Al jaren lang is het uitlekken van nieuwe functies een belangrijk onderdeel van het Apple-nieuws. Er wordt wel eens gespeculeerd dat Apple dit bewust doet, om te kijken hoe mensen op de functies reageren voordat ze aangekondigd worden. Maar tegelijkertijd neemt Apple steeds meer maatregelen om te zorgen dat er minder Apple-producten gelekt worden. Bij iOS 15 lijkt dat voor een groot deel gelukt te zijn, want vooraf wisten we maar weinig van de verbeteringen. 9to5Mac ontdekte een mogelijke manier hoe Apple dit voor elkaar gekregen heeft.



‘Zo voorkomt Apple het lekken van iOS 15’

Uit de eerste beta van iOS 15 blijkt dat Apple een systeem bedacht heeft waardoor nieuwe functies ook verborgen zijn voor engineers. Elke grote nieuwe functie in iOS 15 blijkt een eigen unieke identifier te hebben. Hiermee kan Apple alleen bepaalde nieuwe functies actief maken in de vroege testversie van iOS 15. Een medewerker van Apple die bijvoorbeeld gewerkt heeft aan de nieuwe notificaties, ziet daardoor bijvoorbeeld niet de nieuwe functies in FaceTime.

Bij het testen van de vroege versie op toestellen moet een medewerker een speciaal profiel downloaden. Maar voor elk profiel bepaalt Apple welke functies zichtbaar zijn en welke niet. Hierdoor weet dus een Apple-medewerker niet van alle nieuwe verbeteringen af, met een minder groot risico dat functies uitlekken. Vermoedelijk gebruikt Apple een soortgelijk systeem voor de andere besturingssystemen.

Apple zou dit systeem ook gebruiken om te voorkomen dat functies die gerelateerd zijn aan nieuwe hardware vroegtijdig uitlekken. Denk bijvoorbeeld aan een speciale gezondheidsfunctie voor een toekomstige Apple Watch, waar nieuwe sensoren voor nodig zijn. Dit nieuwe systeem is dus vermoedelijk de reden dat we vooraf weinig informatie hadden over de nieuwe functies in iOS 15.