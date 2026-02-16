Breaking
Alles over Apple's verwachte maart-aankondigingen
watchOS 26 beta

Eerste beta van watchOS 26.4 verschenen: zit hier nog wat nieuws in?

De nieuwste beta van watchOS 26.4 is uit. Deze update verschijnt dit voorjaar en brengt mogelijk weer wat nieuws. In deze round-up houden we je de komende weken op de hoogte.
Benjamin Kuijten -

Meestal brengt een aankomende watchOS-update nog wel wat nieuwe mogelijkheden in combinatie met de nieuwste iOS-update. Gaat dat ook deze keer zo zijn met watchOS 26.4? Dat moet de komende weken blijken, naarmate er meer beta’s van watchOS 26.4 komen. In dit artikel bespreken we alles rondom de beta van watchOS 26.4.

Nieuwste watchOS 26.4 Beta

watchOS 26.4 Beta 1

16 februari 2026Apple heeft zojuist de eerste beta van watchOS 26.4 uitgebracht. Op dit moment zijn er nog geen nieuwe functies ontdekt, maar dat kan altijd nog veranderen. Hou daarom dit artikel de komende weken in de gaten.

watchOS 26 beta

watchOS 26.4 beta downloaden voor ontwikkelaars en testers

Ontwikkelaars kunnen de beta nu installeren via iPhone. Je hebt geen betaprofiel nodig om beta’s voor de iPhone en Apple Watch te installeren. In plaats zet je een schakelaar om in de instellingen om beta’s te installeren. Dit doe je voor de iPhone via Instellingen > Algemeen > Software-update en voor de Apple Watch in de Watch-app via Mijn Watch > Algemeen > Software-update. Zorg ervoor dat je ingelogd bent met een Apple Account die geregistreerd staat als ontwikkelaar.

De publieke beta van watchOS 26.4 verschijnt binnenkort. Je moet je hiervoor aanmelden via Apple’s website voor betatesters. In ons artikel lees je hoe het aanmelden en installeren van de publieke beta werkt. De nieuwste publieke volgt altijd een aantal dagen na de nieuwste ontwikkelaarsbeta en zijn identiek aan elkaar.

Let op: deze beta’s zijn alleen bedoeld voor ontwikkelaars en publieke testers zijn niet geschikt om te gebruiken op toestellen die je dagelijks nodig hebt.

Publieke beta van iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe en meer

Publieke beta van iOS 26, iPadOS 26 en macOS Tahoe installeren? Zo doe je dat

Ben je van plan om de publieke beta’s te installeren van iOS 26, iPadOS 26 en macOS Tahoe? In deze tip leggen we uit hoe je je voorbereidt op de publieke beta’s van Apple en hoe je je aanmeldt voor het publieke betaprogramma. Uiteraard vertellen we ook hoe je de publieke beta’s kunt installeren met een simpel stappenplan.

Tijdlijn watchOS 26.4 beta

Hieronder vind je een tijdlijn van de watchOS 26.4-beta’s. watchOS 26.4 wordt naar verwachting in maart of april 2026 voor iedereen met een geschikte Apple Watch uitgebracht.

  • watchOS 26.4 Beta 1: 16 februari 2026 (verschenen; buildnummer 23T5209m)
  • watchOS 26.4 definitief: maart/april 2026 (verwacht)

Over het testen van beta’s

Bij het testen van beta’s kun je vaak tegen problemen aanlopen. Allereerst zijn meestal niet alle functies direct beschikbaar, maar worden deze gaandeweg de testperiode toegevoegd en uitgebreid. Ook kun je last hebben van vastlopers of kunnen sommige apps nog niet goed werken. Hou hier dus rekening mee als je besluit een iOS-update te gaan testen. Het wordt dan ook afgeraden om een beta op een toestel te installeren dat je dagelijks gebruikt, omdat er nog veel problemen in de beta kunnen zitten.

watchOS 26

watchOS 26 is de grote Apple Watch-update van 2025. Het is de opvolger van watchOS 11. In watchOS 26 is er een vernieuwd design, genaamd Liquid Glass, waarbij knoppen meer transparantie hebben met een glasachtige look. Er zijn ook veel nieuwe functies in watchOS 26, waaronder een nieuw Bedieningspaneel, vernieuwde wijzerplaten, een nieuw gebaar om meldingen te negeren, een verbeterde Workout-app, een nieuwe Notities-app en meer. De geschikte modellen voor watchOS 26 zijn de Apple Watch Series 6 en nieuwer. De update is beschikbaar sinds 15 september 2025.

watchOS 26 bento overzicht
Alles over watchOS 26 watchOS 26 review De beste functies van watchOS 26 Bedieningspaneel in watchOS 26 watchOS 26 wijzerplaten Geschikte modellen voor watchOS 26 watchOS 26 installeren

