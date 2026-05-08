Sonos Roam 2 is hier tijdelijk goedkoper dan ooit

De Sonos Roam 2 is tijdelijk goedkoper dan ooit: het is een compacte draagbare speaker die je overal mee naartoe neemt. Ondanks het kleine formaat klinkt de muziek verrassend vol en duidelijk. Met deze prijsverlaging is de Roam 2 zeker de moeite waard.

De ideale draagbare speaker van Sonos

De Sonos Roam 2 is een compacte en draagbare speaker die je makkelijk overal mee naartoe neemt, zonder dat je inlevert op geluidskwaliteit. Hij is bedoeld voor mensen die overal naar muziek willen luisteren, maar thuis ook een speaker willen die goed past binnen hun Sonos-systeem.

Ondanks zijn lichte gewicht voelt de speaker verrassend stevig aan, mede dankzij het stevige cilindervormige ontwerp en de antislipafwerking aan de boven- en onderzijde. Met de IP67-certificering is de Roam 2 bovendien bestand tegen stof en water, waardoor hij probleemloos mee kan naar de tuin, het zwembad of het strand. Dankzij het compacte formaat neem je hem gemakkelijk mee in een tas of handbagage. Extra leuk: de speaker is momenteel voor een recordlage prijs van €133,- verkrijgbaar bij onder andere MediaMarkt en Amazon.

Geluidskwaliteit en automatische Trueplay

Voor zo’n kleine speaker geeft de Sonos Roam 2 verrassend krachtig en evenwichtig geluid, met een bas die voller en dieper klinkt dan je van het formaat zou verwachten. Het tweewegs audiosysteem zorgt ervoor dat de hoge tonen helder blijven en de lage tonen vol klinken. Met automatische Trueplay past de speaker het geluid vanzelf aan op de ruimte waarin hij staat. Of je nu in de woonkamer, keuken of buiten op het terras luistert de muziek wordt altijd automatisch netjes afgestemd, zonder dat je iets handmatig hoeft in te stellen.

Bediening en connectiviteit

De Sonos Roam 2 is voorzien van Bluetooth 5.2, waardoor koppelen snel gaat en de verbinding stabiel blijft. Binnenhuis kun je de speaker ook via wifi aansluiten op de Sonos S2‑app, zodat hij meespeelt in een multiroom‑systeem. Daarnaast werkt hij met bekende streamingopties zoals AirPlay en Spotify. De bediening verloopt eenvoudig met knoppen voor aan/uit, afspelen/pauzeren en volume. Aan de achterkant zit bovendien een aparte Bluetooth‑knop, waarmee je in één keer terug kunt schakelen naar draadloos afspelen.

Met een batterijduur van circa 10 uur kun je de Sonos Roam 2 moeiteloos een volledige dag gebruiken, of je nu onderweg bent, aan het werk bent of buiten van muziek wilt genieten. De speaker is beschikbaar in meerdere uitvoeringen, variërend van tijdloos zwart en wit tot opvallendere kleuren als Olive, Sunset en Wave. Met een prijs van €133,- bij Amazon en MediaMarkt vormt de Roam 2 een goede balans tussen een standaard Bluetooth-speaker en de luxere modellen binnen het Sonos-assortiment.