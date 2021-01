Consumenten in Frankrijk krijgen vanaf dit jaar meer inzicht in hoeverre het product te repareren is. Hiermee zetten de Fransen een flinke ecologische stap. Ook voor Apple-producten wordt daarmee duidelijker hoe goed ze presteren ten opzichte van andere merken.

Frankrijk heeft sinds 1 januari een reparatie-index ingevoerd. Hiermee moeten fabrikanten, distributeurs en winkels aangeven of een product makkelijk te repareren is. De gestelde criteria voor repareerbaarheid is voor iedereen gelijk gemaakt. Toch verschillen de criteria per productcategorie.



Reparatie-index in Frankrijk

Net als in Nederland, geldt er een verplichte energielabel voor gebouwen in Frankrijk. Terwijl dit label gebruik maakt van kleurcodes, werkt de nieuwe reparatie-index met een simpele score van 1 t/m 10. Deze index is gebaseerd op de afvalwet die eerder al van kracht werd in Frankrijk. Niet alleen worden de prijzen voor reparatieonderdelen berekend, maar het product wordt ook beoordeeld op basis van vijf verschillende criteria: de kwaliteit van documentatie vanuit de fabrikant, de mogelijkheden voor demontage, de beschikbaarheid van reserveonderdelen, de prijs van de onderdelen en de categorie. Zo wordt een wasmachine iets anders beoordeeld dan een smartphone, omdat die laatste vanwege softwareondersteuning een kortere levensduur heeft.

Bekend systeem

Het systeem lijkt erg op het systeem van iFixit. Deze site staat erom bekend dat ze onder andere iPhones uit elkaar halen om te laten zien of het makkelijk te repareren is. Net als in Frankrijk geven zij scores van 1 t/m 10. Om je een idee te geven: de iPhone 7 en de 7 Plus staan vrij hoog in het lijstje met een 7. Reden voor dit cijfer is volgens de site omdat de batterijen makkelijk te vervangen zijn. De iPhone SE (2020) staat met een 6 iets lager. Dit komt door de glazen achterkant wat het repareren iets lastiger maakt.

Ecologische stap

De invoering van deze index is bedoeld om klanten te laten zien of het product, mocht het kapot gaan, makkelijk te repareren is of dat ze het kunnen afschrijven. De Franse regering wil met deze index ervoor zorgen dat consumenten de producten langer gebruiken en de veroudering van elektronica vertragen. Hiermee wil Frankrijk bijdrage aan het behalen van de doelstellingen van Europese Unie op het gebied van milieu en klimaat.