De EU onderzoekt of het mogelijk is om bedrijven zoals Meta, Google en Apple te laten meebetalen aan mobiele netwerken. De apps en online diensten die ze aanbieden zorgen voor het merendeel van het dataverkeer en tot nu toe betaalt alleen de eindgebruiker.

Europese telecombedrijven zoals Vodafone en Telefónica moeten 5G-netwerken en andere infrastructuur optuigen om te zorgen dat jij de hele dag TikTok- en Netflix-video’s kunt kijken. De rekening voor al die investeringen komt terecht bij de eindgebruiker. De EU wil echter kijken of een deel van de kosten terug te voeren is op de cloud- en streamingaanbieders. Er is een onderzoek gaande om te kijken of dit haalbaar is. De Europese Commissie heeft zichzelf tot 19 mei de tijd gegeven.



Mobiel abonnement goedkoper?

Het zo mooi zijn als deze maatregel ertoe gaat leiden dat mobiele abonnementen goedkoper worden, omdat een deel van de mobiele netwerkkosten worden gedragen door big tech. Maar zo snel zal het allemaal niet gaan. Reuters citeert de EU-commissaris voor Interne Markt, Thierry Breton. Hij benadrukt dat het geen aanval is op big tech, maar dat er gehandeld wordt vanuit de belangen van de Europese burgers. Netwerkaanbieders in de telecomwereld moeten grote investeringen doen om technologieën zoals 5G uit te rollen. Alleen de eindklant betaalt, terwijl bedrijven zoals Apple, Google en Amazon het dataverkeer veroorzaken.

Telecombedrijven zijn positief

Er wordt gekeken naar verschillende betaalmodellen voor deze internetbelasting. De techbedrijven zijn uiteraard tegenstander. Meta spreekt over een aanval op de netneutraliteit, maar Telefónica-baas José Maria Alvarez-Pallete is het daar niet mee eens. Het zou hier gaan om een gelijke behandeling: zowel de aanbieders van cloud- en streamingdiensten als de eindklanten veroorzaken een grote hoeveelheid dataverkeer en het is oneerlijk dat alleen de eindklanten daarvoor moeten betalen.

Wat heb jij eraan?

De telecombedrijven zijn uiteraard voorstander van een dergelijke internetbelasting vanuit de EU, want het kan voor hen extra inkomsten opleveren, die ze weer kunnen investeren in hun netwerken. Of ze het gaan doorberekenen in hun abonnementsprijzen is nog zeer de vraag. Het zou wel hier en daar een prijsverhoging kunnen compenseren. Van de andere kant lopen we weer het risico dat cloud- en streamingaanbieders zoals Netflix de internetbelasting gaan doorberekenen in hun abonnementsprijzen en dan zijn we weer terug bij af.