp op CarPlay veel bruikbaarder, terwijl gebruik ervan alsnog veilig blijft. Berichtjes worden nog steeds door Siri opgelezen en nieuwe berichten kun je alleen dicteren, zodat je je ogen op de weg kunt blijven houden.

Ter vergelijking: dit is de huidige interface van WhatsApp op CarPlay, dat eigenlijk bestaat uit slechts een paar knoppen:

Het is nog niet bekend wanneer deze nieuwe versie van WhatsApp in CarPlay beschikbaar komt. Op dit moment is het alleen nog zichtbaar in de TestFlight-versie. Bij vorige soortgelijke nieuwe versies (zoals de Apple Watch-variant), werd de publieke uitrol relatief snel gedaan. Zodra de update voor iedereen uit is, lees je dat op iCulture.

Apple CarPlay zorgt ervoor dat je allerlei belangrijke iPhone-functies veilig kunt gebruiken in de auto. Je kan ermee navigeren, muziek bedienen, bellen, berichten sturen en meer. Er zijn diverse apps voor CarPlay beschikbaar, waaronder WhatsApp op CarPlay, Spotify en Google Maps. Haal meer uit CarPlay met deze tips en apps! Inmiddels is er ook een volledige nieuwe generatie CarPlay, waarbij alle schermen van een auto (indien aanwezig) aangestuurd en aangepast kunnen worden. Daarbij zijn er ook veel meer widgets en kan CarPlay standaardfuncties van de auto bedienen, zoals de klimaatbeheersing en radio.

