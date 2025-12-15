Recent is watchOS 26.2 uitgekomen maar Apple heeft de volgende update voor het betaprogramma alweer klaar staan in de vorm van watchOS 26.3. Deze eerste grote update voor watchOS 26 in 2026 brengt mogelijk nieuwe functies met zich mee en lost weer wat bugs op. Lees alles wat je moet weten over de beta van watchOS 26.3 hier.

Nieuwste watchOS 26.3 Beta

watchOS 26.3 Beta 1

15 december 2025 – Apple heeft zojuist de eerste beta van watchOS 26.3 uitgebracht voor ontwikkelaars.

We verwachten dat Apple met deze update een nieuwe Black Unity-wijzerplaat toevoegt. Apple doet al jarenlang in februari mee aan de Black History Month en brengt daar traditiegetrouw in januari een nieuwe Black Unity-wijzerplaat voor uit. Deze komt vermoedelijk ook in de definitieve versie van watchOS 26.3.

watchOS 26.3 beta downloaden voor ontwikkelaars en testers

Ontwikkelaars kunnen de beta nu installeren via iPhone. Je hebt geen betaprofiel nodig om beta’s voor de iPhone en Apple Watch te installeren. In plaats zet je een schakelaar om in de instellingen om beta’s te installeren. Dit doe je voor de iPhone via Instellingen > Algemeen > Software-update en voor de Apple Watch in de Watch-app via Mijn Watch > Algemeen > Software-update. Zorg ervoor dat je ingelogd bent met een Apple Account die geregistreerd staat als ontwikkelaar.

De publieke beta van watchOS 26.3 is nog niet beschikbaar. Wanneer deze beschikbaar komt moet je je hiervoor aanmelden via Apple’s website voor betatesters. In ons artikel lees je hoe het aanmelden en installeren van de publieke beta werkt. De nieuwste publieke volgt altijd een aantal dagen na de nieuwste ontwikkelaarsbeta en zijn identiek aan elkaar.

Let op: deze beta’s zijn alleen bedoeld voor ontwikkelaars en publieke testers zijn niet geschikt om te gebruiken op toestellen die je dagelijks nodig hebt.

Tijdlijn watchOS 26.3 beta

Hieronder vind je een tijdlijn van de watchOS 26.3-beta’s. watchOS 26.3 wordt naar verwachting in januari 2026 voor iedereen met een geschikte Apple Watch uitgebracht.

watchOS 26.3 Beta 1: 15 december 2025 (verschenen; buildnummer volgt)

watchOS 26.3 definitief: januari 2026 (verwacht)

Over het testen van beta’s

Bij het testen van beta’s kun je vaak tegen problemen aanlopen. Allereerst zijn meestal niet alle functies direct beschikbaar, maar worden deze gaandeweg de testperiode toegevoegd en uitgebreid. Ook kun je last hebben van vastlopers of kunnen sommige apps nog niet goed werken. Hou hier dus rekening mee als je besluit een iOS-update te gaan testen. Het wordt dan ook afgeraden om een beta op een toestel te installeren dat je dagelijks gebruikt, omdat er nog veel problemen in de beta kunnen zitten.