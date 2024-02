Star Wars: The Bad Batch (seizoen 3)

Het derde en laatste seizoen van Disney’s The Bad Batch is vanaf dit weekend te streamen op Disney+. Deze Star Wars-spin-off is geïnspireerd op The Clone Wars. Het draait om een elite-eenheid van genetisch gemodificeerde Clone Troopers in de begindagen van het Galactic Empire. We zien Ian McDiarmid terug in zijn rol als keizer, net als de voormalige leerling van graaf Dooku, Asajj Ventress. Hij was vermoedelijk dood na de gebeurtenissen in de roman Dark Disciple uit 2015.

De eerste drie afleveringen van seizoen 3 van The Bad Batch zijn nu te streamen op Disney+ en de overige twaalf verschijnen wekelijks op woensdag (t/m 1 mei).