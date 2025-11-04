Het is een goed jaar voor WhatsApp. In mei 2025 kwam WhatsApp eindelijk naar de iPad. Nu is het de beurt aan nog een nieuw platform: de Apple Watch. Gebruikers wachten al geruime tijd op een speciale app voor de smartwatch, want hiermee wordt het gebruik van WhatsApp eenvoudiger. Het nieuws werd ontdekt door WABetaInfo.
WhatsApp downloaden op de Apple Watch
Om WhatsApp op je Apple Watch te downloaden, zorg je ervoor dat je de nieuwste versie van WhatsApp uit de App Store hebt.
- Ga naar de App Store en tik op je profielfoto.
Ververs eventueel de pagina en check bij Updates voor de beschikbare update. Je kan ook de zoekfunctie in de App Store gebruiken om WhatsApp handmatig op te zoeken.
- Tik op Werk bij om de app te updaten.
- Open de Watch-app en scroll helemaal naar onderen, tot je bij het kopje Beschikbare apps bent.
- Tik achter WhatsApp op Installeer.
- Na de installatie druk je op de Apple Watch op de Digital Crown en start je de app op.
Na de eerste keer openen kan het even duren voordat al je chats geladen zijn. Linksboven in de Apple Watch-app van WhatsApp vind je knop waar je kan zien of je chats momenteel gesynchroniseerd worden.
Je hebt een Apple Watch Series 4 of nieuwer met watchOS 10 of nieuwer nodig.
WhatsApp voor Apple Watch biedt veel functies
Met WhatsApp voor Apple Watch kun je best veel doen. Zo is er allereerst een volledig overzicht van je gesprekken, wat synchroon loopt met je iPhone. Net als op de telefoon zie je in het overzicht het laatste bericht, hoe oud dit is en of het gelezen is (als het van jou afkomstig is).
Wil je antwoorden op iemand, dan kan dat net als met iMessage voor Apple Watch op allerlei manieren: typen, dicteren, met een spraakbericht of zelfs met een emoji-reactie. Dat laatste doe je door een bericht even ingedrukt te houden.
Wat niet kan, is een volledig nieuw gesprek starten. Heb je nog geen lopend gesprek met iemand, dan zul je dat moeten starten vanaf je iPhone. Daarnaast is bellen met WhatsApp ook niet beschikbaar vanuit deze nieuwe app. Hoewel dat laatste voor velen geen issue zal zijn, is onze hoop wel dat het mogelijk wordt om een nieuw gesprek te starten. Daarnaast hopen we dat WhatsApp ook complicaties toevoegt voor op je wijzerplaat, want die zitten nu niet in de app.
App heeft nog technische beperkingen
Eén van de grotere ergernissen als het aankomt op WhatsApp en de Apple Watch zijn foto’s in meldingen. Deze worden altijd wazig getoond, waardoor je niet vanuit de melding op je pols kunt zien wat er op de foto staat. Bij de TestFlight-versie van de Apple Watch-app die eerder verscheen, was dit probleem nog niet opgelost. Nu de app beschikbaar is, worden foto’s in WhatsApp-meldingen eindelijk scherp getoond. Zo zie je meteen wat iemand je stuurt.
Verder is het goed om te weten dat WhatsApp voor Apple Watch geen op zichzelf staande app is. Dat betekent dat je iPhone in de buurt moet zijn om de chats te kunnen synchroniseren. Dit heeft als voordeel dat je niet moeilijk hoeft te doen met het koppelen van je apparaat, maar de keerzijde is dat je per se de iPhone in de buurt moet hebben om de app te kunnen gebruiken. Ben je bijvoorbeeld aan het hardlopen zonder iPhone, dan zal WhatsApp op je Apple Watch niet werken.
WhatsApp zegt in de blogpost dat ze de app de komende tijd nog verder willen uitbreiden en dat dit “slechts het begin is” van WhatsApp op de Apple Watch. Er komen in de toekomst dan ook nog meer “nuttige functionaliteiten aan voor mensen met een Apple Watch”, aldus de chatapp.
