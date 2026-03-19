Work-outs starten op de Apple Watch wordt weer véél makkelijker dankzij watchOS 26.4

Apple voert in watchOS 26.4 een kleine maar belangrijke wijziging door op de Apple Watch. Het starten van een work-out in de Work-out-app is met een simpele wijziging veel makkelijker gemaakt.

Sinds watchOS 26 heeft de Work-out-app een geheel nieuw design gekregen, met een vernieuwde scrollbare lijst van alle beschikbare work-out-types. Maar daarbij hadden veel gebruikers last van een vervelend probleem: het starten van een work-out ging vaak mis. In plaats van een grote knop om je sessie te starten, voegde Apple een kleine afspeelknop toe waarmee je het tracken kon starten. In watchOS 26.4, de update die binnenkort verschijnt, lost Apple dit op.

Work-outs starten in watchOS 26 gaat weer sneller

Naast dat je in watchOS 26.4 nog steeds op de kleine afspeelknop kunt tikken om een work-out te starten, kun je ook gewoon op het icoontje van de work-out zelf tikken. Dit is vooral fijn omdat de afspeelknop niet altijd direct verschijnt, vooral als je snel door de lijst van work-out-types aan het scrollen bent. In de releasenotes van watchOS 26.4 zegt Apple het volgende:

Workout type icon in the Workout app lets you start a workout with a single tap

Op Reddit zijn de afgelopen maanden meerdere berichten gepost waarin gebruikers klagen over extra stappen die nodig zijn om een work-out te starten sinds watchOS 26. Dat heeft vooral te maken met de pauze tijdens het scrollen, die nodig is voordat de startknop in beeld verschijnt. Met watchOS 26.4 hoef je daar dus niet meer op te wachten, omdat je meteen op het icoontje van de work-out kan tikken.

Deze wijziging is voor zover bekend de enige zichtbare vernieuwing in watchOS 26.4, die binnenkort voor iedereen verwacht wordt. In de gelijktijdig verwachte iOS 26.4-update vind je wel veel nieuwe functies, waaronder voor Apple Music en CarPlay.