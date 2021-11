Logitech Pop is terug – maar nu anders

Logitech Pop is een naam met dubbele betekenis. Rond 2016-2017 bracht Logitech onder de naam Pop een serie slimme knoppen met HomeKit uit. Die worden niet meer geproduceerd en dus kon de naam Logitech Pop weer in de grabbelbak voor nieuwe producten. Deze keer gaat het om kleurrijke muizen en toetsenborden, gericht op jongeren en mensen die hun bureau een wat positievere uitstraling willen geven.



Het Logitech Pop Keys toetsenbord heeft een nostalgisch uiterlijk met mechanische toetsen. De Pop Mouse is in bijpassende kleuren verkrijgbaar. Ze werken goed samen met iPad Mac en andere Apple -devices. Je kunt ze via Bluetooth met 3 apparaten koppelen en met een druk op de knop wisselen. Ook kun je de Flow-software installeren om moeiteloos tekst, foto’s en bestanden tussen devices te kopiëren en plakken. Deze software is verkrijgbaar voor macOS en Windows. Eventueel kun je de meegeleverde Logi Bolt USB-ontvanger instellen als je geen Bluetooth wilt gebruiken.

Logitech Pop Mouse

De Logi Pop Mouse lijkt op de bestaande Pebble-muis van Logitech: hij is compact en licht van gewicht en daardoor gemakkelijk mee te nemen. Hij heeft meer functies dan de Pebble, zoals een Smartwheel, dat automatisch wisselt tussen nauwkeurig en snel scrollen als je het nodig hebt.

Logitech Pop Keyboard

Het Pop Keyboard heeft mechanishe toetsen, zoals op een ouderwetse schrijfmachine. Er zijn verwisselbare shortcut-knoppen voor emoji, die je zelf kunt instellen. De batterij gaat maar liefst twee jaar mee. Logitech legt erg de nadruk op zelfexpressie, je individualiteit en ‘big personality’ laten zien, maar uiteindelijk zijn het gewoon felgekleurde accessoires.

Beide zijn vanaf deze maand wereldwijd te koop. De muis kost rond de €40, het toetsenbord rond de €100. Een bijpassend gekleurde bureaumat kost €20. Het werkt met macOS, iPadOS, Android, Windows, Linux en ChromeOS. Je kunt kiezen uit de kleuren Daydream (pastel), Blast (zwart-geel) of HeartBreaker (roze-roodtinten).