‘Apple gebruikt iPhones voor filmen van WWDC-sessies’

Tijdens de coronacrisis maken steeds meer tv-shows gebruik van iPhones. Zo krijgen de deelnemers aan American Idol een speciale set met drie iPhones, een statief en een ringlicht toegestuurd om hun optreden thuis te kunnen filmen. Zo kan het huidige seizoen van American Idol toch worden afgemaakt. Een team van 45 mensen helpt de zangers en zangeressen om de apparatuur thuis goed op te stellen. Ook de juryleden krijgen een set iPhones om hun commentaar te filmen. Volgens geruchtenlekker en Bloomberg-journalist Mark Gurman gaat Apple de sessies van WWDC straks ook op deze manier filmen, bij Apple-medewerkers thuis.



Apple heeft gereageerd op het feit dat Hollywood steeds meer gebruik maakt van iPhones, zodat er thuis gefilmd kan worden tijdens de productie van tv-shows en series. Volgens Apple biedt de iPhone een unieke mix van draagbaarheid en goede kwaliteit video, geschikt voor professioneel gebruik. In een verklaring zegt Apple:

De deelnemers zijn vaak al gewend om iPhones te gebruiken, ze gebruiken ze elke dag. “We besloten dat het beter was om ze geen gecompliceerde camera te sturen waar je een cameraman voor nodig hebt, maar om te kiezen voor de technologie waar ze al vertrowus mee zijn”, aldus Trish Kinane van American Idol.

Drie iPhones en een statief

De set die bij American Idol wordt gebruikt bestaat uit drie exemplaren van de iPhone 11 Pro, een statief en een ringlicht. De crew bewerkt de videofragmenten thuis, zodat ze uitgezonden kunnen worden. Ook andere shows maken gebruik van iPhones. Zo werd een reünie van ‘Parks and Recreation’ met iPhones opgenomen en worden ook de dagelijkse fragmenten van de talkshow ‘Conan’ met iPhones gefilmd. “De kwaliteit van mijn werk gaat niet omlaag, want dat is technisch onmogelijk”, grapte O’Brien.

I am going back on the air Monday, March 30th. All my staff will work from home, I will shoot at home using an iPhone, and my guests will Skype. This will not be pretty, but feel free to laugh at our attempt. Stay safe.

— Conan O'Brien (@ConanOBrien) March 19, 2020