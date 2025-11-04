WhatsApp is nu voor iedereen beschikbaar op de Apple Watch. De app biedt een overzicht van je chats en laat je ook antwoorden op berichten. Lees hier hoe je WhatsApp op de Apple Watch kan downloaden.

Het is een goed jaar voor WhatsApp. In mei 2025 kwam WhatsApp eindelijk naar de iPad. Nu is het de beurt aan nog een nieuw platform: de Apple Watch. Gebruikers wachten al geruime tijd op een speciale app voor de smartwatch, want hiermee wordt het gebruik van WhatsApp eenvoudiger. Het nieuws werd ontdekt door WABetaInfo.

Update 4 november 2025: WhatsApp op Apple Watch nu beschikbaar Nog geen week nadat de Apple Watch-app van WhatsApp op dook in de TestFlight-beta, is WhatsApp voor de Apple Watch nu officieel beschikbaar. Dit heeft WhatsApp in een blogpost aangekondigd. Dit artikel is hiervoor bijgewerkt, dus lees snel verder hoe jij de app kan installeren.

WhatsApp downloaden op de Apple Watch

Om WhatsApp op je Apple Watch te downloaden, zorg je ervoor dat je de nieuwste versie van WhatsApp uit de App Store hebt. Ga naar de App Store en tik op je profielfoto. Ververs eventueel de pagina en check bij Updates voor de beschikbare update. Je kan ook de zoekfunctie in de App Store gebruiken om WhatsApp handmatig op te zoeken. Tik op Werk bij om de app te updaten. Open de Watch-app en scroll helemaal naar onderen, tot je bij het kopje Beschikbare apps bent. Tik achter WhatsApp op Installeer. Na de installatie druk je op de Apple Watch op de Digital Crown en start je de app op.

Na de eerste keer openen kan het even duren voordat al je chats geladen zijn. Linksboven in de Apple Watch-app van WhatsApp vind je knop waar je kan zien of je chats momenteel gesynchroniseerd worden.

Je hebt een Apple Watch Series 4 of nieuwer met watchOS 10 of nieuwer nodig.

WhatsApp voor Apple Watch biedt veel functies

Met WhatsApp voor Apple Watch kun je best veel doen. Zo is er allereerst een volledig overzicht van je gesprekken, wat synchroon loopt met je iPhone. Net als op de telefoon zie je in het overzicht het laatste bericht, hoe oud dit is en of het gelezen is (als het van jou afkomstig is).

Wil je antwoorden op iemand, dan kan dat net als met iMessage voor Apple Watch op allerlei manieren: typen, dicteren, met een spraakbericht of zelfs met een emoji-reactie. Dat laatste doe je door een bericht even ingedrukt te houden.

Wat niet kan, is een volledig nieuw gesprek starten. Heb je nog geen lopend gesprek met iemand, dan zul je dat moeten starten vanaf je iPhone. Daarnaast is bellen met WhatsApp ook niet beschikbaar vanuit deze nieuwe app. Hoewel dat laatste voor velen geen issue zal zijn, is onze hoop wel dat het mogelijk wordt om een nieuw gesprek te starten. Daarnaast hopen we dat WhatsApp ook complicaties toevoegt voor op je wijzerplaat, want die zitten nu niet in de app.

App heeft nog technische beperkingen

Eén van de grotere ergernissen als het aankomt op WhatsApp en de Apple Watch zijn foto’s in meldingen. Deze worden altijd wazig getoond, waardoor je niet vanuit de melding op je pols kunt zien wat er op de foto staat. Bij de TestFlight-versie van de Apple Watch-app die eerder verscheen, was dit probleem nog niet opgelost. Nu de app beschikbaar is, worden foto’s in WhatsApp-meldingen eindelijk scherp getoond. Zo zie je meteen wat iemand je stuurt.

Verder is het goed om te weten dat WhatsApp voor Apple Watch geen op zichzelf staande app is. Dat betekent dat je iPhone in de buurt moet zijn om de chats te kunnen synchroniseren. Dit heeft als voordeel dat je niet moeilijk hoeft te doen met het koppelen van je apparaat, maar de keerzijde is dat je per se de iPhone in de buurt moet hebben om de app te kunnen gebruiken. Ben je bijvoorbeeld aan het hardlopen zonder iPhone, dan zal WhatsApp op je Apple Watch niet werken.

WhatsApp zegt in de blogpost dat ze de app de komende tijd nog verder willen uitbreiden en dat dit “slechts het begin is” van WhatsApp op de Apple Watch. Er komen in de toekomst dan ook nog meer “nuttige functionaliteiten aan voor mensen met een Apple Watch”, aldus de chatapp.

Release van WhatsApp voor Apple Watch

WhatsApp op de Apple Watch is nu voor iedereen beschikbaar met de nieuwste versie van WhatsApp.

