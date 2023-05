Na het recente nieuws over het dreigende faillissement van Fixers ben je misschien op zoek naar een betrouwbaar reparatiebedrijf dat de zaken goed voor elkaar heeft. Het Nationaal Reparateursregister is een eerste stap - maar je komt er nu nog niet heel ver mee.

Nationaal Reparateursregister

Sinds 20 april 2023 heeft Nederland een Nationaal Reparateursregister. In deze eerste versie staan “erkende reparatiebedrijven voor consumentenelektronica”, waarbij ook op termijn ook vakbekwaamheid van medewerkers zal worden meegenomen. Het is een initiatief van Techniek Nederland, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Centraal Register Techniek. Ook stichting Repaircafé en de TU Delft zijn betrokken. Het doel is dat consumenten hun elektrische apparaten vaker laten repareren in plaats van vervangen. Het gaat dan om smartphones en tablets, maar ook om televisies, vaatwassers, wasmachines en dergelijke.



Eerste versie Nederlands Nationaal Reparateursregister nog niet echt bruikbaar

Het register is één van de onderdelen waarmee Nederland kan voldoen aan de Europese Ecodesign-richtlijn . In het kader van ‘Promote Repair and Reuse’ is het de bedoeling dat er minder elektronica wordt weggegooid. Ook andere lidstaten van de Europese Unie moeten hieraan voldoen.

Het gaat hier om een eerste versie met een lijst van erkende reparatiebedrijven op het gebied van witgoed, beeld en geluid, telecom en ict. Hierin staan zo’n tachtig bedrijven, maar is nog niet echt bruikbaar. Filter je bijvoorbeeld op ‘Telecom’, dan blijven er slechts 13 (!) bedrijven over, die je smartphone kunnen repareren.

Voor een iPhone-reparatie kun je bijvoorbeeld naar The Phone House in Stadskanaal, Electro World in Reewijk en El Badry Soldering in Amsterdam. Je moet maar net in de buurt wonen. En hoe zit het met andere vestigingen van The Phone House en Electro World, zijn die minder betrouwbaar? Pluspunt is wel dat ze echt verspreid zijn over het hele land en niet (zoals de Apple Stores) alleen in de Randstad te vinden zijn.

In het najaar komt er een uitgebreider register beschikbaar, die ‘definitief’ is. Daarin wordt ook rekening gehouden met vakbekwaamheid. De organisatie streeft ernaar om eveneens de certificeringen en autorisaties van fabrikanten te noteren.

Geen erkende Apple-serviceproviders

Voor Apple-gebruikers valt er nog iets anders op: erkende Apple-reparatiebedrijven (Apple Authorised Service Providers) staan er nog niet in, terwijl ze wel aan de strenge richtlijnen van Apple moeten voldoen. Bekende namen zoals Card Services en Microfix ontbreken, terwijl je daar wel onder Apple-garantie terecht kunt voor je iPhone-reparatie.

Hoe had je met de beschikbare informatie kunnen weten dat er iets mis was bij Fixers? Het bedrijf stond niet in het Nationaal Reparateursregister, maar met 13 reparatiebedrijven was die kans ook niet zo groot. Wel was er een andere opmerkelijke ontwikkeling: in 2022 veranderde de status van Fixers van Apple Service Provider naar Apple Independent Repair Partner. Naar eigen zeggen was dat een bewuste keuze: Fixers meldt op de eigen website dat de status van AASP nadelen had:

Voorheen was Fixers geautoriseerd als Apple Authorised Service Provider (AASP). Het nadeel hiervan was dat we uitsluitend mochten repareren met originele Apple onderdelen en kunnen bij een probleem, anders dan met het scherm en de batterij, enkel het toestel omruilen. Dit kost vaak meer geld dan het toestel nog waard is. Dit is dan ook de reden dat we hebben gekozen om als Independent Repair Provider aan de slag te gaan zodat we je alle mogelijke opties kunnen aanbieden; Fixers Basic, Fixers Premium en Apple origineel.

Door de status te veranderen had Fixers nog steeds toegang tot originele Apple-onderdelen, maar kreeg ook de mogelijkheid om niet-originele onderdelen toe te passen. Bovendien liggen de verdere eisen wat lager, o.a. op het gebied van training. Zo’n wisseling van status kan natuurlijk best een bewuste keuze zijn, maar het betekent wel dat je als klant geen Apple-garantie meer krijgt als later blijkt dat de reparatie niet goed is uitgevoerd.

Een andere aanwijzing dat er met Fixers iets rommelde, is te vinden in de toelichting op de halfjaarcijfers die Fixers in februari uitbracht. Maar dat zal je als doorsnee consument niet zo snel opzoeken, voordat je je iPhone ter repartie aanbiedt. Uit het document blijkt dat er minder geld was opgehaald bij de beursgang en dat de omzetontwikkeling niet volgens verwachting liep. De omzet was zelfs lager geworden door de overgang naar Apple Independent Repair Partner. Dit soort informatie is nuttig om in je achterhoofd mee te nemen, maar klinkt niet alarmerend genoeg om je iPhone er dan maar niet naartoe te brengen voor reparatie. Stond je op het punt om een zakelijke samenwerking met Fixers aan te gaan, dan was het wel iets om rekening mee te houden.

Meer financiële zekerheid

Als het Nationaal Reparateursregister soortgelijke criteria hanteert als het Keurmerk Refurbished dan heb je in ieder geval iets meer zekerheid. Bij dit keurmerk wordt gekeken of een aanbieder van refurbished iPhones financieel solide is, op basis van solvabiliteit, vermogenspositie, omzet en resultaat, leverancierservaringen en kredietfaciliteiten. De controles worden uitgevoerd door EDR Credit Services en bieden zekerheid dat een bedrijf er op financieel vlak goed voor staat. Sinds de invoering in 2019 zijn er (voorzover wij weten) geen plotselinge faillissementen meer opgetreden. Leapp en Swoop, die momenteel het keurmerk voeren, gingen al op een eerder moment failliet, namelijk in 2018. Wel besloot Leapp in 2020 alle fysieke winkels te sluiten en voortaan online verder te gaan.

We gaan nog onderzoeken hoe het Nationaal Reparateursregister omgaat met Apple Authorised Service Providers (AASP) en of ze in de definitieve versie van de lijst zullen zijn opgenomen. Tot die tijd kun je het beste bij de Apple Store of een AASP langsgaan als je zekerheid wil over je reparatie. Je bent dan wel wat duurder uit, maar je verliest niet je garantie (op nieuwere apparaten). Wil je goedkoper uit zijn en is je apparaat al wat ouder, dan is een bezoekje aan de reparateur op de hoek te overwegen.