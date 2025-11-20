ING introduceert vanaf vandaag een nieuwe fysieke betaalpas en daarmee is er ook een nieuwe mogelijkheid voor Apple Pay bijgekomen. Zo kan je nu contant geld opnemen met Apple Pay.

De Nederlandse banken zitten volop in de overgangsperiode naar de nieuwe betaalpas. De merken Maestro en V PAY worden uitgefaseerd en vervangen door de debitkaarten van Mastercard en Visa. Vandaag kondigt ING de komst van de nieuwe fysieke betaalpas aan en laat tegelijkertijd weten dat er ook nieuwe mogelijkheden zijn voor mensen die de digitale betaalpas via bijvoorbeeld Apple Pay gebruiken. Zo kan je nu ook eindelijk bij ING contant geld opnemen met Apple Pay.

Contant geld opnemen met Apple Pay

Als je tegenwoordig vaak de deur uit gaat zonder portemonnee omdat je toch overal met Apple Pay kan betalen, kan het soms onhandig zijn dat je geen contant geld of fysieke pinpas bij je hebt. Denk bijvoorbeeld aan een pinstoring. ING had met de Cashcode wel al een manier om zonder pinpas geld op te nemen, waarmee je via de ING-app een eenmalige code kreeg om in te voeren in een geldautomaat. Daarmee kan je maximaal €100,- per dag opnemen. Dat is dus nogal beperkt. Vanaf nu is daar een betere manier bij gekomen: contactloos geld opnemen via Apple Pay, Google Pay of Garmin Pay.

De mogelijkheid om bij ING met Apple Pay en vergelijkbare diensten contant geld op te nemen, is gekoppeld aan de uitrol van de nieuwe ING-betaalpas. Mogelijk heeft dat te maken met wijzigingen bij de achterliggende systemen van ING, want bij sommige andere banken is dit al langer mogelijk. Zo kun je bij ABN AMRO al een tijdje contant geld opnemen met Apple Pay en ook bij de Rabobank is dit mogelijk.

Om geld op te nemen met Apple Pay, heb je (in tegenstelling tot bij contactloos betalen) wel nog je pincode nodig. Activeer simpelweg Apple Pay op je iPhone of Apple Watch door twee keer op de zijknop te drukken en hou je toestel bij het NFC-punt op de geldautomaat. Kies voor geld opnemen en voer je pincode in.

Vereist Geldmaat met NFC

Contactloos geld opnemen kan bij Geldmaat-automaten met het NFC-logo. Al sinds eind 2024 is Geldmaat bezig met het vervangen van de geldautomaten. Dit proces duurt zo’n anderhalf jaar, dus het kan zo zijn dat nog niet alle automaten al een geactiveerd NFC-punt hebben. Of contactloos geld opnemen mogelijk is, wordt bepaald door de bank zelf.

De nieuwe fysieke Mastercard en Visa debitcard van ING heeft (net als bij andere banken die de nieuwe passen uitrollen) ook nog andere voordelen. Zo is de acceptatie buiten Europa beter en kun je online met je pasgegevens betalen door de kaartgegevens in te vullen. Net als bij een creditcard staat op de fysieke pas namelijk het pasnummer gedrukt. De nieuwe ING-pas heeft een staand ontwerp. Voor extra onderscheid is de zakelijke ING-betaalpas voortaan wit. Of dit ook nog aangepast wordt in Apple Pay, is niet duidelijk.

Het is ook niet duidelijk of ING het Maestro-logo op je Apple Pay pas gaat vervangen door Mastercard. Banken hebben de mogelijkheid om een pas in Apple Pay automatisch aan te passen, dus wellicht dat deze wijziging de komende tijd doorgevoerd wordt.