WhatsApp Plus komt eraan: dit zit in het nieuwe abonnement

Vroeger betaalde je nog 99 cent voor WhatsApp in de App Store, maar inmiddels is de app al jaren gratis te gebruiken. Nu lijkt het er toch sterk op dat je weer in de buidel moet tasten als je toegang wilt tot extra WhatsApp-functies.
Sasha Koevoets -

Er gaan al langere tijd geruchten over een mogelijk abonnement in WhatsApp, maar nu lijkt dat echt werkelijkheid te worden. Volgens WABetaInfo zitten er in de nieuwste Android-bètaversie voor het eerst schermen waarop je je kunt aanmelden voor dit abonnement.

Wat is WhatsApp Plus?

WhatsApp Plus is een optioneel maandabonnement voor gebruikers die hun app verder willen uitbreiden en personaliseren. De standaardversie van WhatsApp blijft gewoon gratis: berichten sturen, (video)gesprekken voeren en alle vertrouwde privacyfuncties met end-to-end-encryptie blijven ongewijzigd. Volgens WABetaInfo is WhatsApp Plus voorlopig alleen te gebruiken in de gewone WhatsApp-app (dus niet in WhatsApp Business).

WhatsApp benadrukt nogmaals dat de basiservaring daarmee ongewijzigd blijft. Alle bestaande functies, zoals chats, (video)oproepen en statusupdates, blijven kosteloos beschikbaar. Ook de end-to-endversleuteling en overige privacymaatregelen gelden voor iedereen op dezelfde manier – zonder addertjes onder het gras. WhatsApp Plus komt daar als extra laag bovenop, speciaal voor wie behoefte heeft aan meer personalisatie en aanvullende mogelijkheden.

Dit krijg je met WhatsApp Plus 

WhatsApp Plus draait dus vooral om extra personalisatie en meer controle over je chats. In de Android-beta worden de volgende voordelen genoemd:

  • Uitgebreidere chatlijsten en bulk-instellingen
  • Premiumstickers met speciale effecten
  • Eigen thema’s voor de app
  • Aangepaste app-icoontjes
  • Meer chats vastpinnen
  • Exclusieve beltonen

Het ligt voor de hand dat WhatsApp dezelfde Plus-functies ook naar iOS-gebruikers brengt als nu in de Android-bèta zijn opgedoken. Wat die nieuwe mogelijkheden precies inhouden, hebben we onlangs uitgebreid besproken in een ander artikel.

Het komt eraan: een betaald abonnement voor WhatsApp

WhatsApp werkt aan een nieuw verdienmodel in de vorm van een betaald abonnement. Met WhatsApp Plus krijg je toegang tot extra functies in de chatapp. Een prijs is nog niet bekend.

Beschikbaarheid en prijs WhatsApp Plus

Op dit moment is WhatsApp Plus alleen beschikbaar voor een beperkte groep Android-gebruikers met de nieuwste bètaversie. Een bredere beschikbaarheid – inclusief ondersteuning voor iOS – staat nog op de planning. Een concrete datum ontbreekt hier nog voor. Bij een eventueel succes wil Meta de mogelijkheden van dit abonnement gaan uitbreiden.

Heb je toegang tot WhatsApp Plus, dan verschijnt in de instellingen een extra optie om je te abonneren. Verschillende bronnen in Euro melden dat een bedrag van €2,49 per maand getest wordt.

WhatsApp Messenger

WhatsApp Messenger

Versie 26.14.76

Download
Geschikt voor
Mac, iPhone, iPad, Watch
Vereist
iOS 15.1+
Grootte
316.89 MB
Uitgever
WhatsApp Inc.
Leeftijd
12+
Talen
WhatsApp

WhatsApp is de populaire berichtendienst, die bijna iedere Nederlander op zijn of haar smartphone heeft staan. Hier vind je alles over WhatsApp op een rijtje: van berichten verwijderen, gesprekken archiveren, je privacy goed instellen en op de desktop gebruiken tot de betekenis van de gekleurde vinkjes, groepsgesprekken voeren en een hele WhatsApp-community opzetten. Check ook de beste WhatsApp-tips.
WhatsApp donkere modus.
Alles over WhatsApp op de iPhone Het ultieme WhatsApp tipsoverzicht Zo gebruik je WhatsApp op de desktop Zo gebruik je WhatsApp op de iPad WhatsApp-account beveiligen met tweestaps WhatsApp chats archiveren, wissen of verwijderen WhatsApp gesprekken overzetten WhatsApp-chats exporteren Ongewenste personen blokkeren in WhatsApp Werkt WhatsApp nog op mijn (oudere) iPhone?

