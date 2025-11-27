Zo goedkoop was de Sonos Era 100 nog nooit

Tijdens Black Friday stunt ook Sonos met aanbiedingen op hun producten. Van de Sonos Era 100 tot aan de Arc Ultra, allemaal worden ze aangeboden met een mooie korting.

Ben je op zoek naar een goede speaker, hoofdtelefoon of soundbar om je geluidservaring naar een nieuw niveau te tillen, dan heb je nu de kans met de Black Friday-sale van Sonos. De speakermaker heeft nu verschillende apparaten met kortingen die kunnen oplopen tot wel €200,-.

Sonos Era 100 van €229,- voor €179,-

De Sonos Era 100 is de opvolger van de vertrouwde Sonos One-speakers. Deze compacte slimme speaker levert verrassend krachtig geluid en is ideaal voor in huis. Deze speaker beschikt over twee tweeters en een midwoofer die zorgen voor helder geluid en een diepe bass. Dankzij de TruePlay-techniek past de Sonos Era 100 het geluid automatisch aan de akoestiek van je kamer aan. Hierdoor heb je altijd de best mogelijke geluidservaring. Je verbindt deze speaker met wifi, maar ook is het mogelijk om deze te koppelen met Bluetooth. Sonos heeft deze speaker tijdens Black Friday afgeprijsd vanaf de adviesprijs. Normaal heeft deze speaker een adviesprijs van €229,-, maar is nu te krijgen voor €179,-.

Sonos Ace van €419,- voor €299,-

Vorig jaar kwam Sonos voor het eerst met een hoofdtelefoon, namelijk de Sonos Ace. Deze hoofdtelefoon heeft een prachtig minimalistisch design, heeft goede ruisonderdrukking en eenvoudig verwisselbare oorschelpen. Daarnaast is – zoals je van Sonos verwacht – veel aandacht besteed aan details. Zo heeft de opberghoes een magnetisch tasje voor kabels. Je kan deze hoofdtelefoon nu tijdelijk voor maar €299,- scoren.



Sonos Arc Ultra van €999,- voor €799,-

De Sonos Arc Ultra is de meest complete soundbar van Sonos en brengt een bioscoopwaardige luisterervaring naar je woonkamer. Hij werkt samen met je tv en ondersteunt daarnaast ook AirPlay 2 en Bluetooth.

Dankzij Sound Motion met verkleinde transducers is de bas tot twee keer krachtiger dan voorheen, terwijl het aantal kanalen is uitgebreid naar een 9.1.4‑ervaring. Films en series klinken daardoor merkbaar ruimtelijker, met meer hoogte‑ en surrounddetails. Normaal kost de Sonos Arc Ultra €999, maar tijdens Black Friday is hij tijdelijk verkrijgbaar voor €799,-.

Andere Sonos-deals tijdens Black Friday

Naast deze drie topproducten heeft Sonos bijna het gehele assortiment afgeprijsd voor Black Friday. Zo zijn portable speakers zoals de Sonos Roam 2 en Move 2 tijdelijk met een aanzienlijke korting verkrijgbaar, maar ook soundbars en slimme speakers doen mee aan de actie. Hiermee kan je voor een aantrekkelijke prijs je multiroom-setup uitbreiden of upgraden.