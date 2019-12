Is Photo Roulette privacyvriendelijk?

Het idee achter Photo Roulette is vrij simpel. In een groep van 3 tot 50 mensen geven alle spelers toegang tot hun eigen fotobibliotheek. Ben je aan de beurt, dan wordt een willekeurige foto uit je bibliotheek naar de hele groep verzonden. Je moet dan raden van wie de foto is. Hoewel ouders het mogelijke gevaar hiervan zouden kunnen inzien, lijken jongeren dit niet altijd te doen.



In een artikel van The Wall Street Journal wordt het verhaal van de Amerikaanse Cadence Messier aangehaald. De 17-jarige deed mee aan een potje Photo Roulette, maar checkte naar eigen zeggen van te voren wel haar bibliotheek op vreemde foto’s. Haar bibliotheek bevatte meer dan tienduizend foto’s en ze zag een foto met haar burgerservicenummer over het hoofd.

Het verhaal haalt ook andere voorbeelden van soortgelijke situaties aan. Zo werden pikante foto’s gedeeld met familie en screenshots van ruzies met vrienden werden opeens voor de hele vriendengroep zichtbaar. Je zou kunnen stellen dat dit juist het spannende deel van het spel is, maar het is waarschijnlijk een kwestie van tijd tot er hierdoor serieuzere problemen ontstaan.

Welke gegevens verzamelt Photo Roulette?

Wanneer je de game opstart moet je aangeven akkoord te gaan met het privacybeleid. Ook stellen de ontwikkelaars dat je 16 jaar of ouder moet zijn, maar daarop is geen enkele controle. Een 13-jarige zou in theorie met gemak kunnen liegen over zijn of haar leeftijd. Dit is echter wel voldoende voor Apple om de game in de App Store te zetten. Apple wil alleen weten wat een ontwikkelaar van plan is te doen met de foto’s, maar heeft amper specifieke eisen.

Photo Roulette heeft een privacybeleid, waarin staat welke data verzameld wordt. Je zou denken dat alleen de foto voldoende is, maar dat is voor Photo Roulette niet het geval. De game verzamelt ook de locatie van de foto en persoonlijke informatie uit openbare databases en hun sociale mediaprofielen. Daarnaast stelt het beleid dat deze gegevens doorverkocht mogen worden aan derden.

Gegevens na 6 maanden verwijderd

In het privacybeleid van Photo Roulette staat dat de foto’s na 24 uur verwijderd zijn van de servers. De teller gaat in nadat het potje is beëindigd. Andere persoonlijke informatie blijft zes maanden op de servers. Dat betekent dus dat het bedrijf een half jaar de tijd heeft om de verzamelde gegevens van veelal jongeren te exploiteren. Of de makers hier daadwerkelijk geld mee verdienen is niet duidelijk. Het verdienmodel van de game bestaat in ieder geval uit in-app aankopen. Je kunt bijvoorbeeld advertenties afkopen, of de mogelijkheid kopen om zelf foto’s uit te kiezen.

Photo Roulette staat in Nederland en België op respectievelijk de eerste en tweede plek van meest gedownloade bordspellen van het moment. In de algemene games toplijst staat de app op de negende plaats. In de Verenigde Staten en Canada staat hij ook hoog genoteerd. Apple heeft vooralsnog geen standpunt ingenomen, maar je kunt je afvragen wie verantwoordelijk is voor de gevolgen: de gebruiker, de ontwikkelaar of Apple.

Denk na voordat je dergelijke apps gebruikt

We kunnen in ieder geval niet vaak genoeg waarschuwen dat je bij dergelijke apps goed na moet denken wat je eraan hebt en wat de consequenties kunnen zijn. Je denkt misschien dat je alleen maar onschuldige foto’s op je iPhone hebt staan, maar een screenshot van een chatgesprek kan al veel informatie bevatten die je liever privé houdt. En hoewel de foto’s maar kort in beeld staan, kunnen mensen in de groep altijd een screenshot of een foto van de iPhone maken en de foto’s ook buiten de groep verspreiden. Je weet dus nooit wat er met je foto’s gebeurt, ook al lijkt het in eerste instantie misschien allemaal heel onschuldig.