We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+: Emancipation

Emancipation is een film waar naar is uitgekeken, omdat het de eerste grote productie van Will Smith is, nadat hij een klap uitdeelde. Apple besloot Smith niet te laten vallen maar liet de opnames gewoon doorgaan. Het resultaat is nu te zien op Apple TV+. De film vertelt het verhaal van Peter, een man die uit slavernij ontsnapt en vervolgens behoorlijk op de proef wordt gesteld. Zijn slimheid, geloof en liefde voor zijn familie slepen hem er doorheen om de vrijheid te vinden. De film is geïnspireerd op foto’s uit 1863 van ‘Whipped Peter’ in Harper’s Weekly. Eén van die foto’s toont de blote rug van Peter, met verwondingen door zweepslagen. Dit zou er mede toe hebben geleid dat de publieke opinie zich tegen de slavernij keerde. Dat Apple toch doorzette met de film, zou ermee te maken hebben dan een film over vierhonderd jaar slavernij belangrijker is dan één misstap. Toch zal er nog veel over de klap worden gepraat.

Bekijken: Emancipation

Nieuw op Apple TV+: Little America (S02)

Ook nieuw op Apple TV+: het tweede seizoen van Little America. Deze op ware verhalen gebeurde serie probeert de grappige, romantische en inspirerende verhalen van immigranten te vertellen. Het gaat over mensen die in Amerika terecht zijn gekomen en daar een nieuw leven proberen op te bouwen. Het eerste seizoen bevatte heel wat mooie verhalen en ook nu weer kunnen we veel hartverwarmende scenes verwachten. We zien onder andere de acteurs Phylicia Rashad, Alan S. Kim, Ki Hong Lee en meer. De serie was al genomineerd voor BAFTA, Independent Spirit, NAACP Image en de GLAAD Media Awards.

Bekijken: Slow Horses

Nieuw op Apple TV+: Carpool Karaoke: The Series (S05)

Apple heeft er weinig aandacht aan besteed, maar het vijfde seizoen van Carpool Karaoke is nu beschikbaar om te kijken. Dit seizoen brengt je sterren zoals Kevin Bacon, Michael Bacon, Ciara, Chelsea Clinton, Hillary Clinton, Duran Duran, Nikki Glaser, Method Man, Sandra Oh, Chris Redd, Amber Ruffin, Wilco, Russell Wilson, de cast van ‘For All Mankind’ en meer. In 7 afleveringen krijg je maar liefst 25 celebrities te zien. Zo wordt Sandra Oh gekoppeld met Duran Duran. De nieuwe afleveringen zijn exclusief op Apple TV+ te zien, waar je ook alle eerdere afleveringen ziet. Leuke bijkomstigheid: de eerste aflevering van het eerste seizoen ging over James Corden en Will Smith.

Bekijken: Carpool Karaoke: The Series

Nieuw op Apple TV+: Puppy Place (S02)

Voor de kids is er ook Puppy Place, een serie die kinderen goed gedrag leert. Alles draait om een gezin dat jonge hondjes adopteert, dus je bent gegarandeerd van een flinke dosis feelgood. De Petersons en hun viervoeters leren ons hoe je van honden kunt houden en dat je door van jezelf te houden elk probleem kunt oplossen. Geschikt om kinderen tot 10 jaar een middagje bezig te houden.

Bekijken: Puppy Place

Night at the Museum: Kahmunrah Rises Again

Te zien bij: Disney+

‘Night at the Museum: Kahmunrah Rises Again’ is een nieuw animatie avontuur gebaseerd op de populaire filmserie. Nick Daley heeft een zomerbaantje. Hij volgt zijn vader op als nachtwaker bij het American Museum of Natural History. Voor een scholier is dat uitdagend werk, maar gelukkig is Nick bekend met het oeroude tableau dat na zonsondergang alles daar tot leven brengt. Het is een vrolijk weerzien met alle vrienden, onder wie Teddy, Sacagawea en Rexy. Maar als de maniakale heerser Kahmunrah weet te ontsnappen met het plan om de oude Egyptische onderwereld te openen en het Dodenleger te bevrijden, moet Nick alles op alles zetten om deze machtswellusteling tegen te houden en het museum voorgoed te redden.

