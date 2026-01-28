Sonos Amp Multi

Na een lange radiostilte van speakerfabrikant Sonos, hebben zij weer een nieuw product aangekondigd. De Sonos Amp Multi heeft de focus op de veeleisende Sonos-gebruiker.
Sonos heeft zijn eerste nieuwe apparaat in meer dan een jaar aangekondigd. Daarmee komt een einde aan een bewuste pauze in productlanceringen, waarin het bedrijf onder de nieuwe CEO Tom Conrad de focus verlegde naar het verbeteren van de software en het herstellen van de reputatie.

Dit is de Sonos Amp Multi

De allernieuwste telg van Sonos is de Amp Multi, een grote digitale versterker die specifiek is bedoeld voor de meest veeleisende Sonos-gebruiker en professionele home audio-installateurs. Deze versterker valt binnen de Sonos Components-lijn, waar ook apparaten als de eerdere Amp en Port onder vallen. Die producten geven meer flexibiliteit binnen het Sonos-systeem en maken het mogelijk om traditionele speakers in een multiroomsysteem op te nemen door ze op deze ‘dozen’ aan te sluiten. De Amp Multi is geschikt voor rackmounting en kan dus netjes uit het zicht worden weggewerkt in de luxe woningen waarvoor hij is bedoeld.

Hoewel de Amp Multi geen product voor het grote publiek is – doordat je deze moet laten installeren door een expert – laat Sonos met deze onthulling en de herstart van hardware aankondigingen zien dat het bedrijf ervan uitgaat dat de grootste problemen met de mobiele app inmiddels zijn opgelost. Sonos kwam in 2024 zwaar onder vuur te liggen na de uitrol van een volledig vernieuwde app die nog niet klaar was voor dagelijks gebruik, met een klachtenregen als gevolg.

Sonos Amp Multi

Hoe werkt de Sonos Amp Multi?

De Amp Multi is ontworpen om het voor professionele installateurs makkelijker te maken om Sonos-apparatuur in grotere huizen te integreren. Waar de gewone Amp beperkt is tot één ‘zone’, kan de Amp Multi tot vier onafhankelijk in te stellen zones per unit aansturen, met in totaal acht versterkte uitgangen voor meer flexibiliteit. Daarmee kunnen installateurs maatwerkoplossingen bouwen, waarbij Sonos als onzichtbare ruggengraat van de audio-installatie fungeert.

Sonos zoekt al langer nadrukkelijk de samenwerking met installateurs op. In 2024 verscheen de Era 100 Pro, door het bedrijf omschreven als de eerste speaker die expliciet is bedoeld voor professionele installatie. Een van Conrads eerste grote beslissingen was juist om een streaming-videospeler waar jarenlang aan was gewerkt, in de ijskast te zetten. Dat zorgde mede voor de lange periode zonder nieuwe consumentenproducten. Andere plannen uit de tijd van voormalig Sonos CEO Patrick Spence, waaronder de Amp Multi, bleven wél op de radar staan.

Sonos Amp Multi achterkant

Prijs en beschikbaarheid

Sonos heeft nog geen adviesprijs bekendgemaakt voor de Amp Multi. Wel is duidelijk dat het om een high-end product gaat dat boven de bestaande Sonos Amp van rond de 800 dollar/euro zal uitkomen. Het apparaat wordt in de loop van de komende maanden wereldwijd uitgebracht via geselecteerde Sonos-installatiepartners.

Meer aankondigingen op komst

Daarnaast geeft Sonos aan dat er in de tweede helft van het boekjaar van 2026 meer hardware-aankondigingen gaan komen. De Amp Multi is vooral gefocust op de professionele markt, maar de producten die hierna komen zullen volgens Sonos een bredere doelgroep aantrekken.

