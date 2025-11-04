Apple Intelligence kan je leven vereenvoudigen met bepaalde instellingen. Wij geven je een aantal tips om Apple Intelligence naar je eigen hand te zetten.

Nu Apple Intelligence in het Nederlands beschikbaar is, komen er naast de standaardfuncties nog een hoop instellingen beschikbaar die gebruikmaken van Apple Intelligence. Wij hebben vijf functies en instellingen voor je op een rijtje gezet, waarmee jij alles uit Apple Intelligence op je iPhone, iPad of Mac kan halen.

Heb je Apple Intelligence nog niet geactiveerd? Doe dat dan eerst. In onze tip lees je alles over hoe je Apple Intelligence aan kunt zetten.

Bekijk ook AI voor iedereen: zo activeer je Apple Intelligence op je iPhone, iPad en Mac in het Nederlands (of Engels) Apple Intelligence is Apple’s antwoord op de ontwikkeling van AI in software. Een lange tijd was deze niet beschikbaar in Nederland. Nu is het mogelijk om Apple Intelligence te gaan gebruiken (met wat haken en ogen).

#1 Samenvatten van meldingen: maak het overzichtelijker

Een van de eerste instellingen die wij bij Apple Intelligence meteen ingeschakeld hebben is het samenvatten van meldingen. Stel voor dat je van een persoon tien berichtjes krijgt met allerlei verschillende onderwerpen, dan vat deze functie de berichten voor je samen in een aantal zinnetjes, zodat jij weet waar het over gaat. Deze samenvatting wordt weergegeven als notificatie zoals je deze gewend bent, maar de tekst is schuingedrukt en er staat een icoontje met pijl bij zodat je weet dat het om een samenvatting gaat.

Je vindt deze optie bij Instellingen > Meldingen > Vat meldingen samen. Hoe je meldingen samenvatten inschakelt (en ook uitschakelt) lees je in onze tip.

Bekijk ook Samenvattingen van je meldingen krijgen met Apple Intelligence: zo schakel je dit in (en weer uit) Apple Intelligence brengt vele handige snufjes met zich mee. Een daarvan is het samenvatten van meldingen. Zo heb je in één oogopslag door waar de melding over gaat.

#2 Meldingen met prioriteit: zie wat belangrijk is

Apple Intelligence ontgrendelt een heel nieuwe scala aan mogelijkheden rondom meldingen. Naast dat je ze dus kan samenvatten, kan je Apple Intelligence inzetten om ook het kaf van het koren te scheiden en prioriteiten te geven in de zee van meldingen. Ook kan je de prioriteitsmeldingen en de samenvattingen combineren om zo een nog beter overzicht te krijgen in wat je gemist heb terwijl je met andere dingen bezig was.

Met deze functie leert Apple het verschil tussen belangrijke en onbelangrijke meldingen. Hierbij komen meldingen van je familie en beste vrienden door, maar ook tijdsgebonden meldingen zoals een wasmachine die klaar is met zijn programma of iemand die voor een bepaald tijdstip iets moet weten van je (of natuurlijk de iCulture-nieuwsbrief). Apple Intelligence kijkt ook naar de inhoud van een bericht.

#3 ChatGPT in Apple Intelligence: maak Siri en meer nuttiger

Hoewel Apple Intelligence al een aardige basis aan informatie heeft, kan je ook nog gebruikmaken van de kracht van OpenAI’s ChatGPT in Siri en de rest van je iPhone. Hiermee kan je vragen beantwoorden die Siri niet zelf zou kunnen beantwoorden.

Daarnaast kan je op meerdere gebieden in het besturingssysteem gebruik maken van ChatGPT, zoals bij de Schrijfhulp, waarbij tekst geschreven en herschreven kan worden aan de hand van een opdracht die jij zelf geeft. Daarnaast kan je ChatGPT bij Visual Intelligence gebruiken om meer context te krijgen over wat je nu precies ziet. Je kan hierbij kiezen of ChatGPT om toestemming moet vragen bij elk verzoek of dat dit automatisch gaat.

Bekijk ook ChatGPT in Apple Intelligence: een slimme aanvulling op Siri en je iPhone Sinds iOS 18.2 is het mogelijk om de ChatGPT in te schakelen voor Apple Intelligence en Siri, zodat het nog dieper geïntegreerd is in het systeem. Lees hier hoe je ChatGPT voor Siri inschakelt en hoe je het gebruikt.

#4 Screenshots in volledig scherm zijn extra handig

Met de introductie van Apple Intelligence hebben ook screenshots een flinke upgrade gehad. Sinds iOS 26 worden screenshots standaard schermvullend getoond en dat heeft een duidelijke reden. Met Apple Intelligence kan je nu je screenshots laten scannen en daarmee eenvoudig de belangrijkste context eruit laten halen. Had je dus na de upgrade naar iOS 26 de schermvullende screenshots uitgezet, dan is het nu met de komst van Apple Intelligence misschien wel verstandig om dit weer in te schakelen. Lees in onze tip over schermvullende screenshots hoe je dat doet.

Bekijk ook Screenshots in iOS 26: Zo zet je de schermvullende voorvertoning uit (of aan) Schermafbeeldingen zijn met iOS 26 en iPadOS 26 standaard in een schermvullende weergave geopend. Wij leggen je uit waarom en hoe je dit weer ongedaan maakt.

#5 Live vertalingen in iMessage voor je buitenlandse vrienden en familie

Ten slotte vervaagt de taalgrens verder met Apple Intelligence, doordat het mogelijk is om in Berichten (iMessage) live vertalingen te krijgen. Hiermee kan je met familie, vrienden, collega’s of anderen die jouw taal niet spreken eenvoudig contact hebben en toch begrijpen wat ze zeggen. In Berichten krijg je boven je eigen bericht een vertaling van je bericht in de taal die je hebt ingesteld. In het Engels is het ook nog mogelijk om deze vertaling op FaceTime en in de telefoongesprekken te krijgen, maar dat is op het moment van schrijven (nog) niet mogelijk in het Nederlands. De reden hiervoor is doordat deze stem die de teksten opleest, niet in het Nederlands beschikbaar is.

Bekijk ook Live vertalingen in iMessage, Telefoon en FaceTime: zo komt deze functie goed van pas Veel mensen in Nederland spreken nog wel een aardig woordje over de grens, maar dat is niet altijd het geval. Dankzij Apple Intelligence kan je nu je eigen taal tegen iemand anders spreken en zij krijgen een eigen vertaling terug.

Wil je meer lezen over wat je met Apple Intelligence kan doen? In onze uitleg lees je welke functies er allemaal beschikbaar zijn in het Nederlands en welke nog niet. Lees ook onze hands-on met de Nederlandse Apple Intelligence voor onze eigen ervaringen.