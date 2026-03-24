Apple brengt in het voorjaar traditiegetrouw ook een nieuwe watchOS‑versie uit, maar dit jaar ligt de nadruk minder op zichtbare functies. Waar eerdere voorjaarsupdates vaker nieuwe mogelijkheden introduceerden, draait watchOS 26.4 voornamelijk om stabiliteit, prestatieverbeteringen en het verfijnen van bestaande functies.
watchOS 26.4 beschikbaar: de nieuwe functies op een rij
In watchOS 26.4 hoef je geen grote vernieuwingen te verwachten. De meest in het oog springende toevoeging is dat je in de Work-out-app nu weer makkelijker een work-out kan starten. Je kan nu namelijk ook gewoon op het icoontje van de work-out tikken, in plaats van per se op de afspeelknop. Dat is vooral handig als je snel door de lijst scrollt, aangezien de afspeelknop niet direct verschijnt.
Daarnaast biedt watchOS 26.4 ondersteuning voor de nieuwe emoji van iOS 26.4, waaronder een vervormd gezicht, Big Foot en trombone. Je ziet deze emoji nu als je een berichtje op je Apple Watch leest of je gebruikt ze zelf via het ingebouwde toetsenbord.
Gerelateerd aan de Apple Watch, is dat je in de Gezondheid‑app nu je gemiddelde bedtijd kunt bekijken, zodat je slaappatroon beter in beeld komt. Daarnaast richt Apple zich in deze versie vooral op het oplossen van bugs en het doorvoeren van technische verbeteringen achter de schermen.
watchOS 26.4 downloaden
Om de update uit te voeren, doe je het volgende op de gekoppelde iPhone:
Terwijl de Apple Watch aan het updaten is, houd je de gekoppelde iPhone in de buurt om het updateproces niet te verstoren. Het updaten van de Apple Watch kan lang uur duren, dus wees vooral geduldig. Zorg er in ieder geval voor dat de verbinding met de oplader niet verbroken wordt. Om de installatie af te ronden is het vereist om de Apple Watch aan de lader te hangen, dus hou daar rekening mee.
Je kan ook updaten via de Apple Watch zelf:
- Open de Instellingen-app op de Apple Watch.
- Ga naar Algemeen > Software-update.
- Wacht tot de Apple Watch gaat zoeken naar de update.
- Tik op Downloaden.
- Na het downloaden leg je de Apple Watch aan de oplader. Het installeren begint automatisch
Lukt het installeren niet? Voor watchOS installatieproblemen, lees je ons bijbehorende artikel.
watchOS 26
watchOS 26 is de grote Apple Watch-update van 2025. Het is de opvolger van watchOS 11. In watchOS 26 is er een vernieuwd design, genaamd Liquid Glass, waarbij knoppen meer transparantie hebben met een glasachtige look. Er zijn ook veel nieuwe functies in watchOS 26, waaronder een nieuw Bedieningspaneel, vernieuwde wijzerplaten, een nieuw gebaar om meldingen te negeren, een verbeterde Workout-app, een nieuwe Notities-app en meer. De geschikte modellen voor watchOS 26 zijn de Apple Watch Series 6 en nieuwer. De update is beschikbaar sinds 15 september 2025.