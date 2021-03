NASA heeft de Perseverance Rover op Mars losgelaten. Volgens New Scientist is er echter iets bijzonders aan de hand: de processor die erin zit werd in de jaren negentig ook al gebruikt in de G3 iMac.

Perseverance draait op PowerPC 750

Het gaat om de PowerPC 750, die we ook terugvinden in de kleurige behuizing van de iMac G3 uit 1998. Er zijn wel wat aanpassingen doorgevoerd om te zorgen dat de processor in de Perseverance de extreme temperaturen op Mars kan overleven. New Scientist schrijft: “Ken je nog de kleurrijke iMac-computers uit eind jaren negentig? Diezelfde processor wordt nu gebruikt in NASA’s Mars Perseverance rover.” Deze heeft 10,4 miljoen transistors, terwijl hedendaagse smartphones vaak het duizendvoudige daarvan gebruiken. Dat roept de vraag op: waarom niet de nieuwste technologie?



Om precies te zijn: de Perseverance draait op de RAD750, een PowerPC-processor die door BAE Systems is gemaakt. Deze kan hoge doseringen straling en grote temperatuurschommelingen tussen -55 en +125 graden Celsius doorstaan.

De extra maatregelen zorgen ervoor dat een enkele RAD750-processor rond de 200.000 dollar kost om te produceren. Snelheid is niet zo belangrijk, robuustheid en betrouwbaarheid wel. Als je bedenkt dat in 1969 de eerste man op de maan stond, met computersystemen uit die tijd, dan is het niet zo moeilijk om te geloven dat je met technologie uit 1998 naar Mars kunt vliegen.

De PowerPC 750 was een single-core processor met een kloksnelheid van 233MHz. Apple bleef PowerPC-chips tot 2005 gebruiken, totdat de overstap naar Intel werd gemaakt. Leuk om te weten: op de iCulture-redactie hebben we een complete collectie van deze iMacs G3 in alle kleuren en uitvoeringen staan!