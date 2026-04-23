Er gaan al langere tijd geruchten over een mogelijk abonnement in WhatsApp, maar nu lijkt dat echt werkelijkheid te worden. Volgens WABetaInfo zitten er in de nieuwste Android-bètaversie voor het eerst schermen waarop je je kunt aanmelden voor dit abonnement.
Wat is WhatsApp Plus?
WhatsApp Plus is een optioneel maandabonnement voor gebruikers die hun app verder willen uitbreiden en personaliseren. De standaardversie van WhatsApp blijft gewoon gratis: berichten sturen, (video)gesprekken voeren en alle vertrouwde privacyfuncties met end-to-end-encryptie blijven ongewijzigd. Volgens WABetaInfo is WhatsApp Plus voorlopig alleen te gebruiken in de gewone WhatsApp-app (dus niet in WhatsApp Business).
WhatsApp benadrukt nogmaals dat de basiservaring daarmee ongewijzigd blijft. Alle bestaande functies, zoals chats, (video)oproepen en statusupdates, blijven kosteloos beschikbaar. Ook de end-to-endversleuteling en overige privacymaatregelen gelden voor iedereen op dezelfde manier – zonder addertjes onder het gras. WhatsApp Plus komt daar als extra laag bovenop, speciaal voor wie behoefte heeft aan meer personalisatie en aanvullende mogelijkheden.
Dit krijg je met WhatsApp Plus
WhatsApp Plus draait dus vooral om extra personalisatie en meer controle over je chats. In de Android-beta worden de volgende voordelen genoemd:
- Uitgebreidere chatlijsten en bulk-instellingen
- Premiumstickers met speciale effecten
- Eigen thema’s voor de app
- Aangepaste app-icoontjes
- Meer chats vastpinnen
- Exclusieve beltonen
Het ligt voor de hand dat WhatsApp dezelfde Plus-functies ook naar iOS-gebruikers brengt als nu in de Android-bèta zijn opgedoken. Wat die nieuwe mogelijkheden precies inhouden, hebben we onlangs uitgebreid besproken in een ander artikel.
Beschikbaarheid en prijs WhatsApp Plus
Op dit moment is WhatsApp Plus alleen beschikbaar voor een beperkte groep Android-gebruikers met de nieuwste bètaversie. Een bredere beschikbaarheid – inclusief ondersteuning voor iOS – staat nog op de planning. Een concrete datum ontbreekt hier nog voor. Bij een eventueel succes wil Meta de mogelijkheden van dit abonnement gaan uitbreiden.
Heb je toegang tot WhatsApp Plus, dan verschijnt in de instellingen een extra optie om je te abonneren. Verschillende bronnen in Euro melden dat een bedrag van €2,49 per maand getest wordt.