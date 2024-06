Fallen Idols: Nick and Aaron Carter (seizoen 1)

Ooit stonden Nick en Aaron Carter in de schijnwerpers als de Backstreet Boys, maar hun sterrendom had ook een keerzijde. Aaron is inmiddels overleden en Nick is aangeklaagd voor seksueel misbruik. In deze documentairereeks duikt HBO Max in het leven van de twee broers. Gesprekken met naasten maken duidelijk hoe de twee zo diep konden vallen.