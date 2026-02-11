In het nieuwe jaar brengt Apple traditiegetrouw de .3‑update van zijn besturingssystemen uit en 2026 vormt daarop geen uitzondering. Dit keer is watchOS 26.3 beschikbaar gekomen voor de Apple Watch. Verwacht geen grote zichtbare vernieuwingen: de focus ligt vooral op het oplossen van bugs en het verbeteren van stabiliteit en prestaties. Zo installeer je de update.

watchOS 26.3 beschikbaar

Apple heeft watchOS 26.3 beschikbaar gesteld voor de Apple Watch. In de vorige update zaten nog wat merkbare veranderingen en nieuwe functies, maar deze keer zijn er in watchOS 26.3 geen nieuwe functies toegevoegd. Apple richt zich vooral op het oplossen van bugs en het verbeteren van de stabiliteit en prestaties van je Apple Watch. Zodra we exact weten welke verbeteringen er doorgevoerd zijn, werken we dit artikel bij. Ook verwachten we enkele verbeteringen op het gebied van beveiliging.

Releasenotes watchOS 26.3

Deze update bevat verbeteringen en probleemoplossingen voor je Apple Watch.

watchOS 26.2 downloaden

Om de update uit te voeren, doe je het volgende op de gekoppelde iPhone: Open de Watch-app op de iPhone en ga naar Mijn Watch > Algemeen. Tik op Software-update en wacht tot de update is gedownload. Hang de Apple Watch aan de lader en wacht geduldig af tot de update is geïnstalleerd.

Terwijl de Apple Watch aan het updaten is, houd je de gekoppelde iPhone in de buurt om het updateproces niet te verstoren. Het updaten van de Apple Watch kan lang uur duren, dus wees vooral geduldig. Zorg er in ieder geval voor dat de verbinding met de oplader niet verbroken wordt. Om de installatie af te ronden is het vereist om de Apple Watch aan de lader te hangen, dus hou daar rekening mee.

Je kan ook updaten via de Apple Watch zelf:

Open de Instellingen-app op de Apple Watch. Ga naar Algemeen > Software-update. Wacht tot de Apple Watch gaat zoeken naar de update. Tik op Downloaden. Na het downloaden leg je de Apple Watch aan de oplader. Het installeren begint automatisch

Lukt het installeren niet? Voor watchOS installatieproblemen, lees je ons bijbehorende artikel.

