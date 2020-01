Asphalt 9: Legends nu op de Mac te downloaden

De racegame Asphalt 9: Legends is vanaf nu te downloaden uit de Mac App Store. De game zou eigenlijk al in 2019 verschijnen, maar de omzetting met Apple's Catalyst nam iets meer tijd in beslag.

Asphalt 9: Legends

Asphalt 9: Legends zou één van de succesnummers worden voor Apple’s Project Catalyst, waarmee ontwikkelaars heel makkelijk een bestaande iPad-app kunnen omzetten naar de Mac. Maar het duurde allemaal wat langer dan gepland. Asphalt 9 was op iOS al een tijdje beschikbaar en Gameloft heeft nu de omzetting naar macOS klaar. Je kunt de game gratis downloaden uit de Mac App Store, maar er zitten uiteraard wel in-app aankopen in.



Apple gebruikte Aspalt 9: Legends om macOS Catalina te promoten, zowel op het podium van WWDC 2019 als op de website. In oktober gaf Gameloft echter al door dat er vertraging was opgetreden. Op hetzelfde moment circuleerden er geluiden dat sommige ontwikkelaars bezorgd waren over Catalyst. Gebruikers zouden namelijk tweemaal moeten betalen voor in feite dezelfde app.

Volgens Gameloft had de vertraging niet te maken met twijfel, maar met het feit dat ze de game nog net iets gelikter wilden maken qua spelervaring. Apple haalde de promotieplaatjes van Asphalt en DC Universe echter van de website.

In Asphalt 9: Legends ga je racen op verschillende locaties, waaronder een nieuw parcours in Osaka (Japan). Je kunt alleen racen in de single player-variant, of met maximaal acht spelers tegelijk de multiplayer-variant doen. Je kunt zelf een groepje vormen of je aansluiten bij een bestaande groep. Ook zijn er allerlei mogelijkheden om je wagen aan te passen. Sommige opties kosten geld.

Er is nog een ander nadeel: de eerste spelers beweren dat er geen compatibiliteit tussen beide platformen macOS en iOS is, terwijl Gameloft dat wel had beloofd. Het lijkt er dus op dat je niet op het ene apparaat kunt beginnen te spelen en op het andere verder gaan. We hebben dit nog niet kunnen testen, maar dat haalt het hele idee van Catalyst wel een beetje onderuit.

Verder neemt Asphalt 9 voor Mac behoorlijk wat ruimte in op je harde schijf. Je hebt 2,5 gigabyte nodig en macOS 10.15 of later.