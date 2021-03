Samsung AirPlay 2 tv’s voor 2021

Samsung is de enige fabrikant die weliswaar meedoet met AirPlay 2 en de TV-app, maar geen HomeKit aanbiedt op de televisies. LG en Sony doen dat wel. Uiteraard kun je wel gewoon content streamen naar de televisie – of je favoriete serie Ted Lasso bekijken zonder dat je een Apple TV nodig hebt. AirPlay 2 is al beschikbaar op Samsung-televisies sinds 2018. De modellen van dit jaar kenmerken zich door een groter scherm, betere beeldkwaliteit en meer game-opties.



De smart tv’s van Samsung in 2021 die geschikt zijn voor AirPlay 2 zie je hieronder. Het gaat om modellen met MICRO LED-technologie, de Samsung Neo QLED-modellen en de lifestyle TV’s die geschikt zijn voor zowel 4K- als voor 8K-content.

Samsung MICRO LED met AirPlay 2

De MICRO LED-televisies werden in 2018 voor het eerst getoond in een formaat van 292 inch onder de naam ‘The Wall’. De consumentenmodellen zijn een stuk compacter en hebben een formaat van 99- en 110-inch. Ze zijn vanaf eind maart wereldwijd verkrijgbaar. Later in het jaar volgen nog modellen van 76-inch en 88-inch. Deze modellen bieden diep zwart, meer helderheid en een betere beeldkwaliteit. MicroLED is een techniek waar Apple ook naar kijkt, maar nog niet heeft toegepast. De schermtechniek voorkomt inbranden en het beeld blijft kleurrijker, ook als het scherm wat ouder wordt. Met 4Vue (Quad View) kun je vier video’s tegelijk bekijken.

In de serie Samsung Neo QLED-modellen is er nu ondersteuning voor 8K en 4K. Hier is ondersteuning voor Mini-LED toegevoegd, een schermtechniek die Apple in de iPads zou willen toepassen. Deze bieden een zeer realistisch beeld, zowel tijdens het gamen als bij het kijken van een voetbalwedstrijd. Je kunt bij de 8K-modellen (QN800A en QN900A) kiezen uit de formaten 65-inch, 75-inch en 85-inch. Vind je 4K wel voldoende, dan kun je met de modellen QN90A en QN85A kiezen voor 50-inch en groter.

Verder is er een nieuwe Frame voor 2021. Deze hangt als een schilderij aan de wand en kan worden gebruikt om je favoriete kunstwerken te bekijken. Samsung levert een collectie van 1400 afbeeldingen mee van musea wereldwijd. Er zijn nu vijf opties voor de randen en nog meer als je randen van externe leveranciers kiest. The Frame is met 24,9 mm dunner dan ooit.

Een compleet nieuw accessoire is The Shelf (zie foto hierboven). Dit is een soort wandrek waar je The Frame in monteert. Het bestaat uit een achterplaat met verschillende plankjes om bijvoorbeeld prullaria op te zetten. Je bent flexibel in de positionering van de tv ten opzichte van de opbergruimte. Het is alleen geschikt voor de 65-inch en 75-inch tv’s en je kunt kiezen uit vier kleuren: beige, wit, bruin en zwart. Dit sluit aan op de randen die je voor The Frame kunt kiezen.