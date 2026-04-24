Dit moet je nóóit tegen ChatGPT of andere AI-chatbots zeggen

Steeds meer iPhone-, iPad- en Mac-gebruikers maken gebruik van AI, bijvoorbeeld via ChatGPT, Copilot, Claude of andere slimme assistenten. Handig, want je krijgt razendsnel antwoord op vragen of hulp bij allerlei taken. Maar let op: er zijn ook dingen die je beter nooit met een AI-chatbot deelt.

AI op je Apple-apparaten: handig, maar wees voorzichtig

Of je nu ChatGPT gebruikt in Safari op de Mac, via een app op je iPhone of met de geïntegreerde Apple Intelligence-functies van iOS en macOS: de verleiding is groot om alles wat je bezighoudt in te voeren. Even snel een document laten nakijken, een bericht laten schrijven of advies vragen over je financiën.

Toch is het belangrijk om kritisch te blijven. Je weet namelijk niet altijd wat er met je ingevoerde gegevens gebeurt. In sommige gevallen kunnen prompts worden opgeslagen of gebruikt om systemen te verbeteren. Dat betekent dat gevoelige informatie mogelijk niet volledig privé blijft.

Deel nooit persoonlijke of gevoelige gegevens

De belangrijkste regel is simpel: deel geen informatie die direct naar jou te herleiden is. Denk aan je volledige naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum of andere gegevens waarmee iemand precies kan achterhalen wie je bent.

Ook wachtwoorden, pincodes, herstelcodes, bankrekeningnummers, creditcardgegevens, medische informatie en je BSN kun je beter nooit invoeren bij ChatGPT of een andere chatbot. Zelfs als je een AI-dienst vertrouwt, blijft er altijd een risico bestaan. Bij een datalek of beveiligingsprobleem kunnen gegevens in verkeerde handen vallen.

Dat betekent niet dat je AI helemaal niet voor persoonlijke situaties kunt gebruiken. Je kunt bijvoorbeeld best vragen hoe je een nette mail opstelt aan je zorgverzekeraar, bank of werkgever. Vervang dan wel alle persoonlijke details door algemene omschrijvingen of fictieve gegevens.

Financiële en vertrouwelijke info: extra risico

Vraag je AI om hulp bij je belastingaangifte, budgetplanning of een ingewikkelde rekening? Dat kan handig zijn, maar voer geen exacte persoonlijke gegevens in. Gebruik liever afgeronde bedragen, verzonnen namen en algemene situaties.

Hetzelfde geldt voor werkgerelateerde informatie. Bedrijfsgevoelige data, contracten, interne documenten of klantgegevens horen niet zomaar thuis in een chatbot. Zeker niet als je niet weet hoe die gegevens worden verwerkt, opgeslagen of mogelijk gebruikt om AI-systemen verder te trainen.

Gebruik je AI op je Mac of iPad voor werk, dan is het slim om eerst te controleren welke regels je werkgever hiervoor heeft. Steeds meer bedrijven hebben richtlijnen voor het gebruik van AI-tools, juist omdat één gekopieerd document al te veel informatie kan bevatten.

Let ook op foto’s, documenten en screenshots

Chatbots kunnen tegenwoordig veel meer dan alleen tekst verwerken. Je kunt ook foto’s, pdf’s, screenshots en complete documenten uploaden. Dat is handig als je bijvoorbeeld een brief wilt laten samenvatten of een foutmelding wilt laten uitleggen, maar ook hier geldt: controleer eerst wat er allemaal in beeld staat.

Een screenshot van je iPhone kan ongemerkt notificaties, namen, e-mailadressen, agenda-afspraken of locatiegegevens bevatten. Een pdf kan klantgegevens, ordernummers of medische informatie tonen. Haal zulke informatie eerst weg voordat je het bestand met een AI-chatbot deelt.

Apple Intelligence is niet automatisch hetzelfde als ChatGPT

Apple legt veel nadruk op privacy bij Apple Intelligence. Veel taken worden op je eigen toestel verwerkt, en voor zwaardere opdrachten gebruikt Apple Private Cloud Compute. Toch betekent dit niet dat elke AI-functie op je iPhone automatisch even privé is.

Gebruik je ChatGPT via een losse app, browser of koppeling, dan gelden de voorwaarden van die dienst. Kijk daarom goed welke AI-tool je gebruikt en welke informatie je ermee deelt. Zeker bij gevoelige gegevens blijft de veiligste keuze: niet invoeren.

Zo gebruik je AI wél slim

AI kan juist enorm waardevol zijn op je Apple-apparaten, zolang je bewust omgaat met wat je deelt. Laat ChatGPT bijvoorbeeld een tekst herschrijven, een planning maken, een recept aanpassen, een ingewikkelde uitleg versimpelen of ideeën bedenken voor een project.

Ook kun je AI gebruiken om je productiever te maken op je iPhone, iPad en Mac. Denk aan samenvattingen van lange teksten, concepten voor mails, hulp bij studeren of inspiratie voor creatieve projecten. Zolang je persoonlijke gegevens weglaat, profiteer je van de voordelen zonder onnodige risico’s te nemen.

