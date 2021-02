Apple is Siri aan het trainen om niet-standaard spraak beter te begrijpen. Dat geldt bijvoorbeeld voor stotteren, zo meldt The Wall Street Journal.

Siri leert omgaan met stotteren

Ook andere techbedrijven zouden volgens de krant druk bezig zijn om hun digitale assistenten beter te trainen. Bij Apple ligt het accent op stotteraars. Zo is het probleem dat iemand je niet laat uitpraten ook bij digitale assistenten aanwezig: voordat je klaar bent met je opdracht roept Siri al dat je het antwoord op internet kunt vinden. Apple gebruikt daarbij vooral podcasts: het bedrijf heeft bijna 30.000 fragmenten uit podcasts verzameld, waarin gestotterd wordt.



Die data kan worden gebruikt om Siri beter te trainen. Een woordvoerder van Apple heeft bevestigd dat het de spraakherkenning beter maakt, vooral bij atypische spraakpatronen. Maar hoe en wanneer we de verbeteringen gaan merken wilde de woordvoerder niet zeggen. Er komt nog wel een researchpaper aan, waarin het onderzoek nader wordt toegelegd.

Tot die tijd kun je ‘Typ vragen aan Siri‘ inschakelen om je vragen te stellen. Dit schakel je in via Instellingen > Toegankelijkheid > Siri > Typ vragen aan Siri. Je hoeft dan geen spraakopdrachten meer te geven. Als de verbeteringen voor stotteraars worden ingevoerd, is het goed mogelijk dat het aanvankelijk alleen nog voor Engels en de andere belangrijke talen geldt. De iPhone kan dan automatisch herkennen wanneer iemand stottert en voorkomen dat er te snel de conclusie wordt getrokken dat je bent uitgepraat. Ook bij gebruikers die niet stotteren komt Siri wel eens te snel in actie, bijvoorbeeld wanneer je even aarzelt hoe je je vraag moet formuleren.