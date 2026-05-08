Sonos Roam 2 is hier tijdelijk goedkoper dan ooit

Deals
De Sonos Roam 2 is tijdelijk goedkoper dan ooit: het is een compacte draagbare speaker die je overal mee naartoe neemt. Ondanks het kleine formaat klinkt de muziek verrassend vol en duidelijk. Met deze prijsverlaging is de Roam 2 zeker de moeite waard.
Jane van Brakel -

De ideale draagbare speaker van Sonos

De Sonos Roam 2 is een compacte en draagbare speaker die je makkelijk overal mee naartoe neemt, zonder dat je inlevert op geluidskwaliteit. Hij is bedoeld voor mensen die overal naar muziek willen luisteren, maar thuis ook een speaker willen die goed past binnen hun Sonos-systeem.

Ondanks zijn lichte gewicht voelt de speaker verrassend stevig aan, mede dankzij het stevige cilindervormige ontwerp en de antislipafwerking aan de boven- en onderzijde. Met de IP67-certificering is de Roam 2 bovendien bestand tegen stof en water, waardoor hij probleemloos mee kan naar de tuin, het zwembad of het strand. Dankzij het compacte formaat neem je hem gemakkelijk mee in een tas of handbagage. Extra leuk: de speaker is momenteel voor een recordlage prijs van €133,- verkrijgbaar bij onder andere MediaMarkt en Amazon.

Amazon logo

Scoor de Sonos Roam 2 bij Amazon

Scoor de Sonos Roam 2 bij MediaMarkt

Geluidskwaliteit en automatische Trueplay

Voor zo’n kleine speaker geeft de Sonos Roam 2 verrassend krachtig en evenwichtig geluid, met een bas die voller en dieper klinkt dan je van het formaat zou verwachten. Het tweewegs audiosysteem zorgt ervoor dat de hoge tonen helder blijven en de lage tonen vol klinken. Met automatische Trueplay past de speaker het geluid vanzelf aan op de ruimte waarin hij staat. Of je nu in de woonkamer, keuken of buiten op het terras luistert de muziek wordt altijd automatisch netjes afgestemd, zonder dat je iets handmatig hoeft in te stellen.

Bediening en connectiviteit

De Sonos Roam 2 is voorzien van Bluetooth 5.2, waardoor koppelen snel gaat en de verbinding stabiel blijft. Binnenhuis kun je de speaker ook via wifi aansluiten op de Sonos S2‑app, zodat hij meespeelt in een multiroom‑systeem. Daarnaast werkt hij met bekende streamingopties zoals AirPlay en Spotify. De bediening verloopt eenvoudig met knoppen voor aan/uit, afspelen/pauzeren en volume. Aan de achterkant zit bovendien een aparte Bluetooth‑knop, waarmee je in één keer terug kunt schakelen naar draadloos afspelen.

Met een batterijduur van circa 10 uur kun je de Sonos Roam 2 moeiteloos een volledige dag gebruiken, of je nu onderweg bent, aan het werk bent of buiten van muziek wilt genieten. De speaker is beschikbaar in meerdere uitvoeringen, variërend van tijdloos zwart en wit tot opvallendere kleuren als Olive, Sunset en Wave. Met een prijs van €133,- bij Amazon en MediaMarkt vormt de Roam 2 een goede balans tussen een standaard Bluetooth-speaker en de luxere modellen binnen het Sonos-assortiment.

Amazon logo

Scoor de Sonos Roam 2 bij Amazon

Scoor de Sonos Roam 2 bij MediaMarkt

Informatie

Laatst bijgewerkt
8 mei 2026 om 12:30
Onderwerp

Sonos

Sonos is een multiroom speakersysteem dat je bedient via een iOS-app. De speakers werken met AirPlay 2 en sommige modellen hebben een ingebouwde optionele Google Assistent. Bekende modellen zijn de Sonos One, Sonos Beam, Sonos Arc, Sonos Era-speakers en de samenwerking met IKEA.
Sonos Arc zwart met Sub
Alles over de speakers van Sonos Sonos-speakers met AirPlay 2 en Siri gebruiken Sonos-deals Review: Sonos Ray Review: Sonos Roam Review: Sonos Beam 2021 Sonos Roam vs Sonos Move Sonos Era 300 review Sonos Era 100 review Sonos Sub mini review

Ook interessant

Sonos Play review - 1

Review Sonos Play: de perfecte balans tussen draagbaarheid en geluidskwaliteit

Reviews 5 reacties
Sonos Play in de fiets

Sonos onthult nieuwe draagbare Play-speaker én een nieuwe variant van een bestaande speaker

Nieuws 3 reacties
Sonos-app

Sonos brengt iPhone-functie terug die ze drie jaar geleden nog verwijderd hadden

Nieuws 2 reacties
Sonos Amp Multi

Sonos kondigt eerste nieuwe product sinds tijden aan – en later dit jaar volgt er nog meer

Nieuws
Sonos Era 100 in de keuken

Zo goedkoop was de Sonos Era 100 nog nooit

Deals
Sonos Cover

Zo gebruik je Sonos-speakers met AirPlay 2 en Siri

Tips

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar