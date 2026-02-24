Deze iDEAL-oplichting gaat momenteel rond (en waarom sommigen extra goed moeten oppassen)

Momenteel gaat er nog altijd veel oplichting rond rondom iDEAL en de opvolger Wero. Dit is waar je nu op moet letten, helemaal nu steeds meer gegevens van gebruikers op straat liggen.

Heel veel bedrijven en merken hebben last van phishing, waardoor criminelen uit naam van deze bedrijven e-mails en sms’jes naar gebruikers sturen om je zo op een kwaadaardige link te laten klikken en je gegevens buit te maken. Ook het nieuwe iDEAL Wero is slachtoffer van phishing en de nieuwste voorbeelden laten zien hoe dat er in de praktijk uit ziet. En zit (of zat) je bij Odido, dan is het helemaal oppassen met de gegevens die je deelt.

‘iDEAL vraagt om verificatie’: trap er niet in

Er gaan sms’jes en e-mails rond die afkomstig lijken te zijn van iDEAL en/of Wero, waarin je opgeroepen wordt om je “identiteit te verifiëren”. Vaak wordt daar ook nog eens een deadline aan gegeven, om extra druk uit te oefenen. Maar zoals iDEAL zelf ook al zegt op haar eigen pagina: er wordt door iDEAL en/of Wero gevraagd om je identiteit te verifiëren. Krijg je een sms’je of e-mail die van iDEAL en/of Wero afkomstig lijkt te zijn, dan kun je er vanuit gaan dat er sprake is van phishing.

De betaaldienst vraagt dus nooit om jezelf te verifiëren, maar ook niet om zomaar een betaling uit te voeren (terwijl je nergens iets besteld hebt), om Wero te activeren of om stappen te ondernemen om nog online te kunnen betalen. Gebruik je regelmatig iDEAL om online te shoppen, dan is het goed om te weten dat je niks hoeft te doen om van het nieuwe iDEAL gebruik te kunnen maken. Op dit moment zitten we ook nog in de overgangsfase van iDEAL naar Wero, waarbij alleen het Wero-logo vergezeld is naast het iDEAL-logo. Online betalen gaat nog net zoals altijd, namelijk via de beveiligde omgeving van je bank. Je hoeft dus nergens op een website gegevens aan te leveren.

iDEAL | Wero zal je alleen een e-mail sturen als bevestiging van je aanmelding (nadat je dit zelf hebt gedaan) en kan updates geven over nieuwe functies en veiligheidswaarschuwingen. Maar let ook daarbij op: je wordt nooit gevraagd om zomaar ergens gegevens in te vullen “om je beveiliging te verbeteren”.

Odido-klanten moeten extra alert zijn

Door het grote datalek van Odido, zijn veel gevoelige gegevens als je naam, adres en woonplaats, mobiele nummer, e-mailadres, rekeningnummer en soms zelfs identificatiegegevens zoals paspoort- of rijbewijsnummer en geldigheid in handen gekomen van oplichters. De oplichters kunnen deze gegevens misbruiken om contact met je te zoeken om nog meer van je gegevens buit te maken, met als gevolg mogelijke identiteitsfraude. Zo kan een phishing e-mail er betrouwbaarder uit zien als er in de e-mail allerlei gegevens over jou staan die juist zijn. Daardoor wordt door experts aangeraden om de komende tijd (en dan gaat het om jaren) extra alert te zijn.

Cybercriminelen zullen zeker nu nog niet direct aan de haal gaan met de gestolen gegevens uit het Odido-lek, omdat dit nu nog bij mensen in het geheugen zit. Maar als we een aantal maanden verder zijn, wordt de kans steeds groter dat jouw gegevens gebruikt worden om je om de tuin te leiden.

Als jouw gegevens in het Odido-lek zitten, heb je daar automatisch bericht van gekregen via Odido zelf. Je hoeft daarvoor niet eens huidige Odido-klant zijn: ook als je jaren geleden klant was van bijvoorbeeld T-Mobile, is de kans groot dat jouw gegevens in het lek zitten én je dus goed moet blijven oppassen voor phishing van onder andere iDEAL en Wero.