Sonos Era 100 in de keuken

Zo goedkoop was de Sonos Era 100 nog nooit

Tijdens Black Friday stunt ook Sonos met aanbiedingen op hun producten. Van de Sonos Era 100 tot aan de Arc Ultra, allemaal worden ze aangeboden met een mooie korting.
Sasha Koevoets -

Ben je op zoek naar een goede speaker, hoofdtelefoon of soundbar om je geluidservaring naar een nieuw niveau te tillen, dan heb je nu de kans met de Black Friday-sale van Sonos. De speakermaker heeft nu verschillende apparaten met kortingen die kunnen oplopen tot wel €200,-.

Inhoudsopgave

Sonos Era 100 van €229,- voor €179,-

Sonos Era 100 in wit

De Sonos Era 100 is de opvolger van de vertrouwde Sonos One-speakers. Deze compacte slimme speaker levert verrassend krachtig geluid en is ideaal voor in huis. Deze speaker beschikt over twee tweeters en een midwoofer die zorgen voor helder geluid en een diepe bass. Dankzij de TruePlay-techniek past de Sonos Era 100 het geluid automatisch aan de akoestiek van je kamer aan. Hierdoor heb je altijd de best mogelijke geluidservaring. Je verbindt deze speaker met wifi, maar ook is het mogelijk om deze te koppelen met Bluetooth. Sonos heeft deze speaker tijdens Black Friday afgeprijsd vanaf de adviesprijs. Normaal heeft deze speaker een adviesprijs van €229,-, maar is nu te krijgen voor €179,-.

Amazon logo

Bekijk de Sonos Era 100 bij Amazon

Bol logo

Bekijk de Sonos Era 100 bij bol

Bekijk de Sonos Era 100 bij Coolblue

Bekijk de Sonos Era 100 bij MediaMarkt

Sonos Ace van €419,- voor €299,-

Sonos Ace hoofdtelefoon

Vorig jaar kwam Sonos voor het eerst met een hoofdtelefoon, namelijk de Sonos Ace. Deze hoofdtelefoon heeft een prachtig minimalistisch design, heeft goede ruisonderdrukking en eenvoudig verwisselbare oorschelpen. Daarnaast is – zoals je van Sonos verwacht – veel aandacht besteed aan details. Zo heeft de opberghoes een magnetisch tasje voor kabels. Je kan deze hoofdtelefoon nu tijdelijk voor maar €299,- scoren.

Amazon logo

Bekijk de Sonos Ace bij Amazon

Bol logo

Bekijk de Sonos Ace bij bol

Bekijk de Sonos Ace bij Coolblue

Bekijk de Sonos Ace bij MediaMarkt

Sonos Arc Ultra van €999,- voor €799,-

Sonos Arc Ultra met Sub

De Sonos Arc Ultra is de meest complete soundbar van Sonos en brengt een bioscoopwaardige luisterervaring naar je woonkamer. Hij werkt samen met je tv en ondersteunt daarnaast ook AirPlay 2 en Bluetooth.

Dankzij Sound Motion met verkleinde transducers is de bas tot twee keer krachtiger dan voorheen, terwijl het aantal kanalen is uitgebreid naar een 9.1.4‑ervaring. Films en series klinken daardoor merkbaar ruimtelijker, met meer hoogte‑ en surrounddetails. Normaal kost de Sonos Arc Ultra €999, maar tijdens Black Friday is hij tijdelijk verkrijgbaar voor €799,-.

Amazon logo

Bekijk de Sonos Arc Ultra bij Amazon

Bol logo

Bekijk de Sonos Arc Ultra bij bol

Bekijk de Sonos Arc Ultra bij Coolblue

Bekijk de Sonos Arc bij MediaMarkt

Andere Sonos-deals tijdens Black Friday

Naast deze drie topproducten heeft Sonos bijna het gehele assortiment afgeprijsd voor Black Friday. Zo zijn portable speakers zoals de Sonos Roam 2 en Move 2 tijdelijk met een aanzienlijke korting verkrijgbaar, maar ook soundbars en slimme speakers doen mee aan de actie. Hiermee kan je voor een aantrekkelijke prijs je multiroom-setup uitbreiden of upgraden.

Amazon logo

Bekijk alle Sonos-deals bij Amazon

Bol logo

Bekijk alle Sonos-deals bij bol

Bekijk alle Sonos-deals bij Coolblue

Bekijk alle Sonos-deals bij MediaMarkt

Taalfout gezien of andere suggestie hoe we dit artikel kunnen verbeteren? Laat het ons weten!

Informatie

Laatst bijgewerkt
27 november 2025 om 14:00
Onderwerp

Sonos

Sonos is een multiroom speakersysteem dat je bedient via een iOS-app. De speakers werken met AirPlay 2 en sommige modellen hebben een ingebouwde optionele Google Assistent. Bekende modellen zijn de Sonos One, Sonos Beam, Sonos Arc, Sonos Era-speakers en de samenwerking met IKEA.

Sonos Arc zwart met Sub

Ook interessant

Sonos Cover

Zo gebruik je Sonos-speakers met AirPlay 2 en Siri

Tips
13-09-2025
Sonos Roam met roze muur

Sonos Roam-probleem ontdekt: eerste generatie kan oververhit raken

Nieuws 1 reacties
06-08-2025
Sonos Arc Ultra

Sonos heeft een verrassende nieuwe CEO die het bedrijf weer op de rit moet krijgen

Nieuws 7 reacties
24-07-2025
Sonos Era 100 op boekenplank

Zo scoor je een gratis Sonos Era 100 slimme speaker

Deals
17-07-2025
Sonos Ace hoofdtelefoon

Korting op Sonos: betaal minder voor de Sonos Ace, Roam en Era

Deals
06-06-2025
IKEA en Sonos presenteren Symfonisk speakers: boekensteun en tafellamp.

IKEA en Sonos stoppen samenwerking: dit betekent het voor jouw Symfonisk-speakers

Nieuws 2 reacties
07-05-2025