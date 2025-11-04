5 functies die je meteen aan moet zetten om het meeste uit Apple Intelligence te halen
Nu Apple Intelligence in het Nederlands beschikbaar is, komen er naast de standaardfuncties nog een hoop instellingen beschikbaar die gebruikmaken van Apple Intelligence. Wij hebben vijf functies en instellingen voor je op een rijtje gezet, waarmee jij alles uit Apple Intelligence op je iPhone, iPad of Mac kan halen.
Inhoudsopgave
Heb je Apple Intelligence nog niet geactiveerd? Doe dat dan eerst. In onze tip lees je alles over hoe je Apple Intelligence aan kunt zetten.
#1 Samenvatten van meldingen: maak het overzichtelijker
Een van de eerste instellingen die wij bij Apple Intelligence meteen ingeschakeld hebben is het samenvatten van meldingen. Stel voor dat je van een persoon tien berichtjes krijgt met allerlei verschillende onderwerpen, dan vat deze functie de berichten voor je samen in een aantal zinnetjes, zodat jij weet waar het over gaat. Deze samenvatting wordt weergegeven als notificatie zoals je deze gewend bent, maar de tekst is schuingedrukt en er staat een icoontje met pijl bij zodat je weet dat het om een samenvatting gaat.
Je vindt deze optie bij Instellingen > Meldingen > Vat meldingen samen. Hoe je meldingen samenvatten inschakelt (en ook uitschakelt) lees je in onze tip.
#2 Meldingen met prioriteit: zie wat belangrijk is
Apple Intelligence ontgrendelt een heel nieuwe scala aan mogelijkheden rondom meldingen. Naast dat je ze dus kan samenvatten, kan je Apple Intelligence inzetten om ook het kaf van het koren te scheiden en prioriteiten te geven in de zee van meldingen. Ook kan je de prioriteitsmeldingen en de samenvattingen combineren om zo een nog beter overzicht te krijgen in wat je gemist heb terwijl je met andere dingen bezig was.
Met deze functie leert Apple het verschil tussen belangrijke en onbelangrijke meldingen. Hierbij komen meldingen van je familie en beste vrienden door, maar ook tijdsgebonden meldingen zoals een wasmachine die klaar is met zijn programma of iemand die voor een bepaald tijdstip iets moet weten van je (of natuurlijk de iCulture-nieuwsbrief). Apple Intelligence kijkt ook naar de inhoud van een bericht.
#3 ChatGPT in Apple Intelligence: maak Siri en meer nuttiger
Hoewel Apple Intelligence al een aardige basis aan informatie heeft, kan je ook nog gebruikmaken van de kracht van OpenAI’s ChatGPT in Siri en de rest van je iPhone. Hiermee kan je vragen beantwoorden die Siri niet zelf zou kunnen beantwoorden.
Daarnaast kan je op meerdere gebieden in het besturingssysteem gebruik maken van ChatGPT, zoals bij de Schrijfhulp, waarbij tekst geschreven en herschreven kan worden aan de hand van een opdracht die jij zelf geeft. Daarnaast kan je ChatGPT bij Visual Intelligence gebruiken om meer context te krijgen over wat je nu precies ziet. Je kan hierbij kiezen of ChatGPT om toestemming moet vragen bij elk verzoek of dat dit automatisch gaat.
#4 Screenshots in volledig scherm zijn extra handig
Met de introductie van Apple Intelligence hebben ook screenshots een flinke upgrade gehad. Sinds iOS 26 worden screenshots standaard schermvullend getoond en dat heeft een duidelijke reden. Met Apple Intelligence kan je nu je screenshots laten scannen en daarmee eenvoudig de belangrijkste context eruit laten halen. Had je dus na de upgrade naar iOS 26 de schermvullende screenshots uitgezet, dan is het nu met de komst van Apple Intelligence misschien wel verstandig om dit weer in te schakelen. Lees in onze tip over schermvullende screenshots hoe je dat doet.
#5 Live vertalingen in iMessage voor je buitenlandse vrienden en familie
Ten slotte vervaagt de taalgrens verder met Apple Intelligence, doordat het mogelijk is om in Berichten (iMessage) live vertalingen te krijgen. Hiermee kan je met familie, vrienden, collega’s of anderen die jouw taal niet spreken eenvoudig contact hebben en toch begrijpen wat ze zeggen. In Berichten krijg je boven je eigen bericht een vertaling van je bericht in de taal die je hebt ingesteld. In het Engels is het ook nog mogelijk om deze vertaling op FaceTime en in de telefoongesprekken te krijgen, maar dat is op het moment van schrijven (nog) niet mogelijk in het Nederlands. De reden hiervoor is doordat deze stem die de teksten opleest, niet in het Nederlands beschikbaar is.
Wil je meer lezen over wat je met Apple Intelligence kan doen? In onze uitleg lees je welke functies er allemaal beschikbaar zijn in het Nederlands en welke nog niet. Lees ook onze hands-on met de Nederlandse Apple Intelligence voor onze eigen ervaringen.
Apple intelligence? Oh ja, dat kan niet op een iPhone 14 of 15…
Zo kun je de verkoop ook stimuleren… 👎
De batterij loopt niet meer leeg sinds de update ook een hele leuke bug😂
Dus de batterij blijft bijvoorbeeld op 85% staan totdat je de telefoon opnieuw opstart dan is de batterij ineens iets leger
Mijn iPhone 15 Pro is al sinds gisteren bezig met downloaden van Apple Intelligence. Hebben meer dat dit zolang duurt? Ligt zo’n beetje continu aan de oplader omdat dat nodig is voor de download.