Dit wil je zien! Probeer Apple TV+ 7 dagen gratis (of 1 jaar gratis bij geselecteerde devices)

NLZIET: twee weken gratis kijken naar alle belangrijke Nederlandse zenders! 🇳🇱

Viaplay: volg de F1 en Premier League met veel korting 🏎

HBO Max: vanaf slechts €5,99 per maand 🍿

Pathé Thuis: kijk de beste films, ook recente blockbusters!

CineMember: kijk 2 weken gratis naar arthouse films

Guillermo del Toro’s Pinocchio

Te zien bij: Netflix

Pinocchio is een houten marionet die ervan droomt een echte jongen te worden. Wanneer hij tot leven wordt gewekt, haalt hij kattenkwaad uit. In zijn leven leert hij enkele belangrijke lessen. Na de recente remake van Robert Zemeckis (te zien op Disney+) wordt het verhaal van Pinocchio nu met behulp van stop-motion-animatie verteld door Guillermo del Toro. Deze variant is duisterder en diepzinniger.

Harry & Meghan: The Complete Story (S01)

Te zien bij: Netflix

Prins Harry en Meghan Markle, hertog en hertogin van Sussex, zijn het moderne sprookje dat we verdienen – en toch is het moeilijk te geloven dat we nu al vier jaar zwijmelen over hun magische huwelijk. Of dit het complete verhaal is, zoals de serie belooft? Na deze eerste drie afleveringen volgen er later nog eens drie, plus een boek, podcastserie en diverse andere media-uitingen.

Too Hot To Handle (S04)

Te zien bij: Netflix

Knappe vrijgezellen ontmoeten elkaar aan de oevers van het paradijs. Maar om de ​​hoofdprijs van 100.000 dollar te winnen, zullen ze seks moeten opgeven.

His Dark Materials (S03)

Te zien bij: HBO Max

His Dark Materials is gebaseerd op The Amber Spyglass, de laatste roman in de bekroonde trilogie van Philip Pullman. In het laatste hoofdstuk van deze epische fantasyserie moeten Lyra (Dafne Keen), het uitverkorene kind, en Will (Amir Wilson), de drager van de Subtle Knife, reizen naar een duistere plek waarvan niemand ooit is teruggekeerd. Naarmate de oorlog van haar vader tegen de Authority dichterbij komt, zullen ze leren dat het redden van de werelden een vreselijke prijs heeft.

Something from Tiffany’s

Te zien bij: Amazon Prime Video

Niets is te vergelijken met de magie en de opwinding van de feestdagen in New York City, waar de straten schitteren van de feestverlichting, de etalages verblinden en een bijzonder doosje van Tiffany iemands leven kan veranderen. Of meerdere levens. Rachel en Gary (Zoey Deutch, Ray Nicholson) zijn gelukkig met elkaar, maar nog niet klaar voor die echte verbintenis. Ethan en Vanessa (Kendrick Smith Sampson, Shay Mitchell), het perfecte koppel, staan op het punt hun relatie officieel te maken. Wanneer een simpele verwisseling van cadeaus ervoor zorgt dat hun paden elkaar kruisen, begint een reeks onverwachte gebeurtenissen en ontdekkingen die hen leiden naar waar ze werkelijk voor bestemd zijn. De liefde zit – net als het leven – vol verrassingen, in de feestdagenromance Something from Tiffany’s.

Hunters (S02)

Te zien bij: Amazon Prime Video

Hunters, van uitvoerend producent Jordan Peele, volg een bont team nazi-jagers op hun zoektocht naar gerechtigde wraak in het New York van 1977.

Sleepers (S01)

Te zien bij: Videoland

Rechercheur Martin Oudkerk is als 18-jarige jongen door zijn criminele stiefvader Henk naar de politieschool gestuurd, zodat hij later informatie door kan spelen. Martins wereld verandert als Henk wordt vermoord door een nieuwe groep nietsontziende criminelen. Als zij Martin dwingen informatie door te geven, moet hij alles op alles zetten om zichzelf staande te houden en zijn gezin te beschermen. Als Martin uiteindelijk geen kant meer op kan, wordt hij gedwongen grenzen over te gaan.

Sundown

Te zien bij: Pathé Thuis

Neil en Alice vormen de kern van een rijke familie en moeten hun vakantie in Mexico inkorten vanwege een noodgeval. Wanneer een familielid de hechte familieorde verstoort, nemen de sluimerende spanningen toe.