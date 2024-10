Barbarian (2022)

Een jonge vrouw arriveert ‘s avonds laat bij haar Airbnb-huurwoning om de volgende dag een sollicitatiegesprek te voeren voor een nieuwe baan. Dan ontdekt ze dat het huis per ongeluk dubbel is geboekt en dat er al een vreemde man verblijft. Tegen beter weten in besluit ze toch te blijven overnachten, maar komt er al snel achter dat er in huis veel meer is om bang voor te zijn dan de andere huisgast. Een van de engste films aller tijden, zeggen kijkers. Deze film was al te zien bij Amazon Prime Video en Disney+ maar is nu ook bij Netflix te kijken. Met Justin Long, die bekend werd door de Apple-reclames uit de vorige eeuw.