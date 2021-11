Apple-analist Ming-Chi Kuo denkt dat Apple de iPhone over tien jaar volledig wil vervangen door Augmented Reality. De toekomst van Apple ligt in AR.

Het is al vaker beweerd door analisten dat Apple minder afhankelijk moet worden van de iPhone. Nog steeds haalt Apple de helft van de omzet uit de iPhone en daarom zet het bedrijf steeds meer in op diensten. Maar Augmented Reality wordt ook belangrijk voor de toekomst. Kuo denkt dat Apple de iPhone compleet kan vervangen door andere devices zoals een AR-bril. Over tien jaar zal er vraag naar meer dan 1 miljoen stuks zijn, voorspelt Kuo. Apple’s Duitse toeleverancier Unimicron zal daarvan flink profiteren. Unimicron levert onder andere high-tech PCB’s (elektronische printplaten) voor de auto-industrie.



Voor de eerste AR-headsets zal waarschijnlijk nog wel een iPhone nodig zijn, maar daarna worden de AR-brillen en -headsets steeds zelfstandiger zodat het een eigen ecosysteem en gebruikerservaring heeft. Een bril die als accessoire voor de iPhone of Mac wordt gepresenteerd zal niet zorgen voor echte groei, denkt Kuo.

Om deze overstap van iPhone naar AR mogelijk te maken zal Apple nog wel flink het roer moeten omgooien. Er zijn nu 1 miljard actieve iPhone-gebruikers. Het lukt niet zomaar om die binnen tien jaar allemaal naar een AR-bril over te laten stappen. Hoe dan ook, zullen de komende tijd waarschijnlijk nog veel lovende teksten uit de mond van Tim Cook horen, om duidelijk te maken hoe belangrijk AR voor het bedrijf is.

De uitspraken van Kuo zijn te vinden in een nieuwe notitie aan investeerders, waarin hij ook beweert dat de release van de AR-headset voor 2022 staat gepland.