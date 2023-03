Voor de nieuwste Nanoleaf-lichtpanelen zul je vrienden in Japan moeten inschakelen. De limited edition zeshoeken verschijnen alleen in het land dat bekend staat om z'n uitbundig bloeiende kersenbloesem.

Nanoleaf Cherry Blossom Hexagons

Het seizoen van de kersenbloesem vindt ongeveer van half maart tot half april plaats en Nanoleaf is dan ook precies op tijd. De lichtpanelen zelf zijn hetzelfde gebleven, maar nu zijn ze voorzien van een opdruk met roze bloemetjes. Dat wekt misschien de indruk dat ze alleen op roze- en roodtinten ingesteld worden, maar foto’s van de fabrikant laten zien dat blauw en pasteltinten ook goed te doen zijn.



Je kunt er 16 miljoen mee instellen, met de Nanoleaf -app maar uiteraard ook via de Woning-app en HomeKit . Het pakket is alleen verkrijgbaar op de Japanse website van Apple en kost ¥31,800 inclusief BTW, omgerekend zo’n 220 euro. Elke tegel in de set van 9 stuks is voorzien van een ander motief en daarnaast zitten er in de Nanoleaf -app speciale thema’s die zijn afgestemd op deze bloemrijke set.

Andere kleuren kan ook

Mocht het Japanse bloementhema je niet zo aanspreken, of heb je geen zin om zoveel moeite te doen voor lichtpanelen die sterk seizoensgebonden zijn, dan kun je uiteraard ook je bestaande lichtpanelen instellen op bloesemkleuren. Een combinatie van rozetinten komt al snel in de buurt. Daarnaast kun je je Nanoleafs afstemmen op de kleuren van je favoriete voetbalteam. Bijvoorbeeld dat van AFC Richmond, want het derde seizoen van Ted Lasso is vandaag van start gegaan. Nanoleaf heeft nog veel meer lichtpanelen en vormen, die je allemaal in kleuren naar keuze kunt instellen. De Hexagon-starterkit met 9 panelen zoals op de foto (maar dan zonder bloemetjes) haal je voor rond de 170 euro in huis, maar je kunt ook klein beginnen met 5 stuks.