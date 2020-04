LifeProof WAKE: groen hoesje van oceaan-plastic

Er wordt een berg plastic geproduceerd en een groot deel daarvan eindigt helaas in de oceanen. LifeProof heeft dat afval eruit gevist en er een iPhone-hoesje van gemaakt. Daarbij zijn bijvoorbeeld oude visnetten van plastic gebruikt. De WAKE is bovendien de meest compacte case die LifeProof ooit gemaakt heeft. Je kunt kiezen uit meerdere kleuren. In een video legt LifeProof uit hoe ze het hebben aangepakt.



LifeProof staat vooral bekend om de waterdichte cases. Met de LifeProof WAKE draait het om iets anders: voorkomen dat plastic in de oceaan terechtkomt. De hoes bestaat voor ten minste 85 procent uit gerecycled oceaanplastic en is valbestendig tot twee meter. Aan de achterkant zit een refliëf met golfpatroon.

LifeProof is ook een goed doelenprogramma gestart, om rivieren, meren en zeeën schoner te maken. Daarbij gaat 1 dollar per verkochte iPhone-hoes naar één van de organisaties Water.org, Coral Reef Alliance en American Rivers. Je moet daarvoor je hoes registreren op lifeproof.com/makewaves.

Je kunt de LifeProof WAKE binnenkort bij je favoriete accessoirewinkel vinden voor rond de 40 euro. Het model is verkrijgbaar voor de iPhone 11-familie, iPhone XR, SE 2020, 8, 7 en 6s. Je kunt kiezen uit zwart, blauw/groen en groen/oranje. Hier vind je een overzicht van diverse LifeProof-hoesjes.

Groene iPhone-hoes van Mujjo

Mujjo heeft ook nieuwe groene hoesjes, maar doet daarbij geen milieuclaims. Het gaat hier om lederen hoesjes in de kleur Slate Green, wat goed overeenkomt met de kleur middernachtgroen van de iPhone 11 Pro-modellen. Volgens Mujjo is het koeler dan bosgroen en warmer dan kaki. Verder is het design vergelijkbaar met eerdere modellen: je kunt kiezen voor een glad hoesje, of hoesjes met recht en schuin geplaatste vakken.

Mujjo maakte ten tijde van de iPhone X al een olijfgroen hoesje, die we hier hebben besproken. Dat was een jaartje te vroeg, want in 2019 voerde Apple opeens de kleur middernachtgroen in, terwijl Mujjo ondertussen alweer was overgestapt op een andere kleur, het felgroene Alpine Green. Nu is de zachtere kleur groen terug. Net als bij de eerdere cases van Mujjo gaat het leer gaandeweg verouderen, maar wordt er niet lelijker op. Wat de kwaliteit van de producten betreft doen ze niet onder voor Apple’s eigen lederen cases.

Je vindt Mujjo-cases onder andere bij Bol.com, ook voor de nieuwste modellen. Wie niet van zwart of bruin houdt, kan ook kiezen voor een fraaie kleur blauw.