Apple heeft met de iPhone Air voor het eerst een met 3D-geprint onderdeel gebruikt, namelijk de usb-c-poort. iFixit heeft deze van dichtbij onderzocht en dat brengt interessante inzichten mee.

Onlangs gaf Apple zelf wat extra uitleg rondom het productieproces van de Apple Watch Ultra 3 en Apple Watch Series 11, omdat deze gemaakt zijn met een 3D-printer. Maar deze toestellen zijn niet de enige waarbij de techniek van 3D-prints gebruikt is. De iPhone Air heeft namelijk ook een belangrijk onderdeel dat met een 3D-printer gemaakt is, namelijk de usb-c-poort. Nu heeft iFixit een kijkje genomen in de 3D-geprinte oplaadpoort van de iPhone Air.

3D-geprint titanium in de iPhone Air

Apple maakt steeds intensiever gebruik van 3D‑printtechnieken voor zijn productontwikkeling, onder andere dus bij de iPhone Air en de Apple Watch Series 11 en Apple Watch Ultra 3. Voor de usb‑c‑poortbehuizing van de iPhone Air wordt dit jaar een titanium behuizing gemaakt met behulp van een 3D‑printer. Daarbij ontstaat een kettingachtige cirkelstructuur van ongeveer 50 µm op het metaal, wat zelfs ervaren 3D‑printexperts verraste. Eerdere geruchten spraken over ‘binder jetting’, waarbij een vloeibaar bindmiddel poederlagen aan elkaar hecht. Het regelmatige patroon wijst echter eerder op een methode die sterk doet denken aan pulsed laser ablation.

In Apple’s eigen documentatie staat dat een reeks machines elk zes lasers gebruikt om circa 900 lagen titanium op te bouwen voor de Apple Watch‑behuizingen. Hoewel de term ‘pulsed laser ablation’ hier niet expliciet wordt genoemd, sluiten zowel de waarnemingen van iFixit als Apple’s beschrijving hierbij aan. Door ultrakorte laserpulsen blijft de warmte‑inbreng minimaal, waardoor vervorming en verkleuring worden vermeden, terwijl er precieze microstructuren ontstaan die de hechting en afdichting verbeteren.

De usb-c-poortbehuizing op 50 µm (via iFixit)

Gedreven door duurzaamheid

Naast techniek speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Volgens Apple bespaart 3D‑printen van titanium 33 tot 50% materiaal ten opzichte van smeden en scheelt dat meer dan 400 ton ruw titanium. In een schommelende markt – waar verwerking grotendeels in China plaatsvindt en handelstarieven prijzen kunnen beïnvloeden – helpt dit zowel ecologisch als economisch.

Daarnaast rijst ook de vraag hoe dit de repareerbaarheid van de iPhone Air beïnvloedt, doordat Apple geen printbestanden deelt en zowel het materiaal als het proces specialistisch zijn. Doordat de usb-c-behuizing stevig verlijmd is met omliggende componenten is zelfstandig repareren vrijwel onmogelijk. Wel kwam uit de teardown van iFixit naar voren dat deze alsnog vrij goed te repareren is.