Nintendo komt met een nieuwe mobiele game, genaamd Pictonico!. In deze game gebruik je foto's van jezelf of je vrienden om gekke minigames te spelen.

Toen Nintendo jaren geleden begon met mobiele games, kwamen er in een rap tempo nieuwe spellen uit met Nintendo’s bekende series als Mario, Animal Crossing en Fire Emblem. Maar de laatste jaren richt Nintendo zich met name op de meer praktische apps, bedoeld voor met name Nintendo Switch-spelers. Vandaag heeft Nintendo eindelijk weer eens een nieuwe smartphonegame aangekondigd, maar zonder eigen kenmerkende personages. In Pictonico! draait het namelijk volledig om het gezicht van jou en je vrienden.

Pictonico! van Nintendo: nieuwe mobiele game

Pictonico! is nog het beste te vergelijken met WarioWare en Gezichtenjacht (Face Raiders), een standaard ingebouwde game op de Nintendo 3DS. Voor wie WarioWare niet kent: in die serie speel je honderden ultrakorte minigames (microgames genaamd), waarin je met een druk op de knop of een andere korte handeling simpele en knotsgekke taken moet uitvoeren. Daarbij is het doel om zover mogelijk te komen, waarbij de minigames zich in steeds sneller tempo opvolgen.

In Pictonico! is dat niet anders. Maar in plaats van de personages als Wario, spelen jij en je vrienden de hoofdrol. Je maakt in de game namelijk foto’s van jezelf en vrienden, waarna de gezichten gebruikt worden in de minigames. En voor je het weet, moet je jezelf uit een rol papier wikkelen, de zeedieren van je gezicht af meppen of een babyversie van jezelf een lolly geven. Net al sin WarioWare volgen de minigames zich elkaar in rap tempo op.

De overeenkomst met WarioWare is niet gek. Pictonico! wordt gemaakt door hetzelfde team als de WarioWare-games, namelijk Intelligent Systems. Deze zogenaamde second party-ontwikkelaar maakt bijna uitsluitend games voor Nintendo en is ook bekend van de Paper Mario-serie. Qua stijl lijkt Pictonico! ook heel erg op de WarioWare-games.

Pictonico! is vanaf 30 mei 2026 in Nederland te downloaden, maar is nu alvast te pre-orderen in de App Store. De game is in principe gratis, waarbij je als demo een aantal minigames kunt proberen. Daarnaast bevat de game in-app aankopen voor minigamesets. Voor €7,99 of €5,99 kun je een selectie aan minigames kopen om zo in de game te spelen. In totaal zijn er tachtig minigames in de game. Nintendo zegt dat de foto’s niet naar Nintendo zelf gestuurd worden en alleen benut worden om de game te spelen.

Pictonico! Versie 1.0 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 15.5+ Grootte 561.7 MB Uitgever Nintendo Co., Ltd. Leeftijd 4+ Talen