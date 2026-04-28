Spotify wordt sportief met nieuwe functies: dit is er nieuw

Spotify rolt opnieuw een nieuwe functie uit in de app en daarmee komt er hele andere content beschikbaar in de app, namelijk fitnessvideo's.
Spotify voegt regelmatig nieuwe functies toe aan de app, meestal met een duidelijke link naar muziek en podcasts. Met de meest recente update slaat het bedrijf echter een andere zijtak in: dankzij een samenwerking met Peloton introduceert Spotify een nieuw type content in de vorm van fitnessvideo’s. Daarmee begeeft Spotify zich nadrukkelijker op de fitnessmarkt en groeit het uit tot een serieuze concurrent voor Apple Fitness+.

Spotify heeft workout-video’s in app

Spotify heeft fitnessvideo’s toegevoegd aan de app en breidt daarmee uit naar een ander deel van de markt. In de aparte fitness-hub vind je – ook voor gratis gebruikers – een flink aantal fitnessvideo’s, met daarin tientallen samengestelde playlists en sportvideo’s van bekende online trainers. De sessies zijn laagdrempelig opgezet: je kiest zelf wat past bij jouw niveau, beschikbare tijd en doel.

Voor Spotify Premium-gebruikers gaat het nog een stap verder dankzij een samenwerking met Peloton. Dit Amerikaanse bedrijf staat bekend om de sportapparatuur met begeleide (groeps)training en heeft al een flinke categorie aan content opgebouwd.

In Nederland en andere ondersteunde landen krijg je als Premium-gebruiker zonder extra kosten toegang tot een groeiende catalogus van meer dan 1.400 reclamevrije on-demand lessen. Het aanbod loopt uiteen van outdoor runs en krachttraining tot cardio, yoga en meditatie. Je kunt de lessen ook downloaden voor offline gebruik, zodat je je workouts overal kunt blijven doen, ook zonder actieve internetverbinding.

Beschikbaarheid workout-video’s

Voor deze fitnessomgeving heb je geen extra abonnement of add-on nodig: alles staat gewoon in de Spotify-app. Open Spotify, ga naar Zoeken en typ ‘Fitness’. Je komt dan in de speciale fitnesshub, waar je alle playlists en workout‑video’s vindt.

De meeste workouts zijn op dit moment Engelstalig, aangevuld met enkele Spaanse en Duitse video’s. Nederlandstalige opties ontbreken tot dusver nog en het is onzeker of deze ooit beschikbaar komen.

Spotify: Muziek en podcasts

Versie 9.1.42

Download
Geschikt voor
iPhone, iPad, Watch
Vereist
iOS 16.1+
Grootte
250.33 MB
Uitgever
Spotify
Leeftijd
12+
Talen
