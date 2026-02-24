Uitgelicht
Alles over Apple's verwachte maart-aankondigingen
Sonos-app

Sonos brengt iPhone-functie terug die ze drie jaar geleden nog verwijderd hadden

Nieuws Apps
Sonos werkt aan het implementeren van bediening op het iPhone-toegangsscherm. Deze functie werd in de zomer van 2023 verwijderd, maar keert nu in een nieuwe vorm terug.
Benjamin Kuijten -

Sonos heeft de afgelopen jaren (door eigen toedoen) nogal wat te verduren gehad. Na de release van de nieuwe Sonos-app in 2024 regende het klachten, werd personeel ontslagen en mocht ook de verantwoordelijke Sonos CEO zijn biezen pakken. Inmiddels is er sinds de zomer van vorig jaar een nieuwe Sonos CEO die het allemaal anders gaat aanpakken. Zo komen er diverse veranderingen en verbeteringen voor de Sonos-app, al wordt dit allemaal anders uitgerold dan in 2024.

Sonos-app krijgt weer bediening op toegangsscherm

In 2023 verwijderde Sonos de mogelijkheid om de muziek op de speakers (die via de Sonos-app afgespeeld werden) te bedienen vanaf het toegangsscherm op je iPhone. Ook de bediening via de knoppen werd uit de app gehaald. De reden volgens Sonos: de implementatie zou niet aan Apple’s richtlijnen voldoen en daardoor niet betrouwbaar genoeg werken. Nu zegt de huidige CEO tegenover Bloomberg dat er gewerkt wordt aan een nieuwe manier van toegangsschermbediening.

Op Android is de bediening op het lock screen reeds terug, maar op iPhone is er nog wat meer tijd nodig. De functie komt waarschijnlijk terug via Apple’s Live Activiteiten-functie. Deze functie kan een interactieve melding op het toegangsscherm tonen, bijvoorbeeld om een bepaalde gebeurtenis live te volgen. Denk aan de tussenstanden van een live sportwedstrijd. Maar Sonos wil het nu dus gebruiken om de muziek te bedienen, bijvoorbeeld met knoppen om te pauzeren of naar het volgende nummer te gaan. Het gaat echter nog maanden duren voordat dit terug komt.

Sonos Arc Ultra met Sub

Gefaseerde uitrol van verbeteringen

De Sonos CEO belooft dat toekomstige verbeteringen langzamer uitgerold worden. Sonos zal nooit meer zo’n grote drastische wijziging als in 2024 in een keer uitrollen. Zo gaan ze toekomstige functies ook breder testen onder gebruikers en worden nieuwe functies als opt-in optie toegevoegd voordat het verplicht wordt onder alle gebruikers. Pas als het echt goed werkt en gebruikers tevreden zijn, wordt het breed uitgerold. Daarvoor houden ze de eigen Sonos-fora in de gaten, maar ook de Sonos-subreddit op Reddit.

De CEO geeft in het gesprek toe dat zelfs de huidige versie in deze vorm nog steeds voor problemen zorgt, ondanks dat interne data laat zien dat de prestaties, betrouwbaarheid en de tevredenheid onder gebruikers nu hoger is dan voor de grote update uit 2024. Desalniettemin gaat Sonos voorzichtig te werk.

Ondanks bracht Sonos haar eerste nieuwe product sinds maanden uit en voor later dit jaar zouden er nog meer producten op de planning staan. Sonos heeft het qua nieuwe producten bewust voorzichtig aan gedaan, omdat eerst de problemen met de app opgelost moesten worden.

Sonos Amp Multi

Sonos kondigt eerste nieuwe product sinds tijden aan – en later dit jaar volgt er nog meer

Na een lange radiostilte van speakerfabrikant Sonos, hebben zij weer een nieuw product aangekondigd. De Sonos Amp Multi heeft de focus op de veeleisende Sonos-gebruiker.

24 februari 2026 om 19:30
Bron
Bloomberg
Apps