Release van WhatsApp voor Apple Watch
WhatsApp op de Apple Watch is nu voor iedereen beschikbaar met de nieuwste versie van WhatsApp.
- 2025 - 04 November, 16:28: Artikel bijgewerkt na de release van WhatsApp op de Apple Watch.
Mooi, Nu nog de uber app en dan kan ik mijn iPhone in het weekend thuislaten (wat eigenlijk de bedoeling was van een mobile connected Apple Watch, maar er eigenlijk nooit van kwam omdat de 3rd party Whatsapp apps ruk zijn).
Dat zal helaas (nog) niet werken. Zoals in het artikel staat: “Verder is het goed om te weten dat WhatsApp voor Apple Watch geen op zichzelf staande app is. Dat betekent dat je iPhone in de buurt moet zijn om de chats te kunnen synchroniseren. Dit heeft als voordeel dat je niet moeilijk hoeft te doen met het koppelen van je apparaat, maar de keerzijde is dat je per se de iPhone in de buurt moet hebben om de app te kunnen gebruiken. Ben je bijvoorbeeld aan het hardlopen zonder iPhone, dan zal WhatsApp op je Apple Watch niet werken.”
Om deze reden zie ik voor mij nog steeds geen reden om mijn AW met internet te nemen.
Wel heel fijn dat er eindelijk een app komt!
Wat ook goed is om te weten als aanvulling, is dat het met de WhatsApp-app ook niet meer mogelijk is om vanuit een WhatsApp-melding te reageren via je Apple Watch als je je iPhone niet bij je hebt. Dat werkt nu zonder de app wél, omdat het gewoon een standaard watchOS-functie is van het meldingensysteem. Maar die functie wordt vervangen door de eigen implementatie van WhatsApp, wat dus de Cellular-verbinding van de Apple Watch niet ondersteunt.
Dat is dan misschien een goede reden om de app niet te installeren. Zeker als je vaak zonder Iphone onderweg bent. Goede aanvulling!
Het is maar net waar je de voorkeur aan geeft: wil je liever op ieder moment door je chats kunnen bladeren en een berichtje naar wie dan ook kunnen sturen vanaf je Apple Watch, of wil je de mogelijkheid behouden om ook te kunnen reageren als je je iPhone niet bij je hebt (met de beperking dat je alleen kan antwoorden op inkomende berichtjes via meldingen). Ik denk dat voor 90% van de mensen het eerste belangrijker is.
Ik hoop vooral dat er uiteindelijk wel ondersteuning komt voor Cellular-verbindingen.
Als dat typen op dezelfde manier gaat werken als bij het sturen van berichten blijf ik gewoon bij WatchChat. Daar heb ik een azerty-toetsenbord en kan ik in combinatie met VoiceOver gewoon typen. Ik vind dat fijner dan te moeten dicteren, want dat is het enige wat ik als blinde kan als ik een geschreven bericht wil sturen via mijn watch..
Zo lang het niet volledig als een stand-alone app kan werken heb je er niets aan als je onderweg bent zonder dat je je iPhone bij je hebt. Kan me niet voorstellen dat het team bij WhatsApp dit niet gewoon voor elkaar kan krijgen.
Zolang foto’s wazig blijven is het een kansloos idee. Bij imsg kan dit al heel lang wel, dus is gewoon mogelijk.
Bij mij zijn de foto’s wel scherp nu!
Op mijn watch series 5 crasht de app constant op de watch bij het ophalen van de chats
Op mijn SE van 2020 crasht het ook
Ik krijg m niet op een watchface. Iemand al wel gelukt?
Zoals in het artikel staat:
WhatsApp op de Apple Watch heeft op dit moment dus geen complicaties of widgets.
Krijg geen meldingen meer op mijn watch.
Werkt verder wel
Misschien eens proberen om de watch even uit te zetten en dan weer aan. Bij mij werkt het wel. Heb wel de iPhone in de buurt.
Dat was inderdaad de oplossing! Bedankt
Werkt op m’n IPhone 13 en Apple Watch 9 niet icm Whatsapp Business 🤔