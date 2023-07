De Stream Deck-app van Elgato is nu ook gratis te gebruiken. Deze populaire app voor livestreamers is daarnaast geoptimaliseerd voor de iPad, met volledige ondersteuning voor multitasking.

De Stream Deck van Elgato is een apparaatje waarmee je alles rondom een livestream kan bedienen. Het wordt veel gebruikt door Twitch-streamers, maar kan ook in andere situaties van pas komen. Denk aan een videogesprek of presentatie. Sinds 2019 is er ook een mobiele app van de Elgato Stream Deck en met de nieuwe 2.0 versie kan iedereen er gratis mee aan de slag.



Stream Deck Mobile nu gratis

Met de mobiele app bedien je je Twitch-stream, muziek, camera’s, licht en nog veel meer, alles vanuit één app. Met de gratis versie kun je zes knoppen toevoegen die je onbeperkt kunt blijven gebruiken. De app ondersteunt honderden plugins van populaire apps, zoals Spotify, Twitch, Philips Hue en veel meer. Wil je meer met de app, dan kun je je abonneren op de pro-versie. Deze kost €2,99 per maand of €29,99 per jaar. Je kunt dit ook afkopen voor eenmalig €59,99. Met de pro-versie kun je tot 64 knoppen aan je scherm toevoegen, een eigen achtergrond instellen en meer.

Versie 2.0 biedt ook een fijne verbetering voor de iPad-variant. De app is volledig bijgewerkt voor iPadOS. Je gebruikt het volledige scherm om alle knoppen te bedienen. Dankzij de native ondersteuning voor iPadOS kun je de app ook in een Split View-weergave met een andere app gebruiken. Je kunt zelfs twee Stream Deck-schermen naast elkaar zetten, om zo in totaal 128 knoppen tegelijk te kunnen tonen. Je hebt hier wel de Pro-versie voor nodig.

De nieuwe versie biedt daarnaast nog meer wijzigingen. Er is een lichte en donkere modus, je kan het keypad draaien en er is de Elgato Marketplace om nieuwe plugins te ontdekken. De mobiele app biedt dus grotendeels alles wat de fysieke Stream Deck te bieden heeft. Wil je toch liever een fysiek bedieningspaneel, dan kun je daarvoor terecht bij diverse winkels.