Pictonico! logo

Nintendo’s nieuwe WarioWare-achtige mobiele game zet jou en je vrienden in de spotlights

Nieuws Apps
Nintendo komt met een nieuwe mobiele game, genaamd Pictonico!. In deze game gebruik je foto's van jezelf of je vrienden om gekke minigames te spelen.
Benjamin Kuijten -

Toen Nintendo jaren geleden begon met mobiele games, kwamen er in een rap tempo nieuwe spellen uit met Nintendo’s bekende series als Mario, Animal Crossing en Fire Emblem. Maar de laatste jaren richt Nintendo zich met name op de meer praktische apps, bedoeld voor met name Nintendo Switch-spelers. Vandaag heeft Nintendo eindelijk weer eens een nieuwe smartphonegame aangekondigd, maar zonder eigen kenmerkende personages. In Pictonico! draait het namelijk volledig om het gezicht van jou en je vrienden.

Pictonico! van Nintendo: nieuwe mobiele game

Pictonico! is nog het beste te vergelijken met WarioWare en Gezichtenjacht (Face Raiders), een standaard ingebouwde game op de Nintendo 3DS. Voor wie WarioWare niet kent: in die serie speel je honderden ultrakorte minigames (microgames genaamd), waarin je met een druk op de knop of een andere korte handeling simpele en knotsgekke taken moet uitvoeren. Daarbij is het doel om zover mogelijk te komen, waarbij de minigames zich in steeds sneller tempo opvolgen.

In Pictonico! is dat niet anders. Maar in plaats van de personages als Wario, spelen jij en je vrienden de hoofdrol. Je maakt in de game namelijk foto’s van jezelf en vrienden, waarna de gezichten gebruikt worden in de minigames. En voor je het weet, moet je jezelf uit een rol papier wikkelen, de zeedieren van je gezicht af meppen of een babyversie van jezelf een lolly geven. Net al sin WarioWare volgen de minigames zich elkaar in rap tempo op.

De overeenkomst met WarioWare is niet gek. Pictonico! wordt gemaakt door hetzelfde team als de WarioWare-games, namelijk Intelligent Systems. Deze zogenaamde second party-ontwikkelaar maakt bijna uitsluitend games voor Nintendo en is ook bekend van de Paper Mario-serie. Qua stijl lijkt Pictonico! ook heel erg op de WarioWare-games.

Pictonico! is vanaf 30 mei 2026 in Nederland te downloaden, maar is nu alvast te pre-orderen in de App Store. De game is in principe gratis, waarbij je als demo een aantal minigames kunt proberen. Daarnaast bevat de game in-app aankopen voor minigamesets. Voor €7,99 of €5,99 kun je een selectie aan minigames kopen om zo in de game te spelen. In totaal zijn er tachtig minigames in de game. Nintendo zegt dat de foto’s niet naar Nintendo zelf gestuurd worden en alleen benut worden om de game te spelen.

Pictonico!

Pictonico!

Versie 1.0

Download
Geschikt voor
iPhone, iPad
Vereist
iOS 15.5+
Grootte
561.7 MB
Uitgever
Nintendo Co., Ltd.
Leeftijd
4+
Talen

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar
Plaats een reactie

Informatie

Laatst bijgewerkt
19 mei 2026 om 10:00
Onderwerp
Categorie
Apps

Het laatste nieuws over apps van iCulture

Dit is waarom het Spotify-icoontje er zo lelijk uit ziet (en wanneer de oude weer terugkomt)
Google Gemini komt naar CarPlay, maar nog niet zoals je zou willen
Spotify viert 20-jarig jubileum met Wrapped-achtig overzicht: zo check je je eerst gestreamde nummer (en nog veel meer)
NOS-app nu met Liquid Glass, maar heeft ook een handige functie verloren
Het komt eraan, ook op iPhone: een betaald abonnement voor WhatsApp

Ook interessant

Mario special aanbieding

Met deze Mario-special lees je alles over 40 jaar Mario – laatste kans voor gratis verzending

Deals
Nintendo Store-app

Nieuwe Nintendo Store-app bevat functie waar Nintendo-gamers al jaren van dromen

Nieuws 2 reacties

Nintendo Switch 2 niet aan te slepen: hier is hij wél weer te bestellen (en hoe je er alles uit haalt met je iPhone)

Deals
Nintendo Switch 2 app

Vernieuwde Nintendo Switch-app voor Nintendo Switch 2 nu beschikbaar: dit kun je ermee

Nieuws 2 reacties
Nintendo Today app

Met de officiële Nintendo Today!-app krijg je het laatste Nintendo-nieuws op je iPhone

Nieuws
Animal Crossing: Pocket Camp.

Betaalde offline versie Animal Crossing: Pocket Camp nu te downloaden

Nieuws

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar