Regelmatig schrijven we over nieuwe functies van WhatsApp en nu komen er maar liefst drie nieuwe functies naar de app.

WhatsApp voegt regelmatig nieuwe functies toe en dit keer gaat het om een heel pakket aan verbeteringen, zo meldt WABetaInfo. Zo verbetert WhatsApp onder meer de bestaande functie voor verdwijnende berichten, komt er een vernieuwd deelmenu en wordt het Liquid Glass‑design voor meer gebruikers uitgerold.

Verdwijnende berichten in WhatsApp worden beter

WhatsApp heeft al heel wat jaren een functie waarbij berichten automatisch verdwijnen na een ingestelde tijd, maar hier komt nu een extra instelling bij. Je kan ervoor kiezen dat berichten pas verdwijnen zodra een gebruiker ze gelezen heeft. Het is dan dus mogelijk om naast de algemene verdwijnende berichten met vaste timer, ook een aparte gelezen-timer in te stellen, zodat bepaalde berichten na het lezen automatisch worden gewist. Gebruikers kunnen kiezen dat berichten 5 minuten, 1 uur of 12 uur na het lezen verdwijnen. Standaard worden ongelezen berichten automatisch na 24 uur verwijderd.

Verdwijnende berichten in WhatsApp (via WABetaInfo)

Herontworpen deelmenu

Ook pakt WhatsApp het bekende deelmenu aan, zodat het snel delen van foto’s en video’s een stuk makkelijker wordt. Nu moet je nog op het plusje tikken, vervolgens naar ‘Foto’s’ gaan en daarna de beelden selecteren die je wil versturen.

In het vernieuwde menu blijven de vertrouwde knoppen voor Foto’s, Locatie, Contacten en meer gewoon aanwezig, maar daaronder verschijnt een rij met je meest recente foto’s en video’s voor snel delen. Daarnaast kun je het plusje naast het tekstvak ingedrukt houden om direct de galerij te openen en van daaruit snel media te selecteren.

Het vernieuwde menu om media te delen in WhatsApp (via WABetaInfo)

Liquid Glass wordt breder beschikbaar

Al sinds oktober 2025 werkt WhatsApp aan de uitrol van het nieuwe Liquid Glass-design voor de app. Nu lijkt het erop dat dit voor steeds meer mensen beschikbaar komt. Ook hier op de redactie hebben steeds meer toestellen het nieuwe design gekregen. Vooralsnog is het voornamelijk alleen het menu en enkele andere elementen, maar gaandeweg krijgen steeds meer elementen van de app een Liquid Glass-makeover.

Beschikbaarheid van de functies

WhatsApp staat niet bepaald bekend om een strak georganiseerde uitrol van nieuwe functies, waardoor sommige vernieuwingen bij de één al weken werken terwijl een ander ze nog niet ziet. Op het moment van schrijven is de nieuwe optie voor verdwijnende berichten en het herontworpen deelmenu alleen beschikbaar voor gebruikers van de TestFlight‑beta, maar zelfs dan is het niet altijd zichtbaar. Het Liquid Glass‑design daarentegen wordt inmiddels breder uitgerold voor het grote publiek, waardoor het waarschijnlijk slechts een kwestie van tijd is voordat iedereen deze vernieuwde vormgeving in de app te zien krijgt.

