Eerste beta van watchOS 26.4 verschenen: zit hier nog wat nieuws in?

De nieuwste beta van watchOS 26.4 is uit. Deze update verschijnt dit voorjaar en brengt mogelijk weer wat nieuws. In deze round-up houden we je de komende weken op de hoogte.

Meestal brengt een aankomende watchOS-update nog wel wat nieuwe mogelijkheden in combinatie met de nieuwste iOS-update. Gaat dat ook deze keer zo zijn met watchOS 26.4? Dat moet de komende weken blijken, naarmate er meer beta’s van watchOS 26.4 komen. In dit artikel bespreken we alles rondom de beta van watchOS 26.4.

Nieuwste watchOS 26.4 Beta

watchOS 26.4 Beta 1

16 februari 2026 – Apple heeft zojuist de eerste beta van watchOS 26.4 uitgebracht. Op dit moment zijn er nog geen nieuwe functies ontdekt, maar dat kan altijd nog veranderen. Hou daarom dit artikel de komende weken in de gaten.

watchOS 26.4 beta downloaden voor ontwikkelaars en testers

Ontwikkelaars kunnen de beta nu installeren via iPhone. Je hebt geen betaprofiel nodig om beta’s voor de iPhone en Apple Watch te installeren. In plaats zet je een schakelaar om in de instellingen om beta’s te installeren. Dit doe je voor de iPhone via Instellingen > Algemeen > Software-update en voor de Apple Watch in de Watch-app via Mijn Watch > Algemeen > Software-update. Zorg ervoor dat je ingelogd bent met een Apple Account die geregistreerd staat als ontwikkelaar.

De publieke beta van watchOS 26.4 verschijnt binnenkort. Je moet je hiervoor aanmelden via Apple’s website voor betatesters. In ons artikel lees je hoe het aanmelden en installeren van de publieke beta werkt. De nieuwste publieke volgt altijd een aantal dagen na de nieuwste ontwikkelaarsbeta en zijn identiek aan elkaar.

Let op: deze beta’s zijn alleen bedoeld voor ontwikkelaars en publieke testers zijn niet geschikt om te gebruiken op toestellen die je dagelijks nodig hebt.

Tijdlijn watchOS 26.4 beta

Hieronder vind je een tijdlijn van de watchOS 26.4-beta’s. watchOS 26.4 wordt naar verwachting in maart of april 2026 voor iedereen met een geschikte Apple Watch uitgebracht.

watchOS 26.4 Beta 1: 16 februari 2026 (verschenen; buildnummer 23T5209m)

watchOS 26.4 definitief: maart/april 2026 (verwacht)

Over het testen van beta’s

Bij het testen van beta’s kun je vaak tegen problemen aanlopen. Allereerst zijn meestal niet alle functies direct beschikbaar, maar worden deze gaandeweg de testperiode toegevoegd en uitgebreid. Ook kun je last hebben van vastlopers of kunnen sommige apps nog niet goed werken. Hou hier dus rekening mee als je besluit een iOS-update te gaan testen. Het wordt dan ook afgeraden om een beta op een toestel te installeren dat je dagelijks gebruikt, omdat er nog veel problemen in de beta kunnen zitten